ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Пора сменять спортивное гражданство? Обсуждаем странный ультиматум забаненных легкоатлетов

Олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина возглавила список из 44 русских легкоатлетов в нейтральном статусе, которые выступили с открытым письмом в адрес главы ВФЛА Ирины Приваловой. Главный редактор «Советского спорта» пытается разобраться в ситуации.
Пора сменять спортивное гражданство? Обсуждаем странный ультиматум забаненных легкоатлетов
17 марта 2022 08:21
автор: Николай Яременко
автор фото: World Athletics

Русские легкоатлеты, возглавляемые нашей звездой – Марией Кучиной (в настоящий момент выступает под фамилией мужа – Ласицкене), подписали коллективное письмо, в котором потребовали «решительных действий против международной федерации».

Напомним предысторию: несмотря на нейтральный статус (то есть выступая в индивидуальном порядке, без флага и гимна, не от России, а сами по себе), наших спортсменов отстранили от участия во всех соревнованиях. World Athletics приняла решение 1 марта 2022 года запретить спортсменам из России участвовать в любых международных стартах даже в нейтральном статусе.

В итоге обидевшиеся на несправедливость легкоатлеты потребовали от ВФЛА приостановить все выплаты на счета World Athletics в случае отсутствия гарантий участия в международных стартах.

Вроде бы все просто, но тут требуются пояснения. Во-первых, политику сюда точно притягивать не будем. То, о чём пишут наши «зарубежные партнёры», и то, чего на самом деле нет, здесь абсолютно ни при чём. Речь только о спорте. Во-вторых, удар российской допинг-системы по собственным спортсменам оказался особенно чувствительным именно в лёгкой атлетике. Если после Сочи на все Олимпиады нас в той или иной форме допускали, то с легкой атлетикой уже в 2016 году в Рио возник конфуз – до старта смогла добраться только Дарья Клишина. И то – лишь потому, что три года до этого тренировалась в США, все допинг-тесты сдавала там и поэтому никак не смогла оказаться замаранной.

В-третьих, удивительно, как такая структура, как ВФЛА до сих пор жива и не уступила место любой иной. Ну, если в мире хотя бы ребрендинг запятнанной в коррупции международной федерации провели, у нас и этого не захотели сделать. Сменили Валентина Балахничева на Шляхтина, который руководил ВФЛА промежду прочим – совмещая работу с постом регионального министра спорта и с руководителем футбольного клуба из Самары. После ряда громких допинг-скандалов его поменяли на авиастроителя. Удаленность от спорта не помогла – довольно скоро понадобилась новая ротация – теперь на экс-легкоатлетку Ирину Привалову.

Письмо написано, конечно, так, как сегодня многое пишут – ссылки на политическую ангажированность принимаемых решений. «Мы призываем WA действовать в рамках устава, исключив предвзятость и любую политическую ангажированность в принятии решений. Если до 18 марта 2022 года ВФЛА не получат гарантий допуска к выступлениям в летнем международном сезоне атлетов, имеющих действующий статус ANA, просим ВФЛА приостановить процесс восстановления (любые выплаты, работу международных экспертов и контакты с рабочей группой) и обратиться в Международный спортивный суд (CAS) для защиты прав федерации и российских спортсменов», — сказано в письме.

А ведь всё это означает закапывание себя в ещё большую яму. Характерно, что письмо не подписали Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова, до этого регулярно солидаризировавшиеся с Марией Кучиной по различным вопросам.

Готов допустить, что спортсменов просто использовали чиновники. Ведь для выполнения всей предписанной нам «дорожной карты» необходимо каждый квартал платить весьма солидные деньги международной федерации. Не исключено, что кто-то просто решил сэкономить. Может быть, я не прав. Но комментариев почему-то до сих пор не последовало.

А что сказать о самих спортсменах? Спортивный век короток. За смену спортивного гражданства Никто никого не осуждает уже давно. В конце концов, невозможно же лишить человека права на профессию. От кого бы наши любимцы ни выступали, мы прекрасно будем знать: они наши, и будем их горячо поддерживать. Не имею права никому давать советов, но я бы в этой ситуации просто задумался: надо ли подписывать коллективные письма, которые ни к чему не приведут? Или уже стоит обращаться к юристам, которые разработают конкретно под тебя вариант со сменой спортивного гражданства?

