МАРАФОН УДАЛСЯ!

Легкоатлетический турнир в рамках Спартакиады 2022 года проходил ещё в августе в Челябинске. Но, подобно тому как на Олимпиадах марафон выносится за пределы классических легкоатлетических состязаний, так и здесь - от же принцип. Если уж следовать олимпийской программе, то до конца!

Московский марафон стал частью Спартакиады, и это - гениальная придумка, тот самый синергетический эффект, когда оба бренда положительно работают друг на друга одновременно.

Помнится, когда Московский марафон только начинался, сколько ж сетований было! Порой даже обидных насмешек хватал: мол, не встанет никогда Московский марафон в один ряд с грандами - Лондонским, Бостонским, Парижским, Берлинским. Да, 10 лет назад собирались на пробег, действительно, жалкие по топ-меркам 5 тысяч человек. Куда там было до тридцати, а то и пятидесяти тысяч у «взрослых»?

Прошло совсем немного времени - и скептики посрамлены: на сей раз зарегистрировалось 37 тысяч человек! И это несмотря на двухлетнюю паузу, виной которой был ковид и связанные с ним ограничения.

С МЫСЛЯМИ ОБ ОДЕЯЛЕ

18 сентября на улицы Москвы шагнул настоящий праздник. Его маршрут проходил через центральные улицы, включая Тверскую, Чистопрудный бульвар и Большую Ордынку, а также набережные столицы.

Победителем Московского марафона стал Искандер Ядгаров. Атлет (при этом - любитель!) пробежал дистанцию 42 километра 195 метров за 2 часа 14 минут 37 секунд. Ядгаров сообщил, что не представлял победу в марафоне.

- Еще утром я надеялся, что серьезная подготовка позволит мне с легкостью пробежать этот марафон и получить удовольствие. Но так не бывает, последние километры вытащили из меня все силы, – сказал победитель забега.

Атлет рассказал, что победа стала для него важной в карьере. Он добавил, что недавно ему удалось решить проблемы со здоровьем. Атлет боролся с позвоночной грыжей.

- В ближайшую неделю, я думаю, что попаду в психологическую яму. Поэтому завернусь в одеяло, буду отлеживаться и приходить в себя, – поделился Ядгаров.

ЕСТЬ РЕКОРД!

Российский легкоатлет Владимир Никитин одержал победу на дистанции 10 км в Московском марафоне.

Спортсмен обновил свой же рекорд на данной дистанции, его время — 28 минут 11 секунд. В 2020 году Владимир Никитин установил рекорд трассы — 28 минут 22 секунды.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ФИНИШЕ

Участницу Московского марафона на финише встретил возлюбленный с кольцом и сделал ей предложение.

Девушка, чье имя не называется, пробежала всю дистанцию. Помимо ее молодого человека, на финише ее ждали цветы, а событие комментировали в громкоговоритель:

- Пошумите! Она пробежала 42,2! Она сказала «Да!»

ПРОТОКОЛ

Московский марафон

Мужчины

1. Искандер Ядгаров — 2:14,37

2. Степан Киселев — 2:14.48

3. Ильдар Миншин — 2:14.58.

Женщины

1. Марина Ковалева — 2:29.08

2. Людмила Лебедева — 2:31.49

3. Алина Прокопьева — 2:31.51.

10 км

Мужчины

1. Владимир Никитин — 28.11

2. Павел Адышкин — 29.06

3. Юрий Клопцов — 29.34

Женщины

1. Елена Коробкина — 32.06

2. Елизавета Погудо — 32.27

3. Луиза Дмитриева — 33.43.