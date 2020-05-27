«Перенесли Олимпиаду? Весь мир перевернут с ног на голову». Наталья Воробьева – о новой реальности

«Советский спорт» позвонил имениннице, чтобы узнать, как знаменитая спортсменка живет во время пандемии.

«ВСЯ МАШИНА В АНТИСЕПТИКАХ»

– Вы сейчас в Питере?

– Да, дом у нас под Питером, здесь и самоизолировалась. Занимаюсь хозяйством, огородом – посадили помидорчики, картошку. И параллельно тренируюсь в своем спортзале.

– В спортзале, видимо, все необходимое есть…

– Да, штанга, пара тренажеров. Держу себя в форме.

– Тренеры присылают план занятий?

– Это тоже есть.

– Здания выполняете полностью, или небольшую поблажку себе даете?

– Форму пока не набираем, но поддерживаем себя в тонусе.

– В этом сезоне у борцов в Италии успел пройти чемпионат мира, где вы победили.

– Да, успели до пандемии, повезло.

– После возвращения из Италии, видимо, пришлось пройти двухнедельный карантин?

– Нет, еще эпидемии не было, мы даже успели два сбора провести после возвращения.

– Пропуска для выезда в город оформляли?

– Нет, мы почти никуда не выходим, только изредка в магазин выбираемся. Плюс загородного дома – здесь есть, где ребенку побегать.

– Масками, перчатками обзавелись?

– Все есть, но в магазине важнее перчатки. С людьми там не общаешься, покупатели сами друг от друга шарахаются. А вот продукты трогаешь, поэтому перчатки важны. Плюс антисептики – ими вся машина завалена.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Мой самый сладкий защитник ❤️ _______________________ #23февраля Публикация от Natalia❤Vorobyeva (@vorobyeva_69) 23 Фев 2020 в 1:53 PST

«ВОТ – КЛУБНИЧКУ ПОСАДИЛИ»

– Сколько ребенку?

– Два года, Тимур. А мы его команда, все на него работаем, – смеется Наталья. – Я же после Олимпиады в Рио взяла перерыв, а после рождения сына вернулась на свою работу – в спорт.

– Сейчас многие на сериалы подсели, стараются наверстать, на что в «мирной» жизни не хватало времени. Вы – тоже?

– Тимур очень активный парень, поэтому в свободное от тренировок время с ним занимаюсь. Плюс работа во дворе. Например, вчера клубничку посадили. Успеет до конца лета вырасти? Если к августу подойдет, мы не расстроимся. Сейчас сезон крымской клубники.

– Вам нравится на земле работать, или просто, чтоб время убить?

– Ну, если мы решили жить в доме, видимо, здесь не последнюю роль сыграла и любовь к земле.

– Вы офицер Росгвардии в звании старшего лейтенанта. Правда, эти сведения датируются еще 2016 годом. Информация устарела?

– Немного, в нынешнем году стала капитаном.

– Вам несколько лет назад в Махачкале благодарные поклонники подарили квартиру. В ней кто-то живет?

– Когда получаю такой приз, выбираю деньги, – смеется Наталья.

– На днях разговаривали с Александром Лесуном, олимпийским чемпионом по пятиборью. Он сказал, что уже в марте набрал отличную форму и дальше планировал ее понемногу улучшать, чтобы к Олимпийским играм подойти в максимальной готовности. Саша посетовал, что из-за переноса Олимпиады теперь в следующем году нужно начинать все с нуля.

– Сейчас весь мир перевернут с ног на голову, не одним нам сложно. Все в равных условиях. Будем готовиться к Олимпиаде, время для этого есть.