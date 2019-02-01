Это залет, боец! Россия лишилась очередных олимпийских медалей из-за допинга

Олимпиада 01 февраля 2019 20:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил.

Что тут сказать, эта новость не стала откровением. После того, как сотрудники ВАДА изъяли большое количество проб в Московской антидопинговой лаборатории, стало понятно, что подобных новостей нам теперь нужно ожидать в режиме онлайн.

Мы пока не знаем, имеют ли отношение изъятые пробы к данному решению САS, возможно, похоже, маховик расследования в делах этих спортсменов был запущен еще до визита офицеров ВАДА в Москву, но, полагаю, нам всем следует приготовиться к неприятным новостям.

Теперь к сути дела. Помните нашумевший фильм «Девятая рота». Там старослужащие говорили новобранцам, сделавшим что-то не по уставу: «Это залет, боец». Так вот, российский спорт, в частности наша легкая атлетика в очередной раз «залетел». Россия лишилась сразу двух медалей Олимпиады в Лондоне.

Самое громкое имя среди «лишенцев» - прыгун в высоту Иван Ухов, выигравший золото Лондона-2012. В списке присутствует, тоже прыгунья в высоту, Светлана Школина. Она завоевала бронзовую награду на Олимпиаде-2012. То есть, двух олимпийских медалей мы лишились.

Но могу успокоить любителей спорта: пока Россия, несмотря на вновь открывшиеся обстоятельства, четвертое место в общекомандном зачете Игра-2012 сохранила. Солидный отрыв от Южной Кореи еще позволяет нам чувствовать себя в безопасности. Но вопрос в том, сколько нам открытий чудных готовят очередные расследования ВАДА? У России по итогам Олимпиады-2012 было 20 золотых медалей (стало 19), 20 серебряных и 30 (стало 29) бронзовых. У Кореи – 13, 9, 8, соответственно. Что сказать, запас у нас солидный, есть, куда отступать.

Среди нарушителей антидопингового законодательства еще одно известное имя – прыгун тройным Люкман Адамс. Чемпион мира в закрытых помещениях 2014 года. Эту медаль тоже придется вернуть. Есть в списке и метательница молота Татьяна Белобородова (Лысенко), двукратная чемпионка мира 2011 и 2013 годов. На Олимпиаде в Лондоне она тоже выиграла золотую медаль, но еще ранее в ходе повторной перепроверки проб, сданных во время Игр в Пекине и Лондоне, у спортсменки были найдены следы запрещенного вещества туринабола. МОК уже аннулировал ее результат, однако Белобородова отказалась возвращать золотую медаль. Ее медаль в общем зачете Игр-2012 уже не учитывалась.

И в заключение список дисквалифицированных российских легкоатлетов: Иван Ухов (прыжки в высоту), Люкман Адамс (тройной прыжок), Вера Ганеева (метание диска), Екатерина Галицкая (бег), Юлия Кондакова (бег), Анна Булгакова (метание молота), Светлана Школина (прыжки в высоту), Татьяна Фирова (бег), Иван Юшков (толкание ядра), Татьяна Белобородова (Лысенко) (метание молота), Мария Беспалова (метание молота), Гульфия Агафонова (метание молота).

Отмечается, что обвинения в отношении спортсменов были основаны на докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена. Решение CAS может быть обжаловано атлетами в течение 21 дня.

Восемь легкоатлетов из 12 были дисквалифицированы на четыре года. Срок дисквалификации Ухова, Школиной, Галицкой и Кондаковой начинается 1 февраля. Также CAS аннулировал результаты Ухова с 16 июля 2012 года по 31 декабря 2015 года, Школиной - с 16 июля 2012-го по 28 июля 2015-го, Галицкой - с 15 июля 2012 года по 31 декабря 2014 года, Кондаковой - с 17 июля 2012-го по 16 июля 2016-го.