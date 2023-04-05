Задушил собственный сын. Россиян шокировала трагедия известной спортсменки

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05 апреля 2023 15:00
автор: Алексей Колесниченко

Имя Ирины Костюченковой сегодня известно немногим. Пик карьеры советской метательницы копья пришёлся на 80-е, причём, в число главных звёзд отечественной сборной она всё же не входила. Впрочем, выступала бывшая атлетка на самом высоком уровне – и свой путь завершила с несколькими солидными международными достижениями.

Закончив с профессиональными выступлениями, Ирина Анатольевна посвятила свою жизнь тренерству. Работать с юными спортсменами Костюченкова продолжала и в 61 год, пока её жизнь трагически не прервалась…

С женщиной жестоко расправился её собственный сын.

По стопам отца

Любовь к спорту в Костюченковой воспитали родители, оба из которых были тренерами. Отец был специалистом по лёгкой атлетике, а мать – по спортивной гимнастике, которой с детства занималась и сама Ирина, быстро достигнув титула мастера спорта. Однако, когда дочь перешла в 9-й класс, папа переманил её в свою секцию, где уже занималась её старшая сестра.

Вскоре родители Костюченковой переехали с Урала на Донбасс, а сама девушка оказалась на распутье. Из-за бесконечных травм Ирина думала бросить спорт и заняться учёбой в университете, однако новый тренер сумел переубедить её. Атлетка продолжила выступать и её выбор оказался удачным.

Международный успех

Когда в середине 80-х Ирина попала в сборную СССР, её наставником стал знаменитый Ярослав Литвинов. Под его руководством, например, впоследствии занималась Вера Ребрик чемпионка Европы и участница двух Олимпиад. Костюченкова же стартовала на международном уровне средне: дебютным турниром для неё стал чемпионат Европы-1986, где она заняла лишь 8-е место.

А уже в следующем году девушка вписала своё имя в историю. На летней Универсиаде-1987 в Загребе Костюченкова сенсационно завоевала золотую медаль. На чемпионате мира в том же году Ирина выступила более скромно, однако это не помешало ей получить путёвку на главный турнир карьеры Олимпиаду-1988. В Сеуле до места на подиуме спортсменке не хватило совсем немного 30 см: в итоговом протоколе Костюченкова заняла обидное четвёртое место.

Эта точка осталась высшей в карьере атлетки. Впоследствии Костюченкова участвовала в Играх-1992, но от успеха уже была далека. Её лебединой песней стал Кубок мира того же когда, проходивший на Кубе, где Ирина завоевала свой последний международный приз серебряную медаль, оставив спорт ради тренерской карьеры в Крыму. Последующие три десятка лет Ирина Анатольевна занималась с юными спортсменами, и последним её местом работы стала ялтинская школа олимпийского резерва №1.

Трагическая смерть

Жизнь бывшей спортсменки трагически прервалась 31 марта. Тело 61-летнего тренера нашли в её собственном доме в Алуште вскоре после того, как беспокоиться о состоянии Ирины Анатольевны стали её коллеги по спортшколе.

Убийцей Костюченковой оказался её сын. 33-летний мужчина, проживавший в одной квартире с родственниками, дал признательные показания в ходе допроса. Он задушил собственных мать и бабушку, потому что те «вновь планировали поместить его на лечение в психиатрическое учреждение». В ближайшее время прокуратура определит для преступника меру пресечения, после чего мужчину будут судить.

Смерть Костюченковой стала огромным потрясением для её друзей и коллег. В официальном некрологе ялтинской спортшколы Ирину Анатольевну называют «душой компании, человеком с большой буквы и профессионалом своего дела», а в комментариях к записи по тренеру скорбят десятки людей:

Она была отличным тренером, всегда поймёт и подскажет, выслушает. Для нашей дочери она была больше, чем тренер. Очень жаль, что хорошие люди так быстро нас покидают. Мы Вас будем помнить всегда.

Вроде вот только, только общались, шутили, вспоминали! Соболезнования близким от всего коллектива учителей физкультуры Ялтинской школы №11…

Ужасная утрата... Прекрасный, жизнерадостный человек. Гордость Крыма и страны! Соболезнования родным и близким от коллег МБОУ «Гвардейская школа # 1» Симферопольского района.

источник: «Советский спорт»
Задушил собственный сын. Россиян шокировала трагедия известной спортсменки
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