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Не стала унижаться! Чемпионка ушла с пьедестала из-за ошибки с гимном

Виолетта рисковала золотом чемпионата Европы. Удивительный поступок!
Не стала унижаться! Чемпионка ушла с пьедестала из-за ошибки с гимном
08 апреля 2023 08:00
автор: Алексей Колесниченко

Церемония награждения важнейший момент в карьере любого профессионального спортсмена. Ради того, чтобы занять место на подиуме и услышать гимн родной страны, атлеты без устали работают годами неудивительно, что ко всем деталям этого ритуала и организаторы, и участники относятся предельно серьёзно.

Однако на юниорском чемпионате Европы по лёгкой атлетике, похоже, большого значения церемонии не придавали. Шесть лет назад итальянцы допустили во время награждения вопиющую ошибку и жутко оскорбили белорусскую спортсменку.

Виолетта не побоялась и тут же выразила протест.

Первое международное золото

Виолетта Скворцова начала свой путь в лёгкой атлетике в возрасте 11 лет и довольно быстро вышла на высокий уровень. Талант девочки в своё время заметил заслуженный тренер Владимир Ракович, воспитавший несколько прыгунов экстра-класса. Во время детских соревнований специалист обратил внимание на технику и характер Скворцовой – и рекомендовал её своему младшему коллеге Владимиру Шагуну.

Тренер убедил Виолетту переехать в Минск, где та стала заниматься в училище олимпийского резерва. Ради карьеры в спорте девушка отказалась от поступления в медицинский университет и уже скоро это решение окупилось. Под руководством Шагуна Скворцова превратилась в одну из сильнейших прыгуний планеты на юношеском уровне, уже в 2015 году завоевав четвертое место на чемпионате мира в своей возрастной категории.

В 2017 году 19-летняя спортсменка отправилась на чемпионат Европы по лёгкой атлетике для юниоров на тот момент этот старт был для Виолетты самым серьёзным в карьере. Доверие тренера Скворцова оправдала на 100%, совершив в Гроссето настоящий прорыв. В тройном прыжке девушка показала впечатляющий результат в 14,21 м, завоевав первое место. Это золото так и осталось единственным для белорусских юниорок!

«Стало очень обидно за страну»

Разумеется, Виолетта была вне себя от счастья. Победу девушка посвятила маме и тренеру Владимиру Шагуну и уже готова была принять награду, однако торжественная церемония оказалась испорчена. Когда девушка уже находилась на пьедестале, организаторы по ошибке включили вместо гимна Беларуси… гимн Боснии и Герцеговины - очевидно, следующей по алфавиту страны-участницы турнира. Спортсменку, которая трудилась ради этого момента восемь лет, оплошность организаторов возмутила:

В первые доли секунды сначала не поняла: там шло вступление. Я подумала, наверное, другая версия гимна. А потом стало очень обидно за страну, за себя, цитирует Скворцову официальный сайт Белорусской федерации лёгкой атлетики.

Сдерживать чувства Виолетта не стала и решила выразить свой протест, сойдя с пьедестала. Девушка понимала, что тем самым нарушает процедуру награждения за такой проступок её могли попросту лишить медали. Однако это обстоятельство Скворцову не остановило:

Знаете, когда атлет выходит на пьедестал, он уже не сам за себя за ним вся страна, миллионы болельщиков. Любая церемония награждения это символ торжества моей Родины. И мы, спортсмены, столько сил тратим ради этого триумфального мгновения, объясняла спортсменка в интервью «СВ».

К счастью, наказывать Виолетту за этот жест никто не стал – напротив, итальянцы принесли девушке извинения за ошибку и на следующий день провели церемонию награждения заново, включив уже правильный гимн.

Поступок Скворцовой же впечатлил болельщиков не только в Беларуси, но и в России: атлетке долгое время присылали слова благодарности, а видео с первой церемонии награждения набрало на YouTube миллионы просмотров. Сама прыгунья, впрочем, остаётся скромной лишнее внимание её лишь смущает:

– Не ожидала такого резонанса. Не думала, что мой поступок вызовет столь бурное обсуждение. Интернет, газеты, телевидение… Я не совершила ничего героического. Просто таковы были мои эмоции в тот момент, говорила Скворцова в интервью RT.

источник: «Советский спорт»
Не стала унижаться! Чемпионка ушла с пьедестала из-за ошибки с гимном
Не стала унижаться! Чемпионка ушла с пьедестала из-за ошибки с гимном
Виолетта рисковала золотом чемпионата Европы. Удивительный поступок!
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