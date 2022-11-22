Виктория Баркова: Зимой планирую прыгнуть на 6.50 

Уходящий год сложился для 21-летней Барковой шикарно. В секторе для прыжков в длину она завоевала золотые медали и на Первенстве страны, и на Универсиаде с новым личным рекордом, хотя сама считает, ей удавались и более дальние прыжки.

- Честно говоря, не ждала в этом сезоне высоких достижений, потому что буквально за месяц до начала летнего сезона поменяла тренера, – рассказывает Виктория. – Судя по результатам, новый наставник мне вполне подходит. Все медали – в большой степени его заслуга.

- Чем была вызвана смена тренера?

- Человек, с которым я до этого работала, совершенно не прислушивался к моим травмам. Плюс я слышала много плохого в свой адрес, и мне это не нравилось. Решила, что это не мое.

- Сезон показал, что вы стабильно улетаете под шесть с половиной метров. А какой у вас личный рекорд?

- Официально мой рекорд – 6,43 метра. Это результат, который я показала на Универсиаде. Но на самом деле у меня были и более дальние прыжки. Но их почему-то засудили. Я потом пересматривала на видео эти свои попытки – никакого заступа там не было. Но судьям вот так захотелось. Я не расстраиваюсь: не сегодня, так завтра прыгну также далеко.

- На какой результат планируете выйти в следующем сезоне?

- Хочется прыгнуть на 6.50. Это прямо знаковый рубеж. На чемпионате страны призовые места обычно занимают женщины за 30. А я еще как бы слишком юная, у меня все впереди. Но если прыгну на 6.50 в зимнем сезоне, то с таким результатом начну стабильно попадать в призы.

- Вас часто называют самой красивой и обаятельной легкоатлеткой России. Не думали о карьере модели?

- Всегда мечтала быть моделью. Но мне не хватает роста. У меня 1.69. А модель должна иметь хотя бы 1.73. К тому же я профессиональная спортсменка, это подразумевает достаточно жесткий рельеф мышц. Но у меня много знакомых, готовых меня фотографировать. Поэтому периодически участвую в съемках.

- Что дает очаровательной девушке и успешной спортсменке учеба в серьезном техническом ВУЗе?

- Я закончила училище Олимпийского резерва, но решила получить еще и высшее образование. ДВГУПС мне очень нравится, как профессиональная спортсменка я учусь там бесплатно. Преподаватели относятся лояльно, дают освобождения на время сборов и соревнований, выписывают материальную помощь. ВУЗ во всем мне старается помочь. Вот сейчас я была на сборах в Адлере. Скоро опять улечу – уже на всероссийские сборы в Сочи. Все в курсе, никто не создает проблем.