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Пора сменять спортивное гражданство? Обсуждаем странный ультиматум забаненных легкоатлетов
Пора сменять спортивное гражданство? Обсуждаем странный ультиматум забаненных легкоатлетов
Олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина возглавила список из 44 русских легкоатлетов в нейтральном статусе, которые выступили с открытым письмом в адрес главы ВФЛА Ирины Приваловой. Главный редактор «Советского спорта» пытается разобраться в ситуации.
17.03.2022 08:21
Легкая атлетика
автор: Николай Яременко
Борис Мягков: Как победить себя
Борис Мягков: Как победить себя
Герой интервью – Борис Мягков, топ-менеджер, заместитель генерального директора АО «Концерн «Уралвагонзавод», единственного в нашей стране предприятия, производящего тяжелую бронетанковую технику как для российской армии, так и поставляемую по зарубежным контрактам. Кроме того – УВЗ производит гражданскую продукцию. Это направление как раз и развивает Борис Анатольевич.
20.01.2022 18:12
Легкая атлетика
Добровольный информатор ВАДА может сесть на пять лет
Добровольный информатор ВАДА может сесть на пять лет
Известный российский легкоатлет, чемпион России, участник чемпионата мира и Европы 33-летний Александр Хютте попался с наркотиками. Теперь ему грозит срок до пяти лет.
23.09.2021 21:30
Легкая атлетика
автор: Юрий Волохов
«Он прилично играл в футбол и баскетбол». Исполнилось 40 лет рекорду СССР Валерия Абрамова
«Он прилично играл в футбол и баскетбол». Исполнилось 40 лет рекорду СССР Валерия Абрамова
9 сентября исполнилось 40 лет рекорду СССР и России в беге на 5000 м Валерия Абрамова - 13.11,99. В то время это был третий результат в истории легкой атлетики.
09.09.2021 15:10
Легкая атлетика
автор: Юрий Волохов
Ультрамарафон вокруг соленого озера
Ультрамарафон вокруг соленого озера
Спортсмены, руководители холдингов и журналисты из 59 регионов России побегут на дистанциях Elton Ultra в условиях 40 градусной жары в зоне полупустыни
18.08.2021 08:00
Легкая атлетика
Канадка Алиша Ньюман теперь в OnlyFans. Ранее ее обвиняли в домогательствах
Канадка Алиша Ньюман теперь в OnlyFans. Ранее ее обвиняли в домогательствах
Перед поездкой на Игры в Токио канадская прыгунья с шестом зарегистрировалась в сети с платным контентом.
04.07.2021 18:42
Легкая атлетика
автор: Степан Охотников
А ну-ка девушки! Глубоко беременная спортсменка приняла участие в отборе в Токио
А ну-ка девушки! Глубоко беременная спортсменка приняла участие в отборе в Токио
Американка Линдси Флак на 18-й неделе беременности пыталась пробиться в олимпийскую сборную по семиборью.
02.07.2021 13:23
Легкая атлетика
автор: Степан Охотников
Каниськина идет на выборы. Одним депутатом-допингером станет больше
Каниськина идет на выборы. Одним депутатом-допингером станет больше
Олимпийская чемпионка в спортивной ходьбе Ольга Каниськина претендует на место в Государственном собрании Республики Мордовия.
17.05.2021 13:36
Легкая атлетика
автор: Олег Чикирис
Почему случившееся с Шубенковым – гвоздь в крышку гроба русской легкой атлетики
Почему случившееся с Шубенковым – гвоздь в крышку гроба русской легкой атлетики
Главный редактор «Советского спорта» объясняет, почему допинг-провал Сергея Шубенкова – это катастрофа во всех смыслах.
28.01.2021 01:14
Легкая атлетика
автор: Николай Яременко
Это катастрофа. Шубенков сдал положительный тест на допинг
Это катастрофа. Шубенков сдал положительный тест на допинг
Проба А теста на наличие запрещенных веществ российского легкоатлета Сергея Шубенкова оказалась положительной.
27.01.2021 23:00
Легкая атлетика
автор: Олег Чикирис
«Желтая подлодка» потопила «старую синьору». Как экс-тренер «Спартака» выбил «Юве» из Лиги чемпионов
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов испанский «Вильярреал» под руководством Унаи Эмери в гостях разгромил «Ювентус» (3:0) и попал в число восьми сильнейших клубов Европы.
Дай им жару, Камила! Покажи миру, кто в женской «фигурке» хозяйка
Коммерческий шоу-турнир «Кубок Первого канала» пройдет с 25 по 27 марта в Саранске. В нем примут участие все сильнейшие фигуристы страны кроме Александры Трусовой.
Удар под дых… Легионеры бросили «Динамо» перед серией с ЦСКА
Состав бело-голубых покинули канадец Эрик О'Делл и швед Андре Петерссон, что заметно снижает шансы команды Алексея Кудашова в противостоянии второго раунда Кубка Гагарина-2022.
Медведева вернулась, Загитова создала секретную группировку! Как ученицы Тутберидзе готовятся к КПК-2022
25 - 27 марта в Саранске пройдет Кубок Первого канала, который должен заменить для наших звезд фигурного катания чемпионат мира в Монпелье, куда их не допустили. Тренерский штаб Этери Тутберидзе готовится к предстоящему старту самым ответственным образом.
Польский «бык» ждет украинского «зенитчика» в Афинах? Куда разъехались 29 легионеров РПЛ
Только восемь иностранных футболистов среди покинувших Российскую Премьер-Лигу на фоне украинских событий уже нашли себе новые команды.
Ротенберг легко уберет «Спартак», «Динамо» не хватит сил на ЦСКА. Западный расклад
17 и 18 марта стартуют четвертьфинальные серии Кубка Гагарина на Западе.
«Авангард» не выстоит перед атакой «Магнитки», «Салават» без финнов уступит «Трактору». Восточный расклад
17 и 18 марта стартуют четвертьфинальные серии Кубка Гагарина на Востоке.
«Продолжай забивать дальше!» — сказал Яромир. Как Овечкин стал самым метким европейцем в истории НХЛ
Александр Овечкин забил 767-й гол в чемпионатах НХЛ и стал третьим в истории снайпером лиги после Уэйна Гретцки и Горди Хоу.
В «Формуле-1» наступает новая эра — и дело не в отстранении России и русских. Расклад на чемпионат-2022
18 марта в Бахрейне стартует первый в сезоне Гран-при королевских гонок класса «Формула-1». «Плеймейкер» оценивает шансы команд и пилотов.
Роналду решил не отставать от Месси. Как «Атлетико» выбил «МЮ» из Лиги чемпионов
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» с Криштиану Роналду в составе на своем поле уступил «Атлетико» (0:1) и вылетел из самого престижного еврокубка.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика