Онлайн Швеция — Россия — 1:1. Малкин и Кучеров — в первой пятерке! Обсуждаем — тут! - Советский спорт
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01 мая 2019 15:41

Онлайн Швеция — Россия — 1:1. Малкин и Кучеров — в первой пятерке! Обсуждаем — тут!

Сегодня сборная России начинает последний этап подготовки в чемпионату мира по хоккею. Проверка будет настоящим боем - участием в Чешских играх, которые завершают Евротур. Первый матч - со шведами в Стокгольме. Здесь - обсуждение игры, в котором участвуют наши хоккейные обозреватели.

Итак, состав российской команды на первый матч заключительного этапа Еврохоккейтура «Чешские хоккейные игры» со Швецией выглядит так

вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев;

1-я пятерка: Михаил Сергачев – Никита Нестеров, Никита Гусев – Евгений Малкин – Никита Кучеров;

2-я пятерка: Динар Хафизуллин – Артем Зуб, Михаил Григоренко – Артем Анисимов – Кирилл Капризов;

3-я пятерка: Богдан Киселевич – Александр Елесин, Александр Барабанов – Александр Кадейкин – Евгений Дадонов;

4-я пятерка: Артем Блажиевский, Илья Ковальчук – Сергей Андронов – Сергей Плотников, Илья Михеев.

Напомним, вынесенный матч Швеция – Россия пройдет в Стокгольме. Начало – 16:00 (мск).

Также на турнире сборная России сыграет с Финляндией (4 мая) и Чехией (5 мая) в Брно.

Ну что друзья можно начинать. Всем привет! На связи Влад Домрачев и Виталий Славин.

Виталий Славин: Предлагаем смотреть премьеру российской дрим тим вместе

Владислав Домрачев: Малкин, Кучеров, Гусев на месте. Кови и Вася тоже. Но где Лундквист?

Виталий Славин: Ха-ха-ха. Зато в первом звене... Кто? А в первом звене пацанчик который в Ванкувере побил рекорд. Кого? Верно! Буре старшего

Виталий Славин: Влад, кто бы мог подумать, что к Евротуру может быть такой сумасшедший интерес!!!

Владислав Домрачев: Еще бы. Ведь играют звезды НХЛ

Виталий Славин: Не. Потому что фазель додумался наконец ЧМ начинать в мае, а не в середине апреля

Владислав Домрачев: Это мы домашние чемпионаты старались начать пораньше. Чтобы конкуренты не усилились

Виталий Славин: Ну да особенно в 1986 году в Москве

Виталий Славин: Когда еле-еле золото взяли

Владислав Домрачев: У Малкина 11-й номер. У Кови - 71-й

Виталий Славин: У малыча в сборной всегда 11

Владислав Домрачев: Фирсовский!

Виталий Славин: Не. Смотри выше. Много выше)))))

Виталий Славин: Догнал?))))

Владислав Домрачев: Нет

Виталий Славин: Ха-ха-ха

Виталий Славин: Плохо за ночной лигой следишь)))))

Владислав Домрачев: Дважды первый

Виталий Славин: Намек догнал))))

Виталий Славин: Точно!

Виталий Славин: Не. Уже трижды

Виталий Славин: Интересно. Петерсон против Малкина. Парню ещё 20. Посмотрим на него в деле

Владислав Домрачев: У Андронова - 13. номер Дацюка

Владислав Домрачев: В воротах шведов Маркстрём, одноклубник Э.Петерссона

Виталий Славин: Круто. По-русски поет

Владислав Домрачев: 50 лет победе сб. СССР на ЧМ 69 в Стокгольме, здесь же, в Хувете

Виталий Славин: Малкин как всегда крестик держит

Владислав Домрачев: Кто на вбрасывании?

Виталий Славин: Смотрим

Владислав Домрачев: Андронов? Малкин?

Виталий Славин: Малыч и Петерсон. По идее. Как они пошло хвалят друг друга

Владислав Домрачев: Первые звенья. Лицом к лицу

Виталий Славин: Сверхкороткие смены. 30 секунд

Владислав Домрачев: Высокий Кадейкин с малышами Дадоновым и Барабановым

Владислав Домрачев: Глобен? 30 лет победы на ЧМ!

Грёнборга в Швеции уважают. Больше, чем у нас Воробьева.

Виталий Славин: Два золота подряд. Такие у шведов ещё есть?

Виталий Славин: Супермомент у шведов! Надо было в ближний бить!

Виталий Славин: А вот и быстрый гол в наши ворота(((. По делу.

Владислав Домрачев: Все недоработали

Виталий Славин: Малыч виноват.

