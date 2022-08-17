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Юрий Борзаковский: Будем жить надеждой

Всероссийская Спартакиада продолжает радовать всех поклонников летних видов спорта. Если бы мировое спортивное сообщество не включило для наших атлетов тотальный режим изоляции, возможно, такой проект появился бы на наших просторах нескоро. Теперь, в отсутствии международных стартов, взяв за основу программу летней Олимпиады-2024 в Париже, организаторы Спартакиады попытаются вернуть нашим спортсменам мотивацию, а с ней - большие победы и новые рекорды.
Юрий Борзаковский: Будем жить надеждой
17 августа 2022 08:00
автор: Анастасия Лукачи

Уже прошли первые старты по гольфу, велоспорту, художественной гимнастике и синхронному плаванию. Скоро к борьбе за медали подключатся другие виды спорта.

Нешуточная борьба обещает развернуться в Челябинске, который представит всю нашу легкую атлетику. А олимпийских дисциплин там ни много ни мало - аж 48! В преддверии стартов «королевы спорта» мы поговорили о своевременности и важности для наших атлетов такого проекта, как Спартакиада, со спортивным директором Всероссийской федерации легкой атлетики, олимпийским чемпионом, 12-кратным чемпионом России по бегу - Юрием Борзаковским.

САМЫЕ ГЛАВНЫЕ СТАРТЫ В ГОДУ

- Как спортивный директор Федерации легкой атлетики, вы используете любую возможность, чтобы популяризовать ваш вид спорта. В этом смысле идея Спартакиады чем Вас привлекла?

Юрий Борзаковский: Как вы знаете, этот проект организован Министерством спорта Российской федерации. И огромное им спасибо за это. А также нашей федерации в лице исполнительного директора Бориса Гришина и исполняющей обязанности президента федерации Ирине Приваловой. В легкой атлетике отбором на главные международные старты всегда был чемпионат России (завершился 5 августа - Прим. ред.). Сейчас же мы провели серию стартов «Королева российского спорта» - всего их было 18 - и именно они стали отборочными к Спартакиаде сильнейших по летним видам спорта. Этот старт, без сомнения, и для легкой атлетики, и для остальных видов спорта станет самым значимым в этом году.

- Соревнования в рамках Спартакиады проходят в разных регионах. Где нам ждать легкую атлетику?

Ю.Б.: Наши старты пройдут с 25 по 28 августа в Челябинске. Там будут представлены все олимпийские дисциплины, за исключением марафона. Марафон будет выделен отдельно и пройдет в рамках «Московского марафона» 18 сентября. Впрочем, всё, как и на Олимпиаде, где эта дисциплина отцеплена от основной программы.

- Кроме любимой болельщиками дистанции в 100 метров, какие еще дисциплины нам ожидать?

Ю.Б.: Всю ту же программу, что и на Олимпийских играх: 100 метров у мужчин и женщин, 100 метров с барьерами, 200, 400, 800, 1500 метров, спортивная ходьба на 20 и 35 км и так далее.

- А на Вашей коронной дистанции - 800 метров - кто будет фаворитом?

Ю.Б.: Думаю, тройка будет такова: Константин Толоконников, который выбежал недавно из 1.46, показав лучший за свою карьеру результат. Близко к нему пока никто не приблизился, но он выступает именно как мотиватор, который может сподвигнуть остальных на новые рекорды. Далее идут Константин Холмогоров и Николай Вербицкий. Они являются сильнейшими на этот момент, но помимо них есть шанс и у молодых ребят - Никиты Егорова, например.

ЖДЁМ ВСЕХ ЗВЁЗД

- Кого из звезд легкой атлетики ждем на Спартакиаде?

Ю.Б.: Абсолютно всех наших лидеров, кто отобрался. На Спартакиаду приедут Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков, Василий Мизинов, Полина Миллер, Илья Иванюк. В общем, все наши звезды, кто был на чемпионате России и выиграл его. Кроме того, практически все атлеты приняли участие во всех этапах «Королевы спорта» и набрали определенное количество очков, чтобы попасть в финал серии.

- Есть шанс на рекорды от наших лидеров в рамках Спартакиады?

Ю.Б.: Теоретически, конечно. Сейчас спортсмены выходят на пик формы. Уже на чемпионате России многие атлеты показали очень хорошие результаты, а точнее, более пяти лучших результатов сезона. Например, Василий Мизинов в ходьбе на 10 км установил рекорд страны. А Анжелика Сидорова показала лучший результат сезона в мире, прыгнув на 4,91 (предыдущий рекорд в рамках национального чемпионата был установлен в 2016 году и принадлежал Еленой Исинбаевой — 4,90 м - Прим.ред.). Так что, нет сомнения, что к Спартакиаде все не только удержат свою максимальную форму, но и даже прибавят.

ЛЮДИ К НАМ ИДУТ

- В каком регионе России легкая атлетика сегодня развивается наиболее активно?

Ю.Б.: Таких регионов немало, но основной - Москва. Пример тому, Неделя легкой атлетики, которая недавно прошла в столице на высочайшем уровне. Хочется сказать огромное спасибо не только спортивному руководству, но и мэрии Москвы в лице Сергея Собянина, который помогает в развитии нашего вида спорта. Помимо этого, хочется отметить Санкт-Петербург и Московскую область, где на уровне губернаторов легкая атлетика также активно поддерживается. Если брать более отдаленные регионы, то это, конечно, Казань, Тюмень, Екатеринбург и Челябинск. В Челябинске вообще всегда любили легкую атлетику, и губернатор области Алексей Текслер много делает, чтобы развивать наш вид спорта, да и в целом спорт на уровне региона. В легкой атлетике много олимпийских дисциплин - 48, и каждый регион уделяет внимание каким-то конкретным из них, что не может не радовать. Да, сейчас появляются определенные проблемы, в связи с тем, что нас отстранили от международных стартов. Занимающихся становится меньше, но результаты как таковые не падают. Всероссийская федерация легкой атлетики решила сосредоточить свое внимание на резерве, но лидеров тоже не забывают. Поддержка спортсменов идет на всех уровнях. Например, сейчас каждый из 18-и этапов «Королевы российского спорта» поддерживался призовыми. Также не останутся атлеты без призовых и на Спартакиаде. Для наших спортсменов в нынешних реалиях это немаловажно.

