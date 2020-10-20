ФосАгро поддерживает чемпионов

Ручаемся, что об этом виде мотогонок некоторые отечественные любители спорта, особенно те, что помоложе, ни разуне слышали. А вот фанатам со стажем ничего объяснять не надо. Бум спидвея пришелся на то время, когда в половине семей страны был свой мотоцикл, мотороллер или мопед. Сейчас в стране этот вид спорта переживает второе рождение, а в мире он своей популярности никогда и не терял.

Долгие годы наши болельщики мечтали о победе сборной страны в мировом первенстве. И мечта сбылась в 2018-м, когда впервые в истории сборная России стала Чемпионом мира по спидвею. Эмиль Сайфутдинов, Артём Лагута и Глеб Чугунов повторили свой спортивный подвиг год спустя. И совсем уж никто не мог предположить, что сложный и непредсказуемый 2020-й принесёт болельщикам ещё один подарок – Артём и Эмиль на днях снова искупались в золоте мирового командного первенства.

Минувшая неделя, как всегда оказалась богатой на спортивные события. Читатели интернет-и печатных СМИ, например, узнали, что российский теннисист Андрей Рублёв стал победителем St. PetersburgOpen, сын Черчесова получил тяжёлую травму, футболка Кокорина, в которой он забил первый гол за «Спартак», выставлена на благотворительный аукцион , а пловчиха Юлия Ефимова поразила поклонников фото в купальнике.

Не терял популярности и в регионах, и живет там за счет спонсоров. Если бы не они, то даже 4 клуба, ежегодно устраивающие Чемпионат России, исчезли бы. А ведь во времена СССР спидвей гремел на весь союз – от Львова до Владивостока: несколько лиг, десятки команд, успехи на международной арене. Мальчишки грезили гонками по кругу, знали наизусть имена своих кумиров, которые, оседлав железных ревущих коней, за 1 минуту заезда разыгрывали на треке настоящую драму: кто был никем тот станет всем и наоборот – это про спидвей.

Город Балаково Саратовской области – одна из ярких точек на карте отечественного спидвея. Этот вид спорта превратился здесь в настоящую спортивную религию, стал визитной карточкой города благодаря усилиям очень многих людей. Имена спортсменов, гремевшие на весь СССР и мир, знали почти все балаковцы. А местная «Турбина» - восьмикратный чемпион СССР –до сих пор справедливо считается легендарным клубом.

Правда, в его истории была и страница, припорошенная пылью забытья. 9 лет – с 1994 по 2003 – «Турбина» пыталась раскрутиться до прежних оборотов. Но безрезультатно. И только в начале 2000-х по инициативе муниципального Совета директоров была проведена первая коммерческая гонка, а затем «Турбина» вернулась в командный Чемпионат страны. Молодая спортивная команда не обошлась без поддержки молодой на тот момент компании «ФосАгро». Тандем гонщиков и химиков позволил приглашать в команду спортсменов топ-уровня, что, безусловно, позитивно сказывалось на развитии не только «Турбины», но и всего российского спидвея. Но, главное, поддержка «ФосАгро» помогла клубу трижды – в 2009, 2011 и 2012 годах – завоевать золото российского Чемпионата. А потом были 8 лет «чемпионского затишья»: балаковцы то становились серебряными, то бронзовыми призёрами. Победа ускользала от них, а каждая новая неудача только раззадоривала. И вот, наконец, когда весь мир находится в тисках коронавируса, когда трибуны пусты из-за ограничений, а поддержка болельщиков только в интернете – балаковская «Турбина» собрала волю в кулак, и в непростых условиях вновь вырвала чемпионство, причём досрочно – за два тура до окончания командного первенства.

- Это было моя мечта, - признался тренер СК «Турбина» Валерий Гордеев. Он – одна из легенд балаковского и советского спидвея, неоднократный чемпион СССР в личном и командном зачётах, член сборной СССР, мастер спорта международного класса. Вместе со своим старшим братом Владимиром и другими прославленными гонщиками ковал победу «Турбины» на треках Советского Союза и за его пределами. – В спорте я добился многого, а теперь, тренируя ребят, всем сердцем желал вместе с командой вновь испытать радость обладания золотом чемпионата. И это случилось. Спасибо каждому спортсмену, нашим механикам, нашим болельщикам, которые не оставляли нас без внимания даже в период ограничений. И, конечно, большое спасибо нашему другу – компании «ФосАгро». Без её поддержки, помощи в реконструкции стадиона, закупке новой техники для взрослых спортсменов и ребят, занимающихся в спортивной школе – не было бы этого чемпионства. Мы чувствуем поддержку, и потому всегда верим – вместе мы победим.

