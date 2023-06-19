Советский легкоатлет пережил «клиническую смерть». Во всем виновата жара в США

Нынче отечественная легкая атлетика с отрывом от всего мира находится где-то в глубинах внутрироссийских соревнований. А раньше, особенно в послевоенные времена были очень модными матчевые встречи между сборными СССР и США. И привлекали внимание подобные события едва ли меньше, чем олимпиады и чемпионаты мира. Сражение двух главных легкоатлетических и не только держав – вишенка на торте мирового спорта.

Во время одной из таких встреч произошла трагедия, которые вывела из мирового спорта сразу двух спортсменов. Но больше всего досталось советскому бегуну Хуберту Пярнакиви. Ценой буквально своей жизни, на палящем солнце и в жуткой духоте филадельфийского стадиона, Хуберт добежал до финиша дистанции и у него случилась «клиническая смерть».

The LIFE Picture Collection

Молодые советские бегуны на большие дистанции Пётр Болотников и Хуберт Пярнакивина чемпионате СССР показали лучшие результаты в беге на 5000 метров. Соответственно, именно они и должны были представлять страну в противостоянии с американцами в первой товарищеской встрече в Москве в 1958 году.Эстонец Пярнакиви на внутреннем первенстве отстал от Болотникована одну секунду и уступил «золото», зато в сражении с американцами он обогнал не только своего партнера по сборной, но и представителя США Билла Деллинджера, который через шесть лет станет призером олимпийских игр в Токио в 1964 году. Ту встречу советские легкоатлеты выиграли.

Через год американцы с нетерпением ждали приезда советской сборной, чтобы взять реванш за московское поражение. 18 июля 1959 года в Филадельфии стояла ужасная жара за тридцать градусов, но еще хуже было дело с влажностью - 88 процентов, которая буквально съедала все силы спортсменов. Достаточно сказать, что с забитого до отказа стадиона то и дело «скорые» увозили зрителей, получавших солнечные удары.

Первый день соревнований подходил к концу, американцы по праву вели 75:73. Завершать программу должен был тот самый бег на 10 000 метров. Советскую сборную представляли Алексей Десятчиков и Хуберт Пярнакиви, команду США – Роберт Сот и Макс Труэкс. Итоговые подсчеты баллов были максимально простыми: победитель приносил своей команде пять баллов (5), остальные очки распределялись в соответствии с занятыми местами (3-2-1).

Начало забега осталось за нашими атлетами. Спортсмены держали средний темп, чтобы не вымотаться уже на старте дистанции. Когда был пройден восьмой километр, вперед вырвался американский бегун Сот. Чтобы не отпускать далеко соперника за ним рванул Пярнакиви. Десятчиков и Труэкс решили повременить с ускорением, рассчитывая, что убежавшие легкоатлеты быстро вымотаются. Вскоре на дистанции разыгралась настоящая драма. Американец Сот начал сыпаться буквально на глазах. Его бег стал похож на походку крепко принявшего на грудь человека, ноги заплетались. Через мгновение он и вовсе остановился, после чего упал на землю. Жизнь спортсмену из США спас советский врач, который быстро прибежал и сделал Соту массаж сердца.

The LIFE Picture Collection

Спустя короткое время точно такая же участь постигла Хуберта Пярнакиви. Десятчиков, сохраняя самообладание на дистанции, уже давно обогнал своего товарища и финишировал первым (пробежав на круг больше из-за ошибки организаторов). Хуберт на последних метрах начал выдавать точно такие же «кренделя», как совсем недавно Сот, его крутило в разные стороны, но он откуда изыскивал внутренние возможности, чтобы не упасть и дойти до финиша. Упал он уже за финишной линией. Последние 100 метров Пярнакиви преодолевал целую минуту! Советский спортсмен, также, как и американец пережил клиническую смерть на дистанции. Удивительно, но, когда эстонец упал, он проговорил слова: «Надо бегать до конца».

The LIFE Picture Collection

После драматичного забега Пярнакиви и Сот больше не могли заниматься легкой атлетикой и, можно сказать, что завязали со спортом навсегда. Десятчиков и Труэкс принимали участие в олимпиадах, но значимых успехов не добились. В СССР о подвиге Хуберта долгое время никто вообще не знал. О том, каким образом дался финиш советскому бегуну вспомнили только в 1970 году, когда на экраны вышел фильм «Спорт. Спорт. Спорт». После видеохроники, показанной в этой документалке, спортивные чиновники вдруг оживились и спешно вручили Пярнакиви звание заслуженного мастера спорта. Хуберт скончался в 1993 году в родной Эстонии, где в честь него еще при жизни установили памятник.