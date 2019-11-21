Александр Шаганов: Кто-то не хочет видеть «Торпедо» в премьер-лиге

«ЭТО НЕ ПО-ХРИСТИАНСКИ»

– «Торпедо» не разрешают проводить домашние матчи на Восточной улице. Как вам ситуация?

– Это просто недоразумение и безобразие! Говорят о том, что на нашем стадионе не соблюдается правила безопасности. Но поверьте мне – это не так. Я посещал почти все домашние игры. Проходы широкие, никакой толкотни… Люди дуют на воду, обжегшись на молоке. И это все работает против «Торпедо». Клуб лишили стадиона и вынуждают нести расходы на пустом месте. Это как-то не по-христиански.

– Каким видите решение проблемы?

– Дали бы сверху отмашку – ситуация тут же разрешилась бы. Но пока реакции никакой. И простой болельщик страдает вместе с командой, которая проводит все матчи, по сути, на выезде.

– Многие фанаты считают, что кто-то не хочет видеть «Торпедо» в премьер-лиге, вот и чинит препятствия…

– Знаете, я тоже это допускаю. Мы же помним досужие разговоры о пятом колесе. В советские времена так говорили о «Локомотиве». Теперь, видимо, пятым колесом считается «Торпедо»… Но большинство московских болельщиков, наоборот, ждут возвращения клуба в элиту. Это же такая история! Чемпионат России без «Торпедо» многое теряет. Одни наши матчи против «Спартака» чего стоят. И, кстати, баланс в этих играх в СССР был в пользу «Торпедо». Многие удивятся, но это так.

«СПАСИБО ДРУЗЬЯМ-СПАРТАКОВЦАМ»

– Теперь команда принимает соперников на спартаковской «Открытие Арене»…

– Спасибо красно-белым за то, что пошли навстречу, пустили на свой стадион. Это наши друзья. Но все равно настоящий дом «Торпедо» – на Восточной улице. Это намоленное место. А дома и стены помогают… Я вхожу в совет по культуре при Росгвардии – и на ближайшем заседании этот вопрос подниму. Может, как-то посодействуют.

– Торпедовский стадион ждет реконструкция. Где команда будет играть в случае выхода в РПЛ?

– В Москве есть где играть, – будем арендовать. А проект нового стадиона «Торпедо», который подготовили французы, уникальный. Я видел своими глазами. Уютное и очень изящное сооружение. Но перед тем как начнется реконструкция, мы, болельщики, заслужили право проститься со стареньким стадионом.

– Но людей лишают этого праздника, не разрешают провести прощальный матч 23 ноября на Восточной…

– Я уже сказал: безобразие! Других слов не подберу.

«ПОСИДИМ В КАФЕ ЗА ЧАРОЧКОЙ»

– Говорят, болельщики в этот день все равно соберутся рядом с родной ареной. Вы тоже придете?

– Обязательно! Суббота уже не за горами. Я как раз приехал из Подмосковья, обзвоню всех друзей. Да они, думаю, и сами мне позвонят. Посидим в ближайшем кафе за чарочкой, пройдем знаменитой лестницей, нашими тропками. Есть же сообщество торпедовских людей, которые друг друга знают. Это огромное братство черно-белых цветов.

– Обсуждается вариант переноса прощания на весну.

– Руководство клуба держит руку на пульсе. Огромное спасибо нашему президенту – Елене Васильевне Еленцевой. Человек неравнодушный, радеет за дело. И владелец «Торпедо» Роман Иванович Авдеев часто смотрит матчи рядом с нашей трибуной. Это вдохновляет.

– В РПЛ, помимо «Торпедо», могут пробиться еще два клуба из столичного региона – «Чертаново» и «Химки». Не перебор?

– Химки все-таки относятся к Подмосковью. Там свои подмосковные болельщики. Что касается «Чертанова», мы ему как раз проиграли 0:1 в домашнем матче… Боевая команда. Не «Чертаново», а «Челентаново» какое-то (смеется). В любом случае спортивный принцип превыше всего. Если команда заслужила право выступить в РПЛ, не важно, какой регион она представляет. Хоть Москву, хоть Находку.

– Как относитесь к тому, что Сергей Игнашевич не может занимать пост главного тренера «Торпедо» из-за отсутствия лицензии?

– Ситуация разрешится. Он же получит лицензию. А нарушать закон все равно нельзя. Главное – Игнашевич сразу проявил себя в «Торпедо». И с предыдущим тренером, Игорем Колывановым, клуб расстался по-доброму. Сейчас болельщики всем довольны. Команда идет на первом месте, показывает хорошую игру. Только со стадионом – какая-то беда.