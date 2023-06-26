Три слова под флагом России. Европейского спортсмена затравили за смелую акцию

Большая часть иностранцев сегодня поддерживает отстранение России от международного спорта. Однако есть за границей и те, кто выступает против этих сомнительных санкций, в том числе и в Европе.

В прошлом году итальянский бегун устроил неожиданную акцию с российским флагом. И призвал вернуть россиян на мировую арену.

«Спорт без границ»

Ультрамарафон Ultra-Trail du Mont-Blanc – главное мировое соревнование по трейлраннингу. Эта дисциплина подразумевает под собой бег в природных условиях в свободном темпе. Главное отличие от обычного кросса заключается в том, что забег проходит в горных ландшафтах, реже – устраивается в пустынной местности.

Источник фото: соцсеть Федерико Барукко

Марафон состоялся 28 августа 2022 года. В нем приняли участие 1789 спортсменов, среди которых оказался Федерико Барукко. Итальянец финишировал лишь на 746-м месте, но можно с полной уверенностью сказать, что для российской публики он стал настоящим победителем.

Дело в том, что на финиш европеец пришёл… в цветах российского триколора. Флаг страны красовался на шапке и футболке спортсмена. Одного этого было бы достаточно, чтобы возмутить публику, однако акция Федерико на этом не закончилась: бегун развернул баннер с лозунгом «спорт без границ», и снимок с участие итальянца тут же разлетелся по соцсетям.

Причины поступка

Инцидент вызвал большой резонанс среди общественности и вышел за пределы фанатского круга трейлраннинга. В социальных сетях вспыхнули активные дискуссии насчет правильности поступка: многие спортивные фанаты начали травить бегуна, заявив, что российской символике сейчас не место на мировой арене. Нашлись, однако, у Федерико у единомышленники: часть пользователей согласились, что спорт – не место для дискриминации и продвижения политических взглядов. Сам Барукко позже объяснил свой поступок так:

– Мне хотелось обратиться ко всем, кто участвовал в соревнованиях – это спортсмены из более чем 120 стран. Миссия спорта – объединять людей, а любые отстранения – это дискриминация. Я хочу поддержать российских спортсменов – и ведущих, и только начинающих – которые не должны расплачиваться своими мечтами и годами страданий, – сказал итальянец.

Источник фото: соцсеть Федерико Барукко

Спортсмен отметил, что организаторы соревнований планировали связаться с ним для обсуждения правомерности подобных акций. При этом Федерико заявил, что готов биться за снятие санкций с России до самого конца.

До забега, в котором участвовал Барукко, наши спортсмены также не были допущены, хотя годами демонстрируют хорошие результаты. Главные представители российского горного бега – семья Митяевых. В 2017 году Екатерина завоевала бронзовую медаль в 90-километровом ультрамарафоне, а ее муж Дмитрий добился аналогичного результата в 2021-м.

На позицию Федерико вполне могла повлиять его жена, российская бегунья Александра Кравченко. Она родилась в Ярославле, а познакомилась с итальянцем в 2020 году на вершине Эльбруса, во время одного из забегов с участием Барукко, на котором Александра присутствовала в качестве болельщика. Сам спортсмен неоднократно участвовал в соревнованиях на территории России и становился призером местных забегов.