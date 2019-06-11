В НХЛ прилюдно унизили лучшего защитника Кубка Стэнли-2019 – и все молчат

Была бы моя воля, я бы уже сейчас отдал «Конн Смайт Трофи» как самому ценному игроку Кубка Стэнли-2019 капитану «Бостона» Здено Харе. Так полезно и надежно играть в 42 года, наглухо закрыть русского лидера «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко и при этом выходить на лед с оторванной челюстью – это что-то невероятное! Однако заокеанские СМИ настолько гнилые, что нашлись люди, посмевшие учить словацкого уникума жизни – и никто им не ответил. Придется это сделать мне из Подмосковья.

Вот что выдал после четвертого матча финальной серии в прямом эфире всем хорошо известный маньяк цветастых пиджаков Дон Черри:

– Молодые тренеры, запомните: клюшку в таких моментах всегда нужно держать сбоку, никогда – перед собой. Я смотрел телетрансляцию, я читал об этом в газетах, изучил эпизод досконально. Но никто не сказал, что это было глупо сыграно. Этому парню 42 года, но его не научили в детстве. Я играл 16 лет, со мной никогда не случалось ничего подобного. Нельзя так выставлять свою клюшку. Ему 42, а он так и не выучил этого. Никогда не блокируй бросок, держа клюшку перед собой.

Речь об инциденте 4 июня в начале второго периода при счете 2:1 в пользу «Блюз», когда после броска Шенна шайба от клюшки Хары срикошетила ему в лицо. Здено рухнул на лед, обильно потекла кровь. Однако, преодолев болевой шок, защитник сразу встал, пару раз харкнул кровью и укатил в раздевалку. Игру он продолжить не смог, хотя не разделся и весь третий период провел на скамейке вместе с командой.

Без своего капитана в тот вечер гости уступили 2:4, а пострадавшему диагностировали перелом челюсти. Хотя сам Хара, вернувшийся на лед уже в следующей игре, этого не подтверждает: перед шестым – победным! – гостевым матчем даже пришел в пресс-центр на брифинг с журналистами. Говорил он, правда, очень тихо, едва шевеля губами.

Что это, если не героизм высшей пробы?!

Потому меня просто до глубины души возмутили садистские изречения 85-летнего эрзац-эксперта.

Да какое вы, господин Черри, имеете право называть «глупой» игру выдающегося ветерана, проведшего в НХЛ более 20 сезонов? Обладателя Кубка Стэнли-2011, лучшего защитника НХЛ-2009, шестикратного участника Матча звезд НХЛ. Хоккеиста, владеющего самым сильным щелчком в истории ледовой игры – 175,1 км/ч. Установившего вчера рекорд для защитников, забив в 42 года гол в финале Кубка Стэнли. Человека, на которого молится вся Словакия.

Как же его и голкипера «Брюинз» Галака ждали на родине на минувшем чемпионате мира! Все понимали, что с двумя этими игроками «Бостона» сборная Словакии будет совсем иной командой. Но Хара продолжает честно и с полной выкладкой выполнять свою работу за океаном. Как он это делает всю карьеру.

Господин Черри, вам, к сожалению, даже не хватает мозгов, чтоб не подставляться. Зачем вы в угаре самолюбования упомянули, что 16 лет играли в хоккей?! Где вы играли-то? В чемпионате водокачки! Хотя – нет. Вы и в НХЛ засветились, причем в «Бостоне». Провели – внимание! – аж одну игру. История, однако, умалчивает, сколько времени вы тогда, в Кубке Стэнли-1955, откатали на льду и вообще – выходили ли на него?

Вы тупо хвастаете, мол, с вами ничего подобного никогда не случалось. О том, на каком уровне вы гоняли шайбу, мы уже разобрались. Но куда важнее, что было это более полувека назад! Кто тогда умел играть в хоккей? 3-4 страны. Сколько у вас там было американцев и европейцев? Первых – в пределах статистической погрешности, вторых – ноль. Что никто у вас там не надевал шлемы, а вратари – маски, вы, надеюсь, еще помните? Равно как, наверное, не забыли, что шайбу тогда оторвать ото льда мало кто умел? Такими деревяшками играли. Да еще на черепашьей скорости. У вас, Дон Черри, клюшка с гнутым крюком когда-нибудь вообще была?

Тем не менее вы имеете несусветную наглость сравнивать себя со своей никчемной карьерой в первобытнообщинном хоккее с одним из лучших хоккеистов – защитников уж точно! – XXI века! И, возможно, самым интеллектуальным. Это к вопросу, кто тут глупый. Здено свободно владеет семью языками. В чем я имел счастливую возможность убедиться лично в Остраве на чемпионата мира-2004. Хара на прекрасном русском рассказал мне, что берет пример с отца, призера Олимпиады-1976 в классической борьбе, который оставался в спорте до 47 лет…

Мог ли я тогда представить, что этот скромный 27-летний Гулливер с кулаком с мою голову, которого в детстве всячески отговаривали от занятий его любимой ледовой игрой, вырастет в такого, без преувеличения, монстра хоккея, безжалостно пожирающего вожаков противника: неважно – Тарасенко это или Овечкин!

Да – и о блокировании шайбы. Что значит – держать клюшку сбоку? Как вы, господин Черри, таким манером сможете помешать противнику бросить? Нет, клюшку именно надо резко выкидывать вперед в крюк оппоненту. Конечно, это риск рикошета шайбы в лицо. Но такова хоккейная жизнь. В реальном современном мире. А не в придуманном зазеркалье из середины прошлого века карикатурного канадского сказочника, вещающего с умным видом о предмете, в котором ровным счетом ни черта не смыслит!