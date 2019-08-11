Нужен ли Рибери такому «Локомотиву»?

ПОЛЬСКОЕ ДЕРБИ ВМЕСТО ФРАНЦУЗСКОГО

Накануне игры с «Уралом» поклонников «Локо» слегка взбудоражила новость о возможном появлении в рядах московской команды Франка Рибери. Вице-чемпион мира-2006 в составе сборной Франции после ухода из «Баварии» остался без клуба, а карьеру в свои 35 лет завершать пока не собирается. Так почему бы перед выходом на пенсию не рвануть в экзотическую для игроков из больших футбольных стран Россию, подзаработать еще немного денежек? Тем более свежий пример в лице Андре Шюррле, только что подписавшего контракт со «Спартаком», у Рибери имеется.

Впрочем, слухи слухами, а зарабатывать очки в набирающем ход чемпионате РПЛ, нужно прямо сейчас. И у «Локомотива» есть кем это делать. Перед началом встречи с «Уралом» представитель РФС Андрей Лексаков вручил награды сразу шестерым игрокам красно-зеленых, включенным по итогам минувшего сезона в список 33 лучших футболистов. Если точнее, то все же пятерым – поскольку Джефферсон Фарфан из-за тяжелой травмы пропустит практически весь сезон. А Гилерме, Владислав Игнатьев, Гжегож Крыховяк, Алексей и Антон Миранчуки собственными персонами получили памятные плакетки и мгновенно переключили внимание на предстоящую игру.

Будь в составе железнодорожников Рибери – можно было бы преподнести поединок «Локомотива» и «Урала» как «французское дерби», имея в виду наличие в заявке гостей полузащитника Петрюса Бумаля. Но на деле получилось дерби польское: Крыховяк и Мачей Рыбус против Рафала Августиняка. Новичок екатеринбуржцев, да еще и с созвучной текущему месяцу фамилией, должен был сыграть в этом матче одну из ключевых ролей, тем более что его позиция – в центральной зоне – располагала к этому.

И действительно, Августтиняк стал одной из самых заметных фигур на поле в стартовые четверть часа. На 8-й минуте он нанес вообще самый первый удар в створ в матче – но прямо в руки Гилерме. А еще через пять минут после розыгрыша углового польский хавбек «шмелей» оказался в одиночестве перед воротами москвичей после заброса от Дениса Кулакова, и если бы смог остановить и обработать мяч – быть голу.

Но свои моменты и подходы «Урал» не реализовал – и жестоко за это поплатился. Красно-зеленые в быстрой атаке постоянно создавали численное преимущество на каждом участке поля, и в итоге после паса Алексея Миранчука Федору Смолову оставалось лишь протолкнуть мяч в ворота мимо одного из защитников гостей. Пусть коряво, но форвард «Локо» с задачей справился, забив свой второй мяч в нынешнем чемпионате и третий – в сезоне (с учетом матча за Суперкубок с «Зенитом»).

ГОЛ ТУРА ОТ КРЫХОВЯКА, «КРАСНО-ЗЕЛЕНЫЙ» СУЛЕЙМАНОВ

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Пропустив, «Урал» откровенно развалился. Подопечные Дмитрия Парфенова, после двух стартовых туров взобравшиеся на вершину турнирной таблицы благодаря двум домашним победам, затем разочаровали абсолютной беспомощностью в выездных встречах. Так было пару недель назад против «Динамо» в Петровском парке, так случилось и теперь в Черкизове. Москвичи принялись попросту разрывать оборону «оранжевых». А особенно усердствовал Рифат Жемалетдинов, забивший эффектный второй гол «Локо» – в ближний угол, рикошетом от штанги. Кто знает, может молодого вингера так мотивировали слухи о возможном переходе в команду Рибери – его прямого конкурента на правом фланге?

Еще до перерыва команда Юрия Семина должна была превращать убедительные 2:0 в разгромные 4:0, но Жемалетдинов не реализовал чистый выход один на один, а Смолов с пяти метров умудрился попасть во вратаря. Впрочем, следует отдать должное Ярославу Годзюру: в обоих эпизодах он сыграл великолепно.

В перерыве Парфенов сделал сразу две замены, убрав с поля инертного и совершенно не цеплявшегося за мячи Андрея Панюкова и вдрызг проигравшего свою левую бровку Михаила Меркулова, где как раз и хозяйничали Жемалетдинов с Игнатьевым. Гостей появление свежих Владимира Ильина и Дениса Полякова вроде бы взбодрило, и даже моменты у ворот Гилерме стали возникать. Однажды Августиняк был в шаге от того, чтобы возродить актуальность польского дерби, но голкипер «Локо» выиграл у него дуэль.

Между тем и «Локомотив» не сбавлял оборотов. На удобные позиции для гола выдвигались Смолов, Крыховяк, братья Миранчуки – не хватало завершающего действия. Как, например, на 74-й минуте, когда Годзюр потащил удар Смолова в дальний угол, после чего Антон отбросил мяч Алексею, который с удобной левой ноги почему-то пробил выше перекладины.

После этого эпизода Южная трибуна «РЖД Арены» принялась скандировать оскорбительные кричалки в адрес лидера чемпионата «Зенита», но очень вовремя подоспел третий гол железнодорожников, заглушивший фанатский негатив. Действительно, куда лучше и конструктивнее было восторгаться эффектнейшему удару польского опорника «Локо» с лета в ближнюю девятку! Если кто-то еще и сомневался, за кем останется победа в «польском дерби», после этого шедевра, таковых точно не осталось.

А через пару минут свой дежурный мяч забил и Алексей Миранчук, тонко катнувший мяч в дальний угол мимо несчастного Годзюра. Сделав дело, братья под овации публики досрочно покинули поле. И, что любопытно, Юрий Семин представил зрителям юного Тимура Сулейманова, недвусмысленно намекая, что продуктивно работает в российском футболе не только академия «Краснодара», выпускающая своих Игнатьевых и Сулеймановых.

РПЛ. 5-й тур

«Локомотив» (Москва) – «Урал» (Екатеринбург) – 4:0 (2:0)

Голы: Смолов (Ал.Миранчук), 17 – 1:0. Жемалетдинов (Игнатьев), 28 – 2:0. Крыховяк, 76 – 3:0. Ал.Миранчук (Жемалетдинов), 78 – 4:0

«Локомотив»: Гилерме – Игнатьев, Хеведес, Чорлука (к), Рыбус (Идову, 82) – Баринов, Крыховяк – Жемалетдинов, Ал.Миранчук (Т.Сулейманов, 85), Ан.Миранчук (Тугарев, 79) – Смолов

«Урал»: Годзюр – Кулаков, Ароян, Емельянов, Меркулов (Поляков, 46) – Фидлер (к) (Бавин, 77), Августиняк – Димитров, Бикфалви, Егорычев – Панюков (Ильин, 46)

Предупреждения: Смолов, 19 – Фидлер, 16. Емельянов, 35. Поляков, 50

Судья: Николай Волошин (Смоленск)

11 августа. Москва. «РЖД Арена». 14 181 зритель