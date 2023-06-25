Россию выгнали, стометровку на ЧЕ теперь бегают так. Как такое возможно?

В рамках Европейских игр в Польше проходит командный чемпионат Европы по легкой атлетике. В Хожуве проходят забеги на различные дистанции. Накануне старта забега на 100 метров с барьерами сборная Бельгии не досчиталась своей барьеристки, которая накануне получила травму. Замену нашли в лице… толкательницы ядра.

В истории спорта известно много случаев, когда спортсмены из одной дисциплины переходят в другую, а то и вовсе совмещают деятельность, соревнуюсь сразу в нескольких секторах. Когда-то такие люди назывались мульти-спортсменами. Это логично, когда виды спорта смежные или родственные, например, бег и прыжки в длину или биатлон и лыжные гонки, но бывает такое, когда волею судеб приходится не от хорошей жизни подменять партнера по команде в совершенно разных категориях.

Нынешние Европейские игры вообще изобилуют различными курьезами и казусами. Начиная с того, что соревнования проходят при практически пустых трибунах, что вызывает грусть у спортсменов, которую они высказывают в прессе и заканчивая тем, что некоторым сборным из карликовых стран из-за дефицита спортивных кадров, в разные виды спорта приходится делегировать одних и тех же спортсменов.

Так, например, рекордсменка Андорры в метании копья представляла свою страну и в толкании ядра. Подобная история произошла со сборной Сан-Марино, но там было все наоборот, толкательница ядра выступала в секторе для метания копья. Такие проблемы комплектования сборных у маленьких стран – норма, но, когда и у серьезных спортивных держав появляются подобные проблемы, иначе как цирком такие вещи не назовешь.

Женская сборная Бельгии накануне старта забега на 100 метров с барьерами не досчиталась из-за травмы Анне Загре. Так как больше некого было выставить на дистанцию, а очков в командном зачете чемпионата Европы команда терять не хотела, было принято решение вместо выбывшей барьеристки выставить на дистанцию обладательницу бельгийского рекорда в толкании ядра дородную Жолиен Боумкво.

Против миниатюрных бегуний из других стран, Жолиен смотрелась натуральным грузным великаном, и, конечно, ни на что претендовать изначально не могла. Однако свою задачу дама выполнила на ура, пробежав дистанцию за 32,81 сек. Было бы счастье, да несчастье помогло. Вместо законного одного очка в копилку своей команды Боумкво принесла сразу два балла, благодаря тому, что соперница из Швейцарии получила дисквал за фальстарт. Толкательница ядра бесспорно выступила выше всяких похвал в данной ситуации, но остается вопрос: неужели такая спортивная держава, как Бельгия – не смогла привезти в Польшу больше ни одной бегуньи или это такое отношение к подобному турниру?