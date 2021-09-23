Добровольный информатор ВАДА может сесть на пять лет

КУПИЛ НАРКОТИКИ ДЛЯ СЕБЯ

23 сентября телеграм-канал «Mash на Мойке» сообщил о том, что бывшего спортсмена задержали в Санкт-Петербурге на Планерной улице. В его кроссовке был обнаружен пакетик с дозой наркотиков. Сообщается, Хютте был бледен, говорил невнятно, но сумел донести до полиции, что заказал наркотики в интернете.

За хранение и распространение наркотиков ему грозит от трех до пяти лет. Видимо, он употреблял, но не продавал, а это гораздо более легкая статья. Учитывая, что попался впервые, может отделаться и условным сроком.

ДОПИНГ НЕ ПРИНИМАЛ, ВИНОВАТА ТРЕНЕР

В СССР были добровольные помощники милиции, а также Добровольная народная дружина. Дружинниками были все здоровые работники предприятий и различных исследовательских институтов. Раз в месяц или два работников принудительно выгоняли вечером на улицы городов, выдавали красные повязки – дружинники должны были охранять улицы городов от хулиганов. За это полагался лишний день к отпуску.

Помните, в фильме «Самая обаятельная и привлекательная» Ирина Муравьева задержала хулиганов. А еще в «Операции «Ы» Бывалый в исполнении Евгения Моргунова тоже был дружинником.

Так вот, чемпион России по легкой атлетике спринтер Александр Хютте в отличие от советских людей действительно был добровольным помощником Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Всеми силами помогал бороться с допингом в российском спорте.