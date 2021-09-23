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Добровольный информатор ВАДА может сесть на пять лет
23 сентября 21:30
автор: Юрий Волохов
автор фото: ВФЛА

Добровольный информатор ВАДА может сесть на пять лет

Известный российский легкоатлет, чемпион России, участник чемпионата мира и Европы 33-летний Александр Хютте попался с наркотиками. Теперь ему грозит срок до пяти лет.

КУПИЛ НАРКОТИКИ ДЛЯ СЕБЯ

23 сентября телеграм-канал «Mash на Мойке» сообщил о том, что бывшего спортсмена задержали в Санкт-Петербурге на Планерной улице. В его кроссовке был обнаружен пакетик с дозой наркотиков. Сообщается, Хютте был бледен, говорил невнятно, но сумел донести до полиции, что заказал наркотики в интернете.

За хранение и распространение наркотиков ему грозит от трех до пяти лет. Видимо, он употреблял, но не продавал, а это гораздо более легкая статья. Учитывая, что попался впервые, может отделаться и условным сроком.

ДОПИНГ НЕ ПРИНИМАЛ, ВИНОВАТА ТРЕНЕР

В СССР были добровольные помощники милиции, а также Добровольная народная дружина. Дружинниками были все здоровые работники предприятий и различных исследовательских институтов. Раз в месяц или два работников принудительно выгоняли вечером на улицы городов, выдавали красные повязки – дружинники должны были охранять улицы городов от хулиганов. За это полагался лишний день к отпуску.

Помните, в фильме «Самая обаятельная и привлекательная» Ирина Муравьева задержала хулиганов. А еще в «Операции «Ы» Бывалый в исполнении Евгения Моргунова тоже был дружинником.

Так вот, чемпион России по легкой атлетике спринтер Александр Хютте в отличие от советских людей действительно был добровольным помощником Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Всеми силами помогал бороться с допингом в российском спорте.

Но для начала он сам попался на допинге в мае 2015 года, и был дисквалифицирован на четыре года. В

2019 году дисквалификация закончилась, но в большой спорт Хютте не вернулся. Да и тяжело начинать с нуля в 31 год.

После дисквалификации Хютте связался с менеджером Международной федерации лёгкой атлетики по борьбе с допингом Томасом Капдевилем. В письме Александр объяснил, что никогда допинг не принимал, это тренер ему тайком подсовывала запрещенные препараты. Хютте просил смягчить ему наказание.

При этом решительно выразил готовность сотрудничать с ВАДА. Он в течение полугода отправлял в ВАДА фамилии знакомых легкоатлетов, которых он подозревал в употреблении не только допинга, но и наркотиков. Однако Александр никаких доказательств не предъявил. Похоже, ни в ВАДА, ни в ИААФ его информации не поверили.

И вот – финал: обвинявший коллег в употреблении наркотиков, сам попался на этом.

Никаких моральных выводов из этой истории делать не будем.

источник: «Советский спорт»
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