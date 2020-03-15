Миллиарды и миллиарды евро. Сколько потеряет мир спорта из-за коронавируса

ЭФФЕКТ ДОМИНО

Паника в мире из-за распространения коронавируса нарастает. Репортажи из торговых центров европейских столиц обязательно включают в себя кадры с пустыми полками магазинов. Люди делают стратегические запасы. В России это гречка, другие крупы, спички, соль, сахар. В Италии – спагетти и так далее. Экономика уже сейчас готовится испытывать серьезные потрясения. Вне зависимости от того, реально ли вирус затронет две трети населения планеты или все-таки выживет подавляющее большинство из нас, коронавирус на долгое время станет одним из тех явлений, что определяет нашу жизнь. Жизнь во всех странах.

В странах азиатской дисциплины пандемия пошла на спад. Так, в Китае закрылись спешно выстроенные больницы, открылись предприятия, но на работу пока стремятся выйти не все – некоторые психологически хотят переждать еще какое-то время: спешно сделанные запасы еды в квартире не закончились. Корея и Япония тоже прошли через пик пандемии – здесь вирус очевидным образом тоже идет на спад.

Европа, с ее уже десятилетиями выработавшейся привычкой к свободе, в этом смысле оказалась куда более уязвима. С закрытием границ и другими ограничительными мерами здесь явно опоздали, и контролировать развитие вируса, который ежедневно многими сотнями уносит европейцев в мир иной, практически нереально. Замедляется и стагнирует не только экономика. Спорт – как индустрия развлечений, как бизнес, а точнее даже шоу-бизнес – не может остаться в стороне. Возникает эффект падающих костяшек домино. Если проблемы начинаются в одной-второй-третьей отраслях, то очень быстро упадет и спорт. Не зря незабвенный Сергей Фурсенко называл футбол «отраслью народного хозяйства».

СКОЛЬКО ПРОДЛИТСЯ ПАУЗА

Возможно ли уже сейчас оценить, насколько серьезный удар получит экономика спорта?

– Пока можно утверждать лишь, что негативные последствия будут точно, – делится с «Советским спортом» своим прогнозом известный экономист, профессор Никита Кричевский. –А насколько они будут серьезными? Это же в очень серьезной степени зависит от того, на сколько долгой будет та пауза, на которую фактически встала сейчас вся спортивная сфера в мире. Если через месяц-полтора НХЛ, КХЛ, Лига чемпионов и все национальные футбольные чемпионаты возобновятся, то можно будет сказать, что мы отделались малой кровью. Турниры возобновятся, условно говоря, в апреле-мае, закончатся чуть позже запланированного, сдвинутся по времени Евро-2020 (в мае как раз УЕФА планировал вернуться к решению этого вопроса), новые еврокубки и потихонечку весь сдвинувшийся календарь нагонят. Сейчас футболистов, к примеру, отправят в отпуска, а летом паузы уже практически не будет.

– То есть финансовых потерь практически не будет?

– Будут все равно, но совершенно не критические. Как китайцы, не все пока вернувшиеся к работе, так и болельщики поначалу с опаской будут возвращаться в привычный режим посещения стадионов. Где-то выручка от продаж билетов (а она в экономике европейского футбола куда более серьезные проценты занимает в общей структуре доходов клуба, чем в России) упадет сильнее, где-то меньше, но она точно будет. Общая нервозность из-за пандемии нарастает не сразу и точно так же сразу не уйдет. Вот посмотрите, к примеру, на матч «Зенита» в эти выходные на Крестовском. Ограничения в Санкт-Петербурге почему-то начинают действовать только в понедельник, так что возможность посетить домашнюю игру чемпионов – последняя на неизвестный пока период. И билеты не то чтобы не распроданы – напротив, это будет почти антирекорд по количеству зрителей.

Но если пауза продлится многие месяцы, допустим хотя бы полгода, то это будет уже совсем другая история. Потери будут гигантскими. Спортивная индустрия лишится огромного количества денег. Не исключено, что только для возвращения к нынешнему уровню потребуются годы. И сейчас даже приблизительную цифру никто не решится назвать. Ясно, что это миллиарды евро.

– Но ведь можно попытаться оценить ущерб хотя бы приблизительно. Например, был локаут в НХЛ, когда целый сезон в 2004/05 годах не было матчей…

– Нет, такие сравнения не годятся вообще. Почему был локаут? Не было подписано трехстороннего договора. Хоккеисты хотели больше зарплаты, владельцы хотели платить им меньше. Поэтому была проблема разве что упущенной выгоды, но никто не обязан был содержать спортсменов в течение всего года. А сейчас совсем иная история: у каждого футболиста – контракт. И этот контракт из чего-то должен покрываться. Так что если пауза будет долгой, то начнут многие клубы лопаться, как чрезмерно надутые мыльные пузыри.

