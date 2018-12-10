Хорен Байрамян: Аршавин и Мхитарян - примеры для всех нас

Футбол 10 декабря 2018 21:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Августин Александр

Один из ведущих игроков «Рубина», который закрыл первую часть российского сезона гостевой победой над «Зенитом», рассказал о том, как казанскому клубу удалось пройти дистанцию в 17 туров всего с двумя поражениями.

«БЕРДЫЕВ ПЕРЕД ОТПУСКОМ БЫЛ НЕМНОГОСЛОВЕН»

«Рубин» Курбана Бердыева проигрывает в РПЛ-2018/19 реже всех. Победить казанцев удалось только «Оренбургу» и «Зениту», еще в первом круге. Тогда единственный мяч питерцы забили после ошибки как раз Байрамяна. Но в минувшее воскресенье 26-летний атакующий полузащитник исправился и помог команде увезти из Санкт-Петербурга три очка, проведя на поле «Газпром Арены» 90 минут. На зимний перерыв «Рубин» ушел шестым в таблице.

- Шестое место - это плохо или хорошо? - вопрос Байрамяну.

- Если бы не победили «Зенит», были бы ниже. Но с Божьей помощью добавили в копилку три очка, переиграв очень сильного соперника. Возможно, сильнейшего в нынешнем сезоне. Так что результат скорее положительный. Хотя очков, конечно, могло быть больше. «Рубин» упустил победы в матчах с «Анжи» и «Динамо».

- При двух поражениях у команды целых десять ничьих, а любимый счет «Рубина» - 1:1. Нет ли перекоса в сторону обороны?

- Да, смотрим в таблицу - видим у «Зенита» пять поражений, но при этом они набрали на девять очков больше… Наверное, нам действительно не хватало активности в атаке. Ведь не забивая, сложно побеждать. Однако Курбан Бекиевич во всех своих командах пляшет от печки, то есть от обороны. Мы выстроили прочный фундамент. Каждый игрок знает свой маневр, зону ответственности, куда в какой момент бежать.

- Но форвардов «Рубину» не хватает…

- Да почему же? Сердар Азмун, Дмитрий Полоз, Александр Бухаров - линия нападения у нас укомплектована очень хорошо. Просто не все набирали форму в ходе сезона одинаковыми темпами. Только к ноябрю пришли к общему знаменателю. В такой ситуации проще наладить взаимодействия в защите, чем в атаке. Этим в первую очередь и занимались. А весной будем двигаться дальше.

- Как Бердыев попрощался с командой перед отпуском?

- Много слов не говорил. Поблагодарил за игру, пожелал хорошенько отдохнуть. Настроение у команды было замечательное. Приятно отправляться в отпуск после победы над «Зенитом». Отдыхать, правда, недолго. Сборы начнем уже 4 января.

«СИЛА СОРОКИНА - НЕ В ГОЛАХ, А В ЧТЕНИИ ИГРЫ»

- Вы упомянули Азмуна, Полоза, Бухарова. Однако в Питере «Рубин» победил без помощи этих нападающих…

- Курбан Бекиевич грамотно разобрал слабые стороны «Зенита» - и мы ими воспользовались. Думаю, «Рубин» лучше всех в России разыгрывает стандарты. У нас много домашних заготовок. Они и сработали, Егор Сорокин забил дважды.

И все мы очень рады, как проявили молодые ребята, до этого почти не игравшие за основу: Раиль Абдуллин, Артур Сагитов… Тренеры просил помочь им на поле, чтобы парни не тушевались. И они справились, внеся лепту в победу.

- Полоз не играл по условиям аренды, ведь права на него принадлежат «Зениту». Дмитрий не предлагал оплатить свое участие в матчи, как сделал в прошлом сезоне Артем Дзюба?

- Полоз, безусловно, рвался в бой. Но я не знаю деталей его контракта. Возможно, он даже теоретически не мог заплатить.

- Что скажете о Сорокине, который далеко не первый раз забивает головой решающие мячи?

- Высокорослый, грамотный центральный защитник, который неслучайно получил осенью вызов в сборную России. Сила Сорокина - не в голах, а в умении читать игру. Думаю, у него прекрасное будущее. И в «Рубине», и в национальной команде.

- После сборной Егор не зазнался?

- Да вы что? Звездная болезнь - это точно не про него. У нас в «Рубине» такое в принципе невозможно. Мы все держимся друг за друга, радуемся чужим успехам.

- Вы же сами «Рубину» не принадлежите?

- Верно. Контракт с «Ростовом» действует еще 2,5 года. Выступаю на правах аренды. Однако из Казани никуда не рвусь.

- И какова конечная цель?

- Продолжать профессиональный рост. Я понимал, что у Курбана Бекиевича все игроки развиваются, обретают новые навыки. Это колоссальная школа. Я же играл у этого тренера еще в Ростове. И руководство клуба, которому принадлежу, тоже считает, что моя аренда в «Рубин» пойдет всем на пользу.

«МЕЖДУ РОССИЕЙ И АРМЕНИЕЙ НЕ ВЫБИРАЮ»

- А поиграть у Валерия Карпина не хочется?

- «Ростов» - конечно, не чужая мне команда. Я за ней внимательно слежу. С таким тренером, как Валерий Георгиевич, можно с оптимизмом смотреть в будущее. Но, повторюсь, на данный момент мне очень интересно в «Рубине». В том числе из-за Бердыева, у которого можно еще многому научиться.

- Против «Ростова» играть вам запрещено?

- Запрещено.

- А хотелось бы?

- Трудно сказать. Скорее да. Я же футболист. А на поле всегда лучше, чем на трибуне.

- В сборную России следом за Сорокиным и многими другими одноклубниками стремитесь попасть?

- Я выступал за сборные младших возрастов. Но имею право играть и за Армению. Туда, конечно, приглашали. Однако я не тороплюсь. Во-первых, потому что вырос в России и буду доказывать право когда-нибудь получить вызов в главную команду страны. Во-вторых, чтобы не считаться легионером в премьер-лиге.

- То есть вы предпочитаете сборную России сборной Армении?

- Это провокационный вопрос. Я не говорил о своих предпочтениях. Просто на данный момент меня можно вызвать и в ту, и в другую команду. А в РПЛ я выступаю на правах гражданина РФ.

- Сборная Армении строит игру вокруг полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна. Это для вас ориентир?

- Мне кажется, Мхитарян - пример для всех нас, футболистов постсоветского пространства. Он и Андрей Аршавин. Никто больше не добился таких высот в Европе. Поэтому я, конечно, слежу за карьерой Генриха, радуюсь его победам. Как и многие в России. Мхитарян - топ-уровень, к которому хотелось бы когда-нибудь приблизиться.