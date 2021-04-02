Евгения Старцева: Определяющим фактором в полуфинале с «Динамо» станет физическая форма

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Италия - Серия B 1-й тайм, 37' Козенца 0 Асколи 1 П1 5.10 Х 3.30 П2 1.81
Англия - Чемпионшип 17:00 Куинз Парк Рей 0 Ковентри Сити 0
Англия - Первая лига 17:00 Сандерленд 0 Оксфорд Юнайте 0 П1 1.86 Х 3.50 П2 4.30
Англия - Первая лига 17:00 Суиндон Таун 0 Блэкпул 0 П1 4.00 Х 3.30 П2 2.00
Англия - Первая лига 17:00 Ипсвич Таун 0 Бристоль Ровер 0 П1 1.96 Х 3.50 П2 3.90
Англия - Первая лига 17:00 Флитвуд Таун 0 Питерборо Юнай 0 П1 3.60 Х 3.20 П2 2.18
Англия - Чемпионшип 17:00 Кардифф Сити 0 Ноттингем Форе 0 П1 2.20 Х 3.20 П2 3.70
Англия - Чемпионшип 17:00 Бристоль Сити 0 Сток Сити 0 П1 3.60 Х 3.20 П2 2.25
Англия - Первая лига 17:00 Нортгемптон Та 0 Шрусбери Таун 0 П1 2.80 Х 2.90 П2 2.85
Англия - Чемпионшип 17:00 Уотфорд 0 Шеффилд Уэнсде 0 П1 1.59 Х 3.80 П2 6.90
Англия - Чемпионшип 17:00 Престон Норт Э 0 Норвич Сити 0 П1 4.80 Х 3.90 П2 1.76
Англия - Чемпионшип 17:00 Миллуолл 0 Ротерхэм Юнайт 0 П1 2.30 Х 3.20 П2 3.40
Англия - Чемпионшип 17:00 Уиком Уондерер 0 Блэкберн Ровер 0 П1 4.60 Х 3.90 П2 1.78
Англия - Первая лига 17:00 Аккрингтон Стэ 0 Бёртон Альбион 0 П1 2.80 Х 3.40 П2 2.50
Англия - Чемпионшип 17:00 Борнмут 0 Мидлсбро 0 П1 2.04 Х 3.50 П2 3.90
Англия - Чемпионшип 17:00 Дерби Каунти 0 Лутон Таун 0 П1 2.24 Х 3.10 П2 3.70
Англия - Первая лига 17:00 Кру Александра 0 Халл Сити 0 П1 3.20 Х 3.40 П2 2.24
Англия - Первая лига 17:00 Плимут Аргайл 0 Уимблдон 0 П1 2.12 Х 3.50 П2 3.40
Англия - Первая лига 17:00 Портсмут 0 Рочдейл 0 П1 1.63 Х 4.00 П2 5.30
Португалия - Сегунда 17:30 Ковильян 0 Академика 0
Италия - Серия B 18:00 Пескара 0 Пиза 0 П1 3.20 Х 3.10 П2 2.43
Италия - Серия B 18:00 Фрозиноне 0 Реджана 0 П1 1.70 Х 3.70 П2 5.30
Нидерланды - Первый дивизион 19:00 Гоу Эхед Иглс 0 Рода 0 П1 2.22 Х 3.20 П2 3.20
Англия - Чемпионшип 19:30 Барнсли 0 Рединг 0 П1 2.37 Х 3.10 П2 3.40
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 СКА 0 П1 2.00 Х 3.90 П2 3.60
Италия - Серия B 20:00 Кьево 0 СПАЛ 0 П1 2.02 Х 3.30 П2 4.00
Италия - Серия B 20:00 Брешия 0 Порденоне 0 П1 2.23 Х 3.00 П2 3.70
Италия - Серия B 20:00 Лечче 0 Салернитана 0 П1 1.76 Х 3.40 П2 5.40
Италия - Серия B 20:00 Виченца 0 Читтаделла 0 П1 2.75 Х 3.10 П2 2.75
Италия - Серия B 20:00 Виртус Энтелла 0 Монца 0
Евгения Старцева: Определяющим фактором в полуфинале с «Динамо» станет физическая форма
02 апреля 15:35
автор: Максим Михалко

Евгения Старцева: Определяющим фактором в полуфинале с «Динамо» станет физическая форма

Сегодня в Казани в полуфинале чемпионата страны по волейболу среди женщин сыграют московское «Динамо» и местное «Динамо-Ак Барс».

