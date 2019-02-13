Россия сделала вклад в «Будучность»

Другие 13 февраля 2019 07:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

В Сараево продолжается XIV Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Соревнования идут в ежедневном режиме. Однако для благотворительных акций тоже находится время.

В один из дней Посольство Российской Федерации в Боснии и Герцеговине, совместно с Олимпийским комитетом России вручили новенькую форму и бутсы футболистам команды «Будучность» из небольшого населенного пункта Пилица в Республике Сербской. Церемония вручения подарков проходила прямо на футбольном поле местного стадиона. Никогда здесь не видели сразу столько россиян. Журналистов и сотрудников ОКР легко можно узнать по стильным курткам от компании ZASPORT.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Боснии и Герцеговине Петр Иванцов отметил, что данная акция была инициирована председателем неправительственной организации «Восточная альтернатива» Войином Павловичем.

– Господин Павлович сделал хорошее дело. Когда умер российский дипломат Виталий Чуркин, Павлович выступил с инициативой сооружения в Восточном Сараеве мемориальной доски в честь нашего представителя в ООН. Павлович покровительствует футбольной команде из Пилицы. Он обратился в посольство, и мы с радостью откликнулись. Большое спасибо Олимпийскому комитету России за то, что они нашли возможность подарить комплекты футбольной формы. Для ребят это честь и удовольствие видеть представителей ОКР у себя дома, – резюмировал Иванцов.

– Во время подготовки к фестивалю мы встречались с нашими коллегами из посольства, они выразили инициативу провести такую акцию, мы ее поддержали. Удачным поводом оказалось наше присутствие в Боснии во время фестиваля, – сказал журналистам руководитель управления международных связей ОКР Юрий Юрьев.

Футболисты «Будучности» явно смущены таким вниманием, от имени команды капитан Раде Лукич поблагодарил российскую сторону. Отметим, что «Будучность» выступает во второй лиге чемпионата Республики Сербской.

По возвращении из Республики Сербской в Сараево нас ждали хорошие новости. Российский биатлонист Илья Анисимов занял третье место в спринте (дистанция 7,5 км), допустив всего один промах. Лыжница Алена Баранова завоевала серебряную медаль в гонке на 5 км свободным стилем. Российские хоккеисты завершил свое выступление в групповом этапе разгромной победой над командой Швейцарии – 7:1.

Следует также поблагодарить генерального спонсора ОКР - компанию «Газпром», за ее неоценимый вклад в подготовку российских олимпийцев.