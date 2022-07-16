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«Я не хочу смотреть ей в глаза» - украинская легкоатлетка Магучих разочаровалась в Ласицкене

Самая талантливая прыгунья в высоту из нового поколения украинка Ярослава Магучих разочаровалась в своей коллеге по сектору россиянке Марии Ласицкене.
«Я не хочу смотреть ей в глаза» - украинская легкоатлетка Магучих разочаровалась в Ласицкене
16 июля 2022 14:26
автор: Юрий Волохов
автор фото: ОКР

Во время Олимпийских игр в Токио тогда еще 19-летняя Магучих навязала борьбу гениальной россиянке Марии Ласицкене, которая, как никто, заслуживала победы на Олимпийских играх. Предыдущую Олимпиаду в Рио в 2016 году Маша пропустила по независящим от нее причинам. Напомним, тогда МОК забанил всю нашу легкую атлетику из-за подозрений в употреблении допинга. Причем пострадали все, в том числе, и чистые спортсмены. Допустили только прыгунью в длину Дарью Клишину – она готовилась в Америке, а в США допинг «в принципе не возможен».

Ласицкене после Рио стала главной примой в мировой легкой атлетике, побеждала на одном престижном турнире за другим, выиграла еще два чемпионата мира. Первый раз на мировом первенстве россиянка победила еще в 2015 году. Маша была желанной гостьей на всех самых престижных стартах. Поэтому в Токио-2020 все желали ей только победы. Это была бы высшая спортивная справедливость.

Но на небосклоне уже зажглась молодая яркая звезда – украинка Ярослава Магучих. На чемпионате мира в Дохе в 2019 году она стала серебряным призером вслед за Ласицкене. Затем победила на ЧМ в закрытых помещениях в Белграде. Было понятно, что 19-летняя украинка станет главной конкуренткой Ласицкене на Играх в Токио.

В столице Японии россиянка еще раз продемонстрировала свой высочайший класс и выиграла золото. Магучих стала бронзовым призером.

После соревнований две прекрасных спортсменки сфотографировались вместе. За это фото на родине украинка подверглась критике и даже была вызвана на беседу в Министерство обороны. Дело в том, что Ярослава является младшим сержантом ВСУ.

Ласицкене тоже представляет армию, только российскую, и носит звание капитана.

Отношения между принципиальными соперницами складывались нормальные до определенного времени. Но сейчас все изменилось.

«Если быть до конца честными, я не хочу смотреть ей в глаза», - сказала Магучих в одном недавнем интервью. Ярослава обиделась на то, что Ласицкене не поинтересовалась тем, как она живет после начала специальной военной спецоперации на Украине.

источник: «Советский спорт»
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«Я не хочу смотреть ей в глаза» - украинская легкоатлетка Магучих разочаровалась в Ласицкене
«Я не хочу смотреть ей в глаза» - украинская легкоатлетка Магучих разочаровалась в Ласицкене
Самая талантливая прыгунья в высоту из нового поколения украинка Ярослава Магучих разочаровалась в своей коллеге по сектору россиянке Марии Ласицкене.
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