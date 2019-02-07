Как обыграть букмекера? Возможно ли это?

другие 07 февраля 2019 12:19 Источник: «Советский спорт» Автор: Васильев Сергей

За последние пару лет в России вновь расцвел букмекерский бизнес: реклама разных контор лезет из всех щелей, провоцируя болельщиков делать ставки на спорт. Объясняем, насколько опасно попадаться на эту удочку.

ОБЫГРАТЬ КАЗИНО? ЗДЕСЬ ТО ЖЕ САМОЕ

Напомним, еще сравнительно недавно деятельность букмекерских контор на территории нашей страны была ограничена почти так же строго, как игорный бизнес. Но если казино в России по-прежнему под запретом (за исключением специально отведенных для этого зон в Краснодарском крае и Крыму), то букмекеры расправили плечи. Они спонсируют все главные внутрироссийские соревнования, стремительно расширяют сеть пунктов приема ставок от Дальнего Востока до Калининграда, внедряют новые онлайн-технологии в Сети.

Захотелось посмотреть в хорошем качестве трансляцию интересующего вас в данную секунду события (от чемпионата Англии по футболу до заштатного теннисного «челленджера») – нет проблем! Зарегистрируйте счет на сайте любого российского букмекера, внесите символическую сумму, и хоть обсмотритесь. При этом, правда, вам обязательно предложат совместить приятное с полезным. На экране тут же всплывут коэффициенты на всевозможные исходы того, что вы видите, - от самого простого (например, кто победит?) до самого оригинального (будет ли забит гол в ближайшие пять минут?). И если в вас есть хоть немного азарта, рука сама потянется сделать ставочку. А потом еще и еще. Процесс затягивает! И в большинстве случаев… разоряет.

Увы, принцип работы букмекерской конторы не сильно отличается от казино или «однорукого бандита» - бездушная система гарантированно остается в плюсе в бесконечной дуэли с игроками. Или вы еще не поняли, откуда у российских букмекеров столько денег на безумные по размаху рекламные кампании на ТВ? Из наших с вами карманов, разумеется!

ШАНСЫ НА СТАВКАХ НЕ РАВНЫ

В различных промороликах и статьях вас, конечно, будут убеждать в обратном. Какой-нибудь умный эксперт (или популярный комментатор) расскажет, что на самом деле букмекерство – очень сложный и трудоемкий бизнес, не имеющий ничего общего с рулеткой или блекджеком. Здесь, дескать, надо извилинами шевелить, а шансы конторы и ставочника примерно равны: кто лучше разбирается в спорте, тот и побеждает! При этом букмекеры якобы еще и по минному полю ходят, ежедневно рискуя нарваться на какой-нибудь договорной матч… Что ж, если подобные внушения на вас действуют, вам срочно нужно изучить «матчасть».

В реальности (и об этом тот самый умник-эксперт, конечно, умолчит) шансы ДАЖЕ БЛИЗКО НЕ РАВНЫ. Представьте, что вы играете с приятелем в «орел-решку» и сами каждый раз ставите на кон рубль, а ваш оппонент - допустим, 90 копеек. Конечно, при таком раскладе тоже можно оказаться в плюсе. На непродолжительном отрезке. Однако в долгосрочной перспективе вы гарантированно уйдете в минус, теорию вероятности ведь никто не отменял. Так вот: букмекерская контора предложит вам еще менее выгодные условия!

АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ

Это же арифметика. Объективный коэффициент на любое событие рассчитывается по формуле: 100 делить на вероятность. Если «решка» выпадает в 50 процентах случаев, то коэффициент на событие «выпадет решка» должен равняться 2 (100/50). Это означало бы, что на вложенный рубль вам в случае выигрыша вернут два. Однако букмекер эту двойку никогда не предложит! Вместо нее вы увидите перед собой коэффициент 1,9. Или 1,95. А, может, 1,85. То есть недополучите с каждого честно выигранного рубля те самые 10, 5 или 15 копеек, в зависимости от жадности конторы.

Эту самую «комиссию» (букмекеры гордо именуют ее «маржой», чтобы их не путали с дилерами в казино) с вас состригают на любой ставке. Оценивает контора вероятность события, скажем, в 70 процентов - выставляет коэффициент не 1,42 (100/70), а где-нибудь 1,3. Считает вероятность сенсации равной 5 процентам - вместо объективного коэффициента 20 (100/5) предлагает 18 или меньше.

