Победа над американцем стоила советской звезде жизни. Он потерял рассудок

В нашей стране, если дело касается съемок спортивного кино или фильмов про героев спорта, обязательно берут за основу известную историю какой-нибудь легенды не только советского, но и обязательно всемирного масштаба. При этом сюжетов, которые буквально валяются под ногами не счесть. В этом плане советские спортсмены своими трагикомичными эпизодами должны были «скормить» сценаристам тонны безумных историй, однако кому же интересно смотреть биографию про сильно героического и очень титулованного спортсмена, но неизвестного широкой, особенно молодой публике.

В 1932 году в Ленинграде на свет появился обычный советский мальчик по имени Юра. Неказистый паренек если чем-то и выделялся среди сверстников, так это больше своей неуклюжестью, нежели каким-то выдающимися данными. В возрасте семнадцати лет Юрию Степанову, который учился на тот момент в обычном ПТУ, стукнула в голову идея, что он очень хочет прыгать в высоту. Недолго думая, молодой человек пришел в секцию к тренеру Павлу Гойхману, который был всего на три года старше своего странного ученика. Прыжковый предел Степанова был 140 см, что, конечно, ни в какие союзные ворота не лезло. С такими показателями, Юрий даже не уровне техникумов не всегда мог навязать борьбу тамошним студентам. Однако Гойхман, будучи куражистым молодым тренером, что-то разглядел в настойчивом пареньке.

Источник фото: РИА Новости

Прогресс Юрия был уникальным. За счет безумного количества тренировок, Степанову удалось за полгода выиграть чемпионат СССР по прыжкам в высоту среди учащихся техникумов, взяв высоту 185 сантиметров. За короткое время спортсмен улучшил свои показатели практически на полметра. Подобный результат нужно было не только удерживать, но и улучшать, если амбиции позволяют рассчитывать на что-то большее, чем удар по ленинградским пэтэушникам. Тренер Гойхман и его ученик поставили, казалось, безумную цель – прыгнуть за два метра. Первым эту высоту брал еще в 1937 году легкоатлет Николай Ковтун. На соревнованиях он перепрыгнул планку на отметке 201 сантиметр. Но вскоре его объявили японским шпионом, отобрали все спортивные регалии вместе с рекордами и отправили на девятнадцать лет в ссылку.

Источник фото: РИА Новости

В 1955 году в Москве на первенстве вооруженных сил киевлянин Ситкин взял эти магические два метра. Степанов и Гойхман крепко зачесали головы, потому что планировали первыми в СССР покорить заданную высоту. Неуступчивый Юрий Степанов разбежался и со всей спортивной злости сиганул через 202 сантиметра. Рекорд СССР пал буквально через пару минут, плюс ленинградец превзошел психологическую отметку того самого «шпиона» Ковтуна.

Еще через два года, в Северной Пальмире, на местном стадионе «Динамо» проводился легкоатлетический матч Ленинград – Хельсинки. Большое количество любителей «королевы спорта» пришли просто поглазеть на соревнования. Но кто мог ожидать, что именно на этом турнире произойдет историческое событие для всего мира легкой атлетики. Степанов, которому еще не исполнилось двадцати пяти лет, покорил планку на отметке 216 метров! Целых 44 года американские прыгуны в высоту между собой распределяли мировые рекорды в этой дисциплине, а тут русский парень, сотворил фантастику, на сантиметр превысив достижение Чарльза Дюмаса.

Источник фото: РИА Новости

Однако на трибунах, помимо болельщиков, оказался пронырливый финский репортер, который в деталях рассмотрел и сфотографировал обувь Степанова. На снимке, который тиражировался в европейских газетах, была заметна необычно толстая подошва на левой, толчковой ноге Юрия. Статьи в изданиях вышли с саркастическими заголовками: «Туфля-катапульта», «Секретная подметка». Но правила такого не запрещали, а хитрую подошву разработал сам тренер рекордсмена Павел Гойхман. Изначально идея обуви с трамплином была сделана для того, чтобы Юрий во время тренировок не травмировал ахилл, но позже стало понятно, что это изобретение помогает лучше отталкиваться от земли.

Из-за раздутого в прессе скандала Международная федерации легкой атлетики (ИААФ) тянула с регистрацией нового мирового рекорда. Но ровно до того момента, пока в 1958 году в состязании СССР – США в «Лужниках» Степанов самолично не победил американца Дюмаса.

Источник фото: архив журнала «Легкая атлетика»

После соревнований рекорд советского легкоатлета был официально подтвержден и утвержден. Но травля в заграничных СМИ повлияла на Юрия пагубном образом. Над уникальным спортсменом постоянно язвили свои же граждане, вечно припоминая, как он установил свой рекорд, чем довели его до психиатрической лечебницы. В 1959 году Юрия Степанова забрали в больницу с диагнозом «сильное психическое переутомление, психическое расстройство и мания преследования».

Те, кто наблюдал за Степановым в стационаре, рассказывали, что Юрий целыми днями расхаживал по больничным коридорам, повторяя одну и ту же фразу: ««Я им всем докажу!» Далее были попытки лечения недуга, признание легендарного спортсмена инвалидом, алкоголизм, развод с женой и… самоубийство. Юрий Степанов повесился, облачившись в старую форму сборной СССР в комнатушке коммунальной квартиры. Ему был всего 31 год.