- То есть резерв у нас на сегодня есть, и «долгий» резерв в том числе?

Ю.Б.: Я не могу сказать, что родители массово приводят детей в легкую атлетику. Преемственность сейчас меньше, чем та, что была раньше. Но тем не менее люди к нам идут.

НАШЕМУ ВИДУ СПОРТА НЕ ПРИВЫКАТЬ БЫТЬВ ИЗОЛЯЦИИ

- Если говорить о режиме изоляции, в котором оказался весь наш спорт, как легкоатлеты мотивируют себя сегодня в отсутствии международных стартов?

Ю.Б.: Нынешнему поколению спортсменов не позавидуешь. Но то, что мы пока вне международных соревнований, надо просто принять. Российская легкая атлетика, например, находится в отстранении уже семь лет. В последние годы мы выступали в лучшем случае в нейтральном статусе. Только когда команда приняла участие в Европейских играх-2019 в Минске под эгидой Олимпийского комитета, спортсмены получили возможность выступить под российским флагом. Так что нашему виду спорта уже не привыкать быть в изоляции. А мотивируют себя легкоатлеты просто - ставят цель на преодоление результатов, узнают самые высокие мировые показатели и стараются поставить планку еще выше - испытывают силу спортивного характера. И конечно, большое значение имеет совместная работа тренера и спортсмена. Только тренер способен дать своему подопечному правильную психологическую установку, особенно сейчас. Тяжело настраиваться в нынешних реалиях.

- Получается, легкая атлетика у нас оказалась самой закалённой по части изоляции, среди всех остальных видов спорта?

Ю.Б.: Можно и так сказать (смеется)

- Как олимпийский чемпион, скажите, если у наших атлетов все-таки отнимут Олимпиаду-2024, насколько сильно это ударит по ним психологически?

Ю.Б.: Пока не поступило официального заявления, что нас не будет на этих Олимпийских играх, мы будем жить надеждой. Именно для легкой атлетики Олимпиада - это самое топовое пока соревнование.

- Если продолжить мыслить позитивно, у кого наибольшие шансы из наших легкоатлетов поехать на Олимпиаду в Париж?

Ю.Б.: Молодое подрастающие поколение есть - есть Полина Миллер, чемпионка Европы. Конечно, Савелий Савлуков. И многие другие ребята, которые растут и могут спрогрессировать буквально за год. Также многое будет зависеть от тренерского штаба сборной команды. Поэтому, на мой взгляд, о ком-то конкретном пока разговаривать рано.

- На мировой арене кто сегодня наши главные конкуренты?

Ю.Б.: Их достаточно: Америка, Ямайка, Кения, Эфиопия, Судан и другие африканские страны - это в средних и длинных бегах. В ходьбе мы остаемся сильнейшими. На последнем чемпионате мира, куда ездил наш Василий Мизинов, он стал вторым. А, вот российским марафонцам пока тяжеловато: мировые лидеры бегут из 2:10, наши же пока только из 2:13. Но, выйдя на международную арену мы точно улучшим результат. Просто нужна конкуренция. И потом, поймите: каждый год выстреливает кто-то новый.

- 20 августа Вы примете участие в «Парижском полумарафоне». Расскажите немного о нем?

Ю.Б.: В рамках этого соревнования я бегу дистанцию в 5 км в селе Париж Челябинской области (улыбается). На самом деле, этот полумарафон проходит уже не первый год и включает в себя несколько дистанций разной сложности. Так что, приглашаю всех любителей бега также принять нем участие. Стартуем от Эйфелевой башни уральского Парижа.

СПАРТАКИАДА БЕЗ ФУТБОЛА

- Вы любите футбол и играете в него. Вас расстроило, что он не попал на Спартакиаду, хотя в олимпийской программе футбол есть?

Ю.Б.: Я думаю, интересных стартов в разных видах спорта на Спартакиаде хватает. И потом, у РФС и РПЛ наверняка были для этого веские причины.

- На Ваш взгляд, насколько интересен и ценен футбол именно в рамках Олимпиады?

Ю.Б.: Как не крути, а для спортсменов ценнее победа в еврокубках и на чемпионатах мира. А медаль Олимпийских игр - это больше для престижа.

- Сколько сейчас времени уделяете футболу и за кого болеете?

Ю.Б.: Я играю сейчас на любительском уровне. А вообще, занимался футболом всю жизнь, еще будучи легкоатлетом. В межсезонье футбол входил у нас в тренировочный процесс. Сегодня, после завершения карьеры, стал играть больше. Собираюсь в ближайшее время принять участие в медийной лиге, второй сезон которой стартует 9 сентября. Не знаю, можно это уже озвучивать или нет, но я буду выступать за команду РФС (смеется). Что касается меня как болельщика… Я в основном смотрю европейский футбол, чаще - испанский. Давно болею за «Реал Мадрид». Если говорить о российских командах - я сам воспитанник «Динамо», уже более двадцати лет в этом спортобществе. Но при этом испытываю симпатии к московскому «Спартаку». Так сложилось, что отец все жизнь болел за «красно-белых». Поэтому приходится разрываться на два клуба, очень, конечно, разных по своей сути. Но, тем интереснее (смеется).

источник: «Советский спорт»
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