«Финал шести» Кубка России в Казани становится отличным примером для популяризации волейбола. Если для некоторых тренеров (и речь не только о волейболе) решающий этап любого турнира – секретная миссия, где команду надо забаррикадировать от внешнего мира, то многие участники женского «Финала шести» эти стереотипы разрушают. И даже предстоящий полуфинал, который уже называют скрытым финалом, обратной связи не помеха. Капитан «Динамо-Ак Барс» рассказала о сыгранных и будущих матчах накануне динамовского дерби.

«После каждого сезона мотивация побеждать обновляется»

- Играть «Финал шести» дома – весомое преимущество?

- Домашние стены помогают. Нам не надо было лететь в другой город, мы готовились к матчам в своем зале, играем при своих болельщиках. Это здорово поддерживает. Волейбол – не театр, хочется, чтобы трибуны шумели. И мы в Казани такой поддержкой всегда обеспечены.

- Матч с «Локомотивом» показал, что и такое преимущество не всегда получается конвертировать в результат.

- Да, главный фактор всегда – это игра команды. То, что мы показываем на площадке. Многие участники «Финала шести» прибавили, «Локомотив» - тоже. Сейчас он сыграл гораздо сильнее, чем пару месяцев назад, когда мы с ним встречались в регулярном чемпионате.

- «Динамо-Ак Барс» выиграло три последних российских турнира подряд (не считая Суперкубка). Статус главного фаворита и ожадания болельщиков усиливают психологическое давление?

- Нас поддерживает весь город, весь Татарстан. Ответственность, конечно, чувствуется. Но она всегда одинакова. Проходи решающий этап чемпионата в другом городе - ответственность ниже бы не стала.

- Где вы популярнее – здесь или в родном Челябинске?

- Сравнить не могу. Когда выступала за «Метар», была еще не столь популярна - меня тогда не узнавали. Но сейчас в Челябинске редко бываю – только в отпуске, когда приезжаю к родителям на дачу. А в самом городе почти не появляюсь. Поэтому – не знаю.

- В составе «Динамо-Ак-Барс» вы уже выиграли все возможные трофеи, пять раз – Кубок России, четырежды чемпионат. В чем черпаете мотивацию?

- Мне побеждать не надоело. (Улыбается) Мотивация перед каждым новым сезоном обновляется – эмоции от побед остаются такими же, ничего не приелось. И этот чемпионат я хочу выиграть точно так же.

«О поражениях уже забыли»

- Перейдем к предстоящему полуфиналу. Вашу встречу с московским «Динамо» ожидали в финале, но поражение от «Локомотива» превратило в динамовское дерби полуфинал. Есть ли что-то объединяющее все ваши матчи?

- Московское «Динамо» давно наш главный соперник в России. Поэтому любой матч принципиален, сложен, всегда играем с максимальным накалом. Я уже сбилась со счета, сколько раз сыграла с этим соперником за девять лет в Казани. Был сезон, когда мы с московским «Динамо» встречались восемь раз! Кроме чемпионата России, еще и в Лиге чемпионов.

- В позапрошлом сезоне за московское «Динамо» выступала Майя Огненович, которую специалисты называют лучшей связующей в мире. Заочное соперничество с Огненович добавляло эмоций?

- Майя и в самом деле одна из лучших связующих в мире. А заочное соперничество… Я давно следила за ее игрой, не только в чемпионате России, в еврокубках тоже. Что-то заимствовать и переносить от других волейболисток в свои действия невозможно – все разные, у всех своя игра. И у связующих, и у нападающих. Но подсмотреть полезные для себя вещи – это можно. За Огненович наблюдать интересно.

- Сегодня в полуфинале реально принципиального соперника удивить?

- Сомневаюсь, что будут сюрпризы. Мы настолько хорошо знаем друг друга, что чем-то в игре удивить уже наверное невозможно. Думаю, сегодня определяющим станет физическая форма и нюансы.

- Два поражения от московского «Динамо» в регулярном чемпионате добавляют настроя?

- Нет. Все предыдущие матчи уже в прошлом, о них не вспоминаем. Сейчас важно только то, что будет в ближайшем матче. Думаем только о полуфинале.

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