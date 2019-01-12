Дмитрий Ярошенко: Логинов не нуждается в советах, он состоявшийся биатлонист

12 января 2019 18:54 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко поделился впечатлениями о мужской гонке преследования на 4-м этапе Кубка мира.

- Дмитрий, что у Логиновапошло не так?

- Судя по репликам Губерниева, Саша проиграл ходом 45 секунд. Сложно сказать, что было не так. После первой победы обычно у спортсмена упадок сил. Во всяком случае, у меня так было. Как бы не звучало парадоксально, но нужно привыкнуть к победам. Когда Логинова немного отпустило, на последнем рубеже он чисто и уверенно отстрелял.

Как только Саша привыкнет к победам, не будет обращать внимание на соперников, которые пытаются его психологически тренировать, все будет хорошо. Но и сейчас уже все очень неплохо – Саша победил, почувствовал, что может побеждать.

- Сильный снег шел, вначале был ветер. Это же мешает?

- Конечно, мешает. Но Хоферу это не помешало. Спортсмены и тренируются, чтобы уметь стрелять в таких условиях.

- Вчерашние слова Фуркадапро позор наверняка повлияли на Логинова?

- Конечно, это давит. Саша живой человек, не робот. От этого тяжело отключиться начисто. Тем более, журналисты постоянно ему задают вопросы на эту тему. Логинов не читает комментарии в интернете, но ему об этом напоминают журналисты. Вначале поздравляют, а затем говорят: мол, как вы прокомментируете высказывание Фуркада?

Думаю, что спортсмены такого уровня должны себя сдерживать. Должны быть выше всего этого. Это Самуэльсон, который пару раз выстрелил, может поговорить. А Фуркад – король, его не должно волновать, что там происходит внизу. Хотя его позиции пошатнулись, он сейчас не лидер Кубка мира. Начинает отвлекаться, расплескивает энергетику на желчные замечания.

- Что с Фуркадом – слышны разговоры, что его время прошло?

- Спортсмен привычно тренируется, чувствует себя хорошо, но выходит на старт и видит что-то с ним не то. Результат не тот, другие бегут быстрее. Значит, приходит время, когда меняются короли. Биатлон – функциональный вид спорта, здесь нельзя успешно выступать до седых волос. Думаю, это начало заката великого француза.

- Что можете посоветовать Логинову?

- Все у него хорошо. Сейчас главное не обращать внимание на все эти моменты. Не хочу Саше давать советы, а хочу сказать ему спасибо за спринтерскую гонку. Это была феноменальная стрельба, плюс отличный бег. Советовать Саше ничего не буду, он уже состоявшийся биатлонист.