Задушил собственный сын. Россиян шокировала трагедия известной спортсменки

Имя Ирины Костюченковой сегодня известно немногим. Пик карьеры советской метательницы копья пришёлся на 80-е, причём, в число главных звёзд отечественной сборной она всё же не входила. Впрочем, выступала бывшая атлетка на самом высоком уровне – и свой путь завершила с несколькими солидными международными достижениями.

Закончив с профессиональными выступлениями, Ирина Анатольевна посвятила свою жизнь тренерству. Работать с юными спортсменами Костюченкова продолжала и в 61 год, пока её жизнь трагически не прервалась…

С женщиной жестоко расправился её собственный сын.

По стопам отца

Любовь к спорту в Костюченковой воспитали родители, оба из которых были тренерами. Отец был специалистом по лёгкой атлетике, а мать – по спортивной гимнастике, которой с детства занималась и сама Ирина, быстро достигнув титула мастера спорта. Однако, когда дочь перешла в 9-й класс, папа переманил её в свою секцию, где уже занималась её старшая сестра.

Вскоре родители Костюченковой переехали с Урала на Донбасс, а сама девушка оказалась на распутье. Из-за бесконечных травм Ирина думала бросить спорт и заняться учёбой в университете, однако новый тренер сумел переубедить её. Атлетка продолжила выступать – и её выбор оказался удачным.

Международный успех

Когда в середине 80-х Ирина попала в сборную СССР, её наставником стал знаменитый Ярослав Литвинов. Под его руководством, например, впоследствии занималась Вера Ребрик – чемпионка Европы и участница двух Олимпиад. Костюченкова же стартовала на международном уровне средне: дебютным турниром для неё стал чемпионат Европы-1986, где она заняла лишь 8-е место.

А уже в следующем году девушка вписала своё имя в историю. На летней Универсиаде-1987 в Загребе Костюченкова сенсационно завоевала золотую медаль. На чемпионате мира в том же году Ирина выступила более скромно, однако это не помешало ей получить путёвку на главный турнир карьеры – Олимпиаду-1988. В Сеуле до места на подиуме спортсменке не хватило совсем немного – 30 см: в итоговом протоколе Костюченкова заняла обидное четвёртое место.

Эта точка осталась высшей в карьере атлетки. Впоследствии Костюченкова участвовала в Играх-1992, но от успеха уже была далека. Её лебединой песней стал Кубок мира того же когда, проходивший на Кубе, где Ирина завоевала свой последний международный приз – серебряную медаль, оставив спорт ради тренерской карьеры в Крыму. Последующие три десятка лет Ирина Анатольевна занималась с юными спортсменами, и последним её местом работы стала ялтинская школа олимпийского резерва №1.

Трагическая смерть

Жизнь бывшей спортсменки трагически прервалась 31 марта. Тело 61-летнего тренера нашли в её собственном доме в Алуште – вскоре после того, как беспокоиться о состоянии Ирины Анатольевны стали её коллеги по спортшколе.

Убийцей Костюченковой оказался её сын. 33-летний мужчина, проживавший в одной квартире с родственниками, дал признательные показания в ходе допроса. Он задушил собственных мать и бабушку, потому что те «вновь планировали поместить его на лечение в психиатрическое учреждение». В ближайшее время прокуратура определит для преступника меру пресечения, после чего мужчину будут судить.

Смерть Костюченковой стала огромным потрясением для её друзей и коллег. В официальном некрологе ялтинской спортшколы Ирину Анатольевну называют «душой компании, человеком с большой буквы и профессионалом своего дела», а в комментариях к записи по тренеру скорбят десятки людей:

– Она была отличным тренером, всегда поймёт и подскажет, выслушает. Для нашей дочери она была больше, чем тренер. Очень жаль, что хорошие люди так быстро нас покидают. Мы Вас будем помнить всегда.

– Вроде вот только, только общались, шутили, вспоминали! Соболезнования близким от всего коллектива учителей физкультуры Ялтинской школы №11…

– Ужасная утрата... Прекрасный, жизнерадостный человек. Гордость Крыма и страны! Соболезнования родным и близким от коллег МБОУ «Гвардейская школа # 1» Симферопольского района.