Еще один немаловажный момент, о котором пока много не говорят, но со временем накопится статистика: а какие последствия для здоровья несет перенесенное заболевание? В Азии осторожно говорят о возможном бесплодии у переболевших мужчин – к нашему разговору это прямого отношения не имеет, а вот исследование нидерландских ученых говорит, что при быстрой ходьбе у переболевших появляется одышка. Сами понимаете, что это значит для профессионального спортсмена. Ему уходить на пенсию, а клубу терять деньги?

РОССИЯ – ОТДЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

– У нашего футбола есть существенное отличие от европейского. Футбол в России находится совсем не в рыночных условиях. Огромная часть сосредоточена в руках государственных корпораций. Можно ли прогнозировать, что возможные минусы ими просто будут погашены за счет средств владельцев?

– Во-первых, в условиях серьезного падения цен на нефть и ожидаемого коллапса в экономике мы не знаем, как себя будут чувствовать как раз эти компании и корпорации. А во-вторых – и это тоже немаловажный фактор, который нельзя сбрасывать со счетов – мы не знаем, претерпит ли какие-то изменения политика финансового fair play, которую так активно проводила УЕФА все последние годы. Может быть, на какое-то время закроют глаза на это и сделают послабление. Но в последнее мало верится – очень многие спортивные международные структуры ведут себя сейчас как жирные, наглые коты.

– Очень много гаданий на тему, что лучше: переносить турниры на полгода, год или проводить в отведенные сроки, но без зрителей?

– Все в мире большого спорта и крупных спортивных мегафорумов завязано на деньги крупных рекламодателей, мейджеров. По сути, именно они влияют на принятие решений. Вы помните, как коррумпированный Йозеф Блаттер избрался главой ФИФА в мае 2015 года на новый 5-летний срок? Через четыре дня он встретился с главами четырех крупнейших спонсоров, которые ему дали понять однозначно, что «Кока-кола» и прочие не будут вливаться в то, что дурно пахнет. Это их имидж, это их деньги, это их бизнес. Блаттер ушел в отставку спустя 4 дня после триумфального избрания.

Так что и здесь вопрос не в желаниях, а в том, что выгодно бизнесу. Если выручка от билетов во время Евро-2020 является здесь определяющей, если проседания гостиничного бизнеса, транспортных компаний окажутся катастрофичными, то можно предположить перенос турнира на год. В таком случае и перенос турнира будет экономически оправдан.

– Олимпиады в Токио-2020 это тоже касается?

– Да, и не факт, что здесь решение будет аналогичным. Будут считать. В конце концов, хватало в истории Олимпиад, которые были убыточными – Пекин, Сочи и все Олимпийские игры до 1980 года включительно. Организаторам явно предстоит оценить, где будут потери больше – при отмене вообще, при переносе на год, на два или же при проведении без зрителей. Отмена вообще, думаю, никем не рассматривается. Проведение без зрителей – это минус примерно 0,8-0,9 млрд евро при самом скромном, щадящем подсчете. Перенос тоже может оказаться с отрицательными величинами. Ведь если Олимпиада переедет на 2022 год, то в один год случатся обе Олимпиады – и зимняя, и летняя, а потом еще и чемпионат мира по футболу. А как пел Окуджава, пряников сладких обычно не хватает на всех. Случатся наложения в календаре, где-то мейджоры явно урежут расходы.

РОБОТЫ ВМЕСТО ЗРИТЕЛЕЙ?

Логика экономиста понятная, но жаль в таком случае, что не удастся реализовать идею, родившуюся у нас в редакции. Япония – страна высокотехнологичная. Огромное количество изобретений родом именно из Страны восходящего солнца. Так почему бы не найти решение именно в этой же области, в области высоких технологий? Мы предлагаем японцам решение, которое точно устроит весь мир. Точнее, ту часть, которая вынуждена будет согласиться с соревнованиями без зрителей.Надо на каждое место на трибунах посадить робота. Научить его аплодировать, скандировать кричалки, ругаться на судью. Главное – не материться.

Можно, где роботов не хватит, просто задрапировать трибуны. Но на драпировке все равно роботов нарисовать. Хуже точно не будет. И картинка телевизионная точно не пострадает.