МАРАФОН УДАЛСЯ!

Легкоатлетический турнир в рамках Спартакиады 2022 года проходил ещё в августе в Челябинске. Но, подобно тому как на Олимпиадах марафон выносится за пределы классических легкоатлетических состязаний, так и здесь - от же принцип. Если уж следовать олимпийской программе, то до конца!
Московский марафон стал частью Спартакиады, и это - гениальная придумка, тот самый синергетический эффект, когда оба бренда положительно работают друг на друга одновременно.
Помнится, когда Московский марафон только начинался, сколько ж сетований было! Порой даже обидных насмешек хватал: мол, не встанет никогда Московский марафон в один ряд с грандами - Лондонским, Бостонским, Парижским, Берлинским. Да, 10 лет назад собирались на пробег, действительно, жалкие по топ-меркам 5 тысяч человек. Куда там было до тридцати, а то и пятидесяти тысяч у «взрослых»?
Прошло совсем немного времени - и скептики посрамлены: на сей раз зарегистрировалось 37 тысяч человек! И это несмотря на двухлетнюю паузу, виной которой был ковид и связанные с ним ограничения.
С МЫСЛЯМИ ОБ ОДЕЯЛЕ
18 сентября на улицы Москвы шагнул настоящий праздник. Его маршрут проходил через центральные улицы, включая Тверскую, Чистопрудный бульвар и Большую Ордынку, а также набережные столицы.
Победителем Московского марафона стал Искандер Ядгаров. Атлет (при этом - любитель!) пробежал дистанцию 42 километра 195 метров за 2 часа 14 минут 37 секунд. Ядгаров сообщил, что не представлял победу в марафоне.
- Еще утром я надеялся, что серьезная подготовка позволит мне с легкостью пробежать этот марафон и получить удовольствие. Но так не бывает, последние километры вытащили из меня все силы, – сказал победитель забега.
Атлет рассказал, что победа стала для него важной в карьере. Он добавил, что недавно ему удалось решить проблемы со здоровьем. Атлет боролся с позвоночной грыжей.
- В ближайшую неделю, я думаю, что попаду в психологическую яму. Поэтому завернусь в одеяло, буду отлеживаться и приходить в себя, – поделился Ядгаров.
ЕСТЬ РЕКОРД!
Российский легкоатлет Владимир Никитин одержал победу на дистанции 10 км в Московском марафоне.
Спортсмен обновил свой же рекорд на данной дистанции, его время — 28 минут 11 секунд. В 2020 году Владимир Никитин установил рекорд трассы — 28 минут 22 секунды.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ФИНИШЕ
Участницу Московского марафона на финише встретил возлюбленный с кольцом и сделал ей предложение.
Девушка, чье имя не называется, пробежала всю дистанцию. Помимо ее молодого человека, на финише ее ждали цветы, а событие комментировали в громкоговоритель:
- Пошумите! Она пробежала 42,2! Она сказала «Да!»
ПРОТОКОЛ
Московский марафон
Мужчины
1. Искандер Ядгаров — 2:14,37
2. Степан Киселев — 2:14.48
3. Ильдар Миншин — 2:14.58.
Женщины
1. Марина Ковалева — 2:29.08
2. Людмила Лебедева — 2:31.49
3. Алина Прокопьева — 2:31.51.
10 км
Мужчины
1. Владимир Никитин — 28.11
2. Павел Адышкин — 29.06
3. Юрий Клопцов — 29.34
Женщины
1. Елена Коробкина — 32.06
2. Елизавета Погудо — 32.27
3. Луиза Дмитриева — 33.43.