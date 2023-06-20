Тюрьма для информатора WADA. Российский легкоатлет отправляется за решетку

В середине прошлого десятилетия Александр Хютте был одним из сильнейших легкоатлетов страны. Четыре раза он выигрывал золото чемпионатов страны — его коронной дистанцией были 200 и 400 метров. Неплохо проявлял себя Хютте и на международных соревнованиях — громких побед в его активе не было, но казалось, что это только дело времени.

РИА Новости

В первый раз тучи сгустились над Александром в 2015-м году. Он был отстранён за нарушение антидопинговых правил, а впоследствии получил четырёхлетнюю дисквалификацию.

После этого Хютте решил, что лучший способ вернуть себе доброе имя в глазах зарубежных спортивных чиновников — это расширить список своих товарищей по несчастью. По результатам его показаний были наказаны ещё несколько российских спортсменов. А самому Александру сократили срок отстранения от выступлений.

Соцсеть Александра Хютте

Проблемы с законом

Казалось бы, по завершении дисквалификации путь Хютте вновь лежит на беговую дорожку. Но партнёры по команде и тренеры, зная о том, какого рода информацию он предоставлял за своё «помилование», в открытую называли его предателем. Александр, по сути, закончил с профессиональным спортом, после чего ударился, что называется, во все тяжкие. Два года назад при личном досмотре у Хютте были найдены наркотики. Количество вещества, с которым был задержан бывший спортсмен, оказалось недостаточным для возбуждения уголовного дела, и Александр отделался лёгким испугом.

Соцсеть Александра Хютте

Прошло совсем немного времени — и поведение Хютте окончательно вышло из-под контроля. За один день он успел напасть на улицах Петербурга на женщину, а затем в лифте собственного дома начал избивать пожилого соседа.

На этот раз уголовное дело всё же было заведено, но учитывая отсутствие у Александра судимостей и спортивное прошлое, а также чистосердечное признание и сотрудничество со следствием, суд избрал для него меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Почти год до решающего заседания Хютте спокойно провёл дома. Но итоговый приговор стал для него громом среди ясного неба — два года колонии общего режима. На этот раз обойтись без последствий, нарушив закон, Александру не удалось. Также Хютте должен будет выплатить пострадавшему пенсионеру компенсацию в размере 490 тысяч рублей — 40 за нанесение вреда здоровью и 450 — за моральный ущерб.

Соцсеть Александра Хютте

Финишная черта

Ещё совсем недавно Александр Хютте считался одним из самых одарённых спринтеров в нашей стране Что привело его к такому печальному финалу — те вещества, которые были найдены у него при досмотре в 2021 году, или что-то другое — теперь остаётся только гадать. Так или иначе, Хютте теперь будут вспоминать не как спортсмена, который в перспективе мог привозить медали с крупнейших международных соревнований, а как человека, буквально за несколько лет скатившегося на самое дно, дойдя от побед на беговой дорожке до проблем с допингом, проблем с наркотиками, и, в итоге, до мест лишения свободы.