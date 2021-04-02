Евгения Старцева: Определяющим фактором в полуфинале с «Динамо» станет физическая форма

- Да, главный фактор всегда – это игра команды. То, что мы показываем на площадке. Многие участники «Финала шести» прибавили, «Локомотив» - тоже. Сейчас он сыграл гораздо сильнее, чем пару месяцев назад, когда мы с ним встречались в регулярном чемпионате.

- Матч с «Локомотивом» показал, что и такое преимущество не всегда получается конвертировать в результат.

- Домашние стены помогают. Нам не надо было лететь в другой город, мы готовились к матчам в своем зале, играем при своих болельщиках. Это здорово поддерживает. Волейбол – не театр, хочется, чтобы трибуны шумели. И мы в Казани такой поддержкой всегда обеспечены.

«Финал шести» Кубка России в Казани становится отличным примером для популяризации волейбола. Если для некоторых тренеров (и речь не только о волейболе) решающий этап любого турнира – секретная миссия, где команду надо забаррикадировать от внешнего мира, то многие участники женского «Финала шести» эти стереотипы разрушают. И даже предстоящий полуфинал, который уже называют скрытым финалом, обратной связи не помеха. Капитан «Динамо-Ак Барс» рассказала о сыгранных и будущих матчах накануне динамовского дерби.

- «Динамо-Ак Барс» выиграло три последних российских турнира подряд (не считая Суперкубка). Статус главного фаворита и ожадания болельщиков усиливают психологическое давление?

- Нас поддерживает весь город, весь Татарстан. Ответственность, конечно, чувствуется. Но она всегда одинакова. Проходи решающий этап чемпионата в другом городе - ответственность ниже бы не стала.

- Где вы популярнее – здесь или в родном Челябинске?

- Сравнить не могу. Когда выступала за «Метар», была еще не столь популярна - меня тогда не узнавали. Но сейчас в Челябинске редко бываю – только в отпуске, когда приезжаю к родителям на дачу. А в самом городе почти не появляюсь. Поэтому – не знаю.

- В составе «Динамо-Ак-Барс» вы уже выиграли все возможные трофеи, пять раз – Кубок России, четырежды чемпионат. В чем черпаете мотивацию?

- Мне побеждать не надоело. (Улыбается) Мотивация перед каждым новым сезоном обновляется – эмоции от побед остаются такими же, ничего не приелось. И этот чемпионат я хочу выиграть точно так же.

«О поражениях уже забыли»

- Перейдем к предстоящему полуфиналу. Вашу встречу с московским «Динамо» ожидали в финале, но поражение от «Локомотива» превратило в динамовское дерби полуфинал. Есть ли что-то объединяющее все ваши матчи?

- Московское «Динамо» давно наш главный соперник в России. Поэтому любой матч принципиален, сложен, всегда играем с максимальным накалом. Я уже сбилась со счета, сколько раз сыграла с этим соперником за девять лет в Казани. Был сезон, когда мы с московским «Динамо» встречались восемь раз! Кроме чемпионата России, еще и в Лиге чемпионов.

- В позапрошлом сезоне за московское «Динамо» выступала Майя Огненович, которую специалисты называют лучшей связующей в мире. Заочное соперничество с Огненович добавляло эмоций?

- Майя и в самом деле одна из лучших связующих в мире. А заочное соперничество… Я давно следила за ее игрой, не только в чемпионате России, в еврокубках тоже. Что-то заимствовать и переносить от других волейболисток в свои действия невозможно – все разные, у всех своя игра. И у связующих, и у нападающих. Но подсмотреть полезные для себя вещи – это можно. За Огненович наблюдать интересно.

- Сегодня в полуфинале реально принципиального соперника удивить?

- Сомневаюсь, что будут сюрпризы. Мы настолько хорошо знаем друг друга, что чем-то в игре удивить уже наверное невозможно. Думаю, сегодня определяющим станет физическая форма и нюансы.

- Два поражения от московского «Динамо» в регулярном чемпионате добавляют настроя?

- Нет. Все предыдущие матчи уже в прошлом, о них не вспоминаем. Сейчас важно только то, что будет в ближайшем матче. Думаем только о полуфинале.