Виталий Славин: И вбрасывание проиграл. И затем шайба на крюке у него была. Потерял навыки из-за долгого простоя

Виталий Славин: Шведы форчеком в три нападающих идут. Мощно!

Владислав Домрачев: Ну и Сергачев!

Виталий Славин: Нормально. Дебют в сборной. В Тампе он очень хорош

Виталий Славин: Господа. А где Кучеров?

Владислав Домрачев: Дадонов! Не поднял шайбу!

Виталий Славин: А угол был пустой!!!!!

Виталий Славин: Тоже навык потерял

Владислав Домрачев: В Минске 2014 - ноль голов

Виталий Славин: Тогда он сам ноль был

Виталий Славин: А сейчас очень тонкий креативный форвард

Владислав Домрачев: А через год лучший в СКА

Владислав Домрачев: Зайцев забыл про созидание

Виталий Славин: Ой.. как Гусев тяжело катит!!! Заметил?

Владислав Домрачев: Раньше в паре Гусев - Кучеров ведущим был первый

Виталий Славин: Чего с ним в Вегасе сделали????

Владислав Домрачев: Мариновали. Он никогда скейтером не был

Виталий Славин: Да не. Легко катил

Владислав Домрачев: Гусев показал второй результат в отечественных чемпионатах! 101 очко. Первый после Мозякина.

Владислав Домрачев: Анисимов не впишется к Капризову и Григоренко

Виталий Славин: Удаление

Владислав Домрачев: Андронова обидели

Виталий Славин: Интересно какая у нас будет первая спецбригада

Владислав Домрачев: Даешь 5 нападающих!

Виталий Славин: Дадонов как в ска на среднем пятаке.

Владислав Домрачев: Да. Кови вышел. С Капризовым

Виталий Славин: Кучерова пока не видно

Владислав Домрачев: Мог забить Григоренко. Почти с усов

Виталий Славин: Во вратаря попал.

Виталий Славин: Шведы отлично прессингуют. Просто молодцы

Владислав Домрачев: Васе не надо бросать сильно. Кидай свечки, и залетит. Спящий гигант.

Виталий Славин: Не обижай Васю!

Владислав Домрачев: Настоящий вратарь!

Виталий Славин: Хорошая игра. Плотная

Владислав Домрачев: В 2015 мы дважды проиграли шведам в Мытищах. А потом взяли тепленькими в Остраве

Виталий Славин: У меня на глазах

Виталий Славин: У шведов культура паса обалденная

Владислав Домрачев: Гол!

Виталий Славин: Гусев этот гол слепил!

Владислав Домрачев: Гусь король улиток

Виталий Славин: Это да

Виталий Славин: Ну и Елесин здорово попал! 1-1. 19-я минута.

Владислав Домрачев: Так Васе не забить!

Виталий Славин: Не. Вася молодец. Его фишка, что шайба от него не отлетает

Владислав Домрачев: В заявке на ЧМ 22 полевых: 8+14 или 9+13?

Виталий Славин: По-моему все равно. 22+3 голкипера. Елесина брать!

Владислав Домрачев: Однозначно!

Владислав Домрачев: По мне 8+14

Виталий Славин: Навскидку не скажу. Надо подумать

Владислав Домрачев: Хотя концовку сезона Елесин провёл неоднозначно

Виталий Славин: Они наверное место для Панарина и Тарасенко оставят

Владислав Домрачев: Вряд ли

Виталий Славин: Почему нет? Панарин очень хорош

Виталий Славин: Сыграют в советском стиле

Владислав Домрачев: У нас тогда были универсалы

Виталий Славин: Это точно. Крутов и в большинстве и меньшинстве например играл. А ови и Кузя никогда в меньшинстве не выходят

Виталий Славин: Ну как первый период?

Владислав Домрачев: Не видно Кучерова. Лучший Вася. Счет 1:1 за счастье!

Владислав Домрачев: Раньше Малыч с Евротура подготовку не начинал

Виталий Славин: Мне наша сборная понравилась.движение хорошее. Вася в порядке. Создаём моменты. Не хватает утраченного из-за простоя после конца сезона НХЛ навыка. Но это скоро вернётся. И эти игры очень полезны. Самое непривычное под номером 13 видеть не Дацюка. Он сегодня, кстати, попрощался со СКА. Шведы очень хороши впереди, но много ошибок сзади. Видно, что команда не сыграна. Но они все наладят

Владислав Домрачев: Дацюку билеты в Братиславу не предложили. Нет креативных центров

Виталий Славин: Как? Малыч! Кузя!

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