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев убеждён – спидвей и компанию многое роднит. Можно сказать, что связь эта генетическая. Как и спидвею, бизнесу присущи риск, смелость и скорость в принятии решений. И также, как в спорте, здесь побеждает сильнейший, тот, у кого характер закалён в испытаниях.

- Сотрудники всех предприятий «ФосАгро», да и я сам, следили за гонками, - признался Андрей Гурьев. -Мы не переставали восхищаться виртуозностью владения техникой, изяществом тактики и выносливостью гонщиков. Один только факт, что Александр Кайбушев, спустя всего три дня после травмы кистей обеих рук, вышел на трек и показал замечательный результат, говорит о том, что он боец, как и весь наш СК «Турбина». Спасибо каждому спортсмену. Жмём руки тренерам - вы раскрываете таланты гонщиков, не жалеете опыта, сил и нервов. Отдельная благодарность механикам клуба. Но почивать на лаврах не время. Впереди подготовка к новому сезону, к новым интересным гонкам, и, конечно удачам! Помните, что у вас есть надёжное плечо в лице компании «ФосАгро».

Не спидвеем единым…

С подобным напоминанием Андрей Гурьев может обратиться не только к гонщикам СК «Турбина». Ведь «ФосАгро» поддерживает различные виды спорта: компания выступает неизменным стратегическим партнёром Федерации шахмат России, Фонда поддержки олимпийцев России, Всероссийской федерации художественной гимнастики, Федерации художественной гимнастики г. Москвы, Всероссийской федерации плавания, Федерации лыжных гонок России, Региональной спортивной федерации дзюдо Санкт-Петербурга, является спонсором волейбольных клубов «Северянка» (Вологодская область) и «Протон-Саратов», баскетбольного клуба «Автодор» (г. Саратов). Даже дыхание некогда перехватить, перечисляя направления «спортивной работы» «ФосАгро». А ведь ещё ни слова не сказано о том, что компания несколько лет подряд выступает спонсором турнира за звание Чемпиона мира по шахматам, независимо от того, выступает на нём россиянин, или нет.

Уважительное отношение к спорту в Группе идёт от руководства. Заместитель председателя Совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Григорьевич Гурьев сам профессионально занимался дзюдо, заслуженный тренер России и привил любовь к этому виду спорта своему сыну, ныне генеральному директору компании. Именно Гурьев-старший предложил обратить внимание не только на профессиональный, но и детский спорт, «вытащить» подростков с улицы и «перевести» их на здоровый образ жизни.В результате в 2003 году в регионах присутствия «ФосАгро» был запущен проект «Детям России - образование, здоровье и духовность» с бесплатными секциями. Подростки тут же повалили в залы, спорт победил улицу, а в «ДРОЗДе» появились свои чемпионы России и даже мира.

Комплексную работу по развитию детского и профессионального спорта оценило жюри престижного конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость», который с 1997 года проводит Российский союз промышленников и предпринимателей. Динамичное развитие «ФосАгро», рост объёмов производства, реализация инвестиционных проектов, беспрецедентные меры поддержки регионов в борьбе с коронавирусом, участие в социальной жизни городов и всей страны – всё это было учтено и стало составными частями большого успеха компании. «ФосАгро» на днях второй раз была удостоена Гран-при конкурса, который за всю историю РСПП вручался лишь дважды. Одной из первых со столь яркой победой «ФосАгро» поздравила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова:

- Приятно осознавать, что непобедимую Федерацию художественной гимнастики России на протяжении почти 15 лет поддерживает двукратный и единственный обладатель Гран При этого престижного бизнес конкурса. Даже в это сложное время на фоне пандемии ФосАгро продолжает динамично развиваться и побеждать, уделять пристальное внимание поддержке инициатив в сфере образования, науки и спорта. Ещё раз поздравляю вас с уникальным достижением! Желаю вам дальнейших успехов и всего самого доброго! Вместе мы будем и дальше стремиться к новым вершинам и достижениям!