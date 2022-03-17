Пора сменять спортивное гражданство? Обсуждаем странный ультиматум забаненных легкоатлетов

Русские легкоатлеты, возглавляемые нашей звездой – Марией Кучиной (в настоящий момент выступает под фамилией мужа – Ласицкене), подписали коллективное письмо, в котором потребовали «решительных действий против международной федерации».

Напомним предысторию: несмотря на нейтральный статус (то есть выступая в индивидуальном порядке, без флага и гимна, не от России, а сами по себе), наших спортсменов отстранили от участия во всех соревнованиях. World Athletics приняла решение 1 марта 2022 года запретить спортсменам из России участвовать в любых международных стартах даже в нейтральном статусе.

В итоге обидевшиеся на несправедливость легкоатлеты потребовали от ВФЛА приостановить все выплаты на счета World Athletics в случае отсутствия гарантий участия в международных стартах.

Вроде бы все просто, но тут требуются пояснения. Во-первых, политику сюда точно притягивать не будем. То, о чём пишут наши «зарубежные партнёры», и то, чего на самом деле нет, здесь абсолютно ни при чём. Речь только о спорте. Во-вторых, удар российской допинг-системы по собственным спортсменам оказался особенно чувствительным именно в лёгкой атлетике. Если после Сочи на все Олимпиады нас в той или иной форме допускали, то с легкой атлетикой уже в 2016 году в Рио возник конфуз – до старта смогла добраться только Дарья Клишина. И то – лишь потому, что три года до этого тренировалась в США, все допинг-тесты сдавала там и поэтому никак не смогла оказаться замаранной.

В-третьих, удивительно, как такая структура, как ВФЛА до сих пор жива и не уступила место любой иной. Ну, если в мире хотя бы ребрендинг запятнанной в коррупции международной федерации провели, у нас и этого не захотели сделать. Сменили Валентина Балахничева на Шляхтина, который руководил ВФЛА промежду прочим – совмещая работу с постом регионального министра спорта и с руководителем футбольного клуба из Самары. После ряда громких допинг-скандалов его поменяли на авиастроителя. Удаленность от спорта не помогла – довольно скоро понадобилась новая ротация – теперь на экс-легкоатлетку Ирину Привалову.

Письмо написано, конечно, так, как сегодня многое пишут – ссылки на политическую ангажированность принимаемых решений. «Мы призываем WA действовать в рамках устава, исключив предвзятость и любую политическую ангажированность в принятии решений. Если до 18 марта 2022 года ВФЛА не получат гарантий допуска к выступлениям в летнем международном сезоне атлетов, имеющих действующий статус ANA, просим ВФЛА приостановить процесс восстановления (любые выплаты, работу международных экспертов и контакты с рабочей группой) и обратиться в Международный спортивный суд (CAS) для защиты прав федерации и российских спортсменов», — сказано в письме.

А ведь всё это означает закапывание себя в ещё большую яму. Характерно, что письмо не подписали Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова, до этого регулярно солидаризировавшиеся с Марией Кучиной по различным вопросам.

Готов допустить, что спортсменов просто использовали чиновники. Ведь для выполнения всей предписанной нам «дорожной карты» необходимо каждый квартал платить весьма солидные деньги международной федерации. Не исключено, что кто-то просто решил сэкономить. Может быть, я не прав. Но комментариев почему-то до сих пор не последовало.

А что сказать о самих спортсменах? Спортивный век короток. За смену спортивного гражданства Никто никого не осуждает уже давно. В конце концов, невозможно же лишить человека права на профессию. От кого бы наши любимцы ни выступали, мы прекрасно будем знать: они наши, и будем их горячо поддерживать. Не имею права никому давать советов, но я бы в этой ситуации просто задумался: надо ли подписывать коллективные письма, которые ни к чему не приведут? Или уже стоит обращаться к юристам, которые разработают конкретно под тебя вариант со сменой спортивного гражданства?