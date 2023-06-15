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«Я просто орал от боли». Российский бегун героически одолел страшную болезнь

Артём прошёл через тяжелейшие испытания, но сумел вернуться в спорт.
«Я просто орал от боли». Российский бегун героически одолел страшную болезнь
15 июня 2023 08:00
автор: Сергей Колесников
автор фото: Соцсети Артёма Алискерова

В июне на экраны России выходит кино с громким названием «На грани возможного. Встань и иди». Главный герой, а по совместительству и автор документального фильма - Артём Алискеров, не так давно установивший уникальное достижение. Российский бегун стал первым человеком в истории, которому удалось пересечь зимний Байкал: спортсмен прошёл по льду невероятные 770 километров.

Трудно представить, что всего за несколько лет до этого марафонец буквально находился на волосок от смерти. Алискеров три года боролся со страшной болезнью - раком крови, но сумел выйти из схватки победителем.

И триумфально вернулся в спорт.

«Я НЕ СОБИРАЛСЯ ПРОИГРЫВАТЬ»

Артём Алискеров никогда не был звездой российского спорта в полном смысле этого слова. Молодой человек с 6 лет занимался футболом и долгие годы считал его делом жизни, но на профессиональном уровне о себе парень так и не заявил. Всерьёз увлекался тверичанин и бегом, регулярно участвуя на разного рода марафонах, но - как любитель. После окончания школы Артём поступил в местный госуниверситет на факультет физкультуры, чтобы впоследствии заняться организацией спортивных мероприятий.

Организовывал Алискеров в том числе и благотворительные акции. В студенчестве он помогал детям с онкологией, а после выпуска четыре года работал в фонде, поддерживающем детей с аутизмом и ДЦП. Правда потом, сам спортсмен признается, что благотворительность смыслом своей жизни тогда ещё не считал - да и вообще «был обычным молодым балбесом».

Источник фото: соцсети Артёма Алискерова

Жизнь Артёма перевернула болезнь. В январе 2019 года спортсмен получил страшный диагноз: рак крови. Нетрудно представить, что это известие поначалу повергло молодого человека в отчаяние, но уже скоро воспитанные спортом воля и дисциплина помогли Алискерову прийти в себя, а затем и выкарабкаться из беды, став совершенно другим человеком.

- Я не собирался проигрывать и умирать. Я воспринял болезнь как очень неприятный и досадный перерыв в активной жизни. Я настроился, что выздоровление неизбежно, просто нужно пройти через боль. Много людей ушло из жизни только потому, что устали бороться, опустили руки, - цитирует бегуна портал «Народы России».

«ПРОСТО ОРАЛ ОТ БОЛИ»

Борьба с болезнью заняла у Алискерова почти три года: спортсмена официально выписали только в августе 2021 года. За это время Артём прошёл через 24 курса химиотерапии - вспоминать об этом тяжелейшем периоде в беседах с журналистами молодой человек не любит, переводя внимание на старания своей супруги: её забота - то, что не в последнюю очередь сделало выздоровление спортсмена возможным.

- Я ей сразу пообещал: «Ксюша, я выживу!» Но были дни, когда я просто орал от боли. Она прибегала, плакала, не знала, что делать. Я ее пытался успокоить, объяснить, что это просто физическая боль, реакция организма и это можно перетерпеть. Она у меня умница и молодец, всё поняла и справилась, - рассказывал Алискеров в интервью «Комсомолке».

Источник фото: соцсети Артёма Алискерова

Постоянно поддерживала Артёма и подруга Ксении - Анастасия, однако в целом круг общения спортсмена из-за болезни изменился кардинально. Алискеров честно говорит, что к моменту выписки «потерял всех своих прежних друзей»: одни не верили в его болезнь, другие - просто испугались… Но сам бегун вспоминает об этом без всякой обиды: испытания сделали его мудрее.

Уже спустя 10 месяцев после получения диагноза Алискеров сумел вернуться к тренировкам, уезжая ради них за 150 км от лечебного центра. Артём составил для себя пошаговый план восстановления и не тратил ни секунды попусту. Находясь в стационаре, он умудрялся под капельницами проходить по 10 тысяч шагов в день. Позже он всего за три месяца избавился от 17 килограммов, которые набрал из-за гормональной терапии…. А затем снова начал бегать.

- У меня была «химия», и я всё равно бегал. Я помню эти тренировки: у меня кожа болит от препаратов, слёзы льются. Но я знаю, что надо бежать, - приводит слова Алискерова «РИА Новости».

Уже тогда Артём определился с целью - как можно скорее вернуться в форму, чтобы… покорить Эльбрус. Этот поход должен был стать символом его триумфа: взять с собой в горы Алискеров планировал тех шестерых человек, которые на протяжении долгих месяцев были рядом с ним.

Источник фото: соцсети Артёма Алискерова

БЕГОМ ЧЕРЕЗ БАЙКАЛ

Мечта Алискерова сбылась. Ещё летом 2020 года спортсмен сумел пробежать первый за долгое время полумарафон, а через 11 дней после выписки - взобраться на самую высокую гору Европы. В то же время Артём обрёл для себя новый смысл жизни - в помощи таким же, как он, онкологическим больным.

Ещё два года назад бегун задумал безумную, на первый взгляд, благотворительную акцию под названием «Байкал на грани возможного. Стань донором костного мозга». Она должна была привлечь внимание к проблеме донорства в России: вещества, так нужные больным лейкозом, из-за малого количества доноров находятся у нас в дефиците. Чтобы заявить об этом на максимально широкую аудиторию, Алискеров поставил перед собой фантастическую цель: пересечь по льду Байкал.

Источник фото: соцсети Артёма Алискерова

После победы над раком, впрочем, Артёму по силам было любое испытание. Уже в рамках подготовки к этому ультрамарафону спортсмен пробежал 333 км по «Золотому кольцу»! Покорился Алискерову в итоге и Байкал: на пути к цели бегун не раз проваливался под лёд, в том числе посреди ночи - но всё же достиг финиша, установив уникальный рекорд. История именно этого титанического забега попала в новый фильм спортсмена.

Весной прошлого года президент России утвердил законопроект о создании Федерального регистра доноров костного мозга, а Алискеров стал публичным лицом этой организации. Артём продолжает организовывать яркие мероприятия с тем, чтобы популяризовать донорство в стране - и первые результаты его трудов уже появились: цифры начали расти. Но останавливаться на достигнутом спортсмен пока явно не планирует:

- Когда благодаря нашим акциям регистр станет многомиллионным и мне скажут, что ваши усилия увенчались успехом – один человек подошел другому и спас первому жизнь, это будет высшее достижение моей жизни, - резюмирует спортсмен свою сегодняшнюю миссию.

источник: «Советский спорт»
«Я просто орал от боли». Российский бегун героически одолел страшную болезнь
«Я просто орал от боли». Российский бегун героически одолел страшную болезнь
Артём прошёл через тяжелейшие испытания, но сумел вернуться в спорт.
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