Но это еще не все. С тех пор, как российских букмекеров после лицензирования заново пустили на рынок, их деятельность строго регулируется государственным органом - Центром учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС). Перед открытием счета вас обяжут пройти там регистрацию. И именно через ЦУПИС вы будете вводить и выводить средства. А когда захотите получить выигрыш, то увидите, что ЦУПИС удержал с суммы 13-процентный налог! Это еще минус 13 копеек с того самого рубля. Вам действительно интересно играть в «орел-решку» на таких условиях?..

УРЕЗАНИЕ ЛИМИТОВ

Вот почему серьезные игроки услугами российских букмекеров не пользуются, регистрируя счета в зарубежных конторах. Там 13 процентов платить не придется, правда, есть риск вообще ничего не получить. Ведь любая ставка, прошедшая мимо ЦУПИС, на территории России считается нелегальной. Сайты нелицензированных (читай - иностранных) контор постоянно блокируются. А денежный перевод оттуда на вашу карту может быть заморожен банком.

Вы еще чувствуете в себе силы обыграть российского букмекера на длинной дистанции? Для этого, как нетрудно догадаться, придется в среднем оценивать вероятность событий на 20-30 процентов точнее конторы (с учетом «маржи» и налога). Чтобы хотя бы уравнять шансы. Впрочем, уравнять ли? Как только вы начнете стабильно уходить в плюс, лимит на ставки с вашего счета будет урезан. Иначе говоря, вас вынудят ставить одинаково маленькие суммы на события с коэффициентами 20 и 1,5, что, опять же, неминуемо приведет к проигрышу. Потому что суперсенсации не могут происходить с такой же регулярностью, как победы фаворитов.

ОБМАН БУКМЕКЕРА

Ну а как насчет договорных матчей? Как относиться к вечному плачу букмекеров о том, что некоторые игроки пытаются их обмануть?.. Ну да, обманули таких! В действительности каждая контора – в отличие от ставочника - изначально застрахована от «нечестной игры» своими же правилами. Надо понимать, что АБСОЛЮТНО ЛЮБУЮ выигравшую ставку БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН вам могут рассчитать с коэффициентом 1. Показался букмекеру матч «странным», все выплаты по ставкам на данное событие отменяются. Независимо от того, имела ли «странность» место на самом деле.

Впрочем, крупные конторы стараются избегать ситуаций с отменами выигрышей. Зачем им терять клиентов, которые в таких случаях могут уйти к конкуренту? Наоборот, нужно завлекать в трясину все больше и больше азартных людей… Кстати, вы не задумывались, почему, уже заподозрив участников какого-нибудь матча в сговоре, конторы зачастую все равно продолжают принимать ставки? Ведь никто не заставляет их это делать, можно было бы спокойно вычеркнуть «странный матч» из своей линии – и всё!

А штука в том, что большинство «договорняков» - информационные фейки. Причем зачастую запускаемые в медийное пространство… самими букмекерами. Это же крайне выгодно! Полагая, что команда А гарантированно победит команду В, игроки начинают делать ставки на такой исход с любыми, даже самыми низкими коэффициентами. Но на самом-то деле вероятность события остается прежней. Просто букмекерская «маржа» увеличивается в разы. И прибыли конторы от несбывшихся «договорняков» намного превышают потери от сбывшихся.

РАБОТА У БУКМЕКЕРА

Самое печальное, что в оболванивании населения нередко участвуют уважаемые представители медиа, которые, заключая с конторами контракты, доводят до игроков заведомо ложную информацию. Это могут быть и фейки о «договорняках». Но чаще – прогнозы, сформулированные в угоду букмекеру. Предположим, на победу какой-то команды уже поставлены очень большие суммы, которые контора хочет уравновесить за счет ставок на противоположный исход. Тогда какой-нибудь авторитетный комментатор обязательно объяснит вам с экрана монитора причины, по которым, на его взгляд, та самая команда не победит. Вы поверите – и присоединитесь к тем, кто обеспечит букмекеру гарантированный выигрыш.

А в долгосрочной перспективе он, увы, гарантирован. И точно не вам…

Вам все равно хочется сделать ставочку? Так зачем для этого букмекер? Заключите пари с другом. На тех условиях, которые считаете справедливыми.

P.S. В редакции имеется огромное количество жалоб и возмущенных комментариев от пользователей букмекерских услуг. Те, кто называют себя лидерами данной сферы – «Лига ставок», «Фонбет» – давно уже являются лидерами и по числу скандалов. Если у вас есть негативный опыт общения с указанными организациями, ждем писем читателей на адрес: info@sovsport.ru