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Три слова под флагом России. Европейского спортсмена затравили за смелую акцию

Бегун сделал неожиданное заявление на финише гонки. Возмутились даже организаторы.
Три слова под флагом России. Европейского спортсмена затравили за смелую акцию
26 июня 2023 14:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: соцсеть Федерико Барукко

Большая часть иностранцев сегодня поддерживает отстранение России от международного спорта. Однако есть за границей и те, кто выступает против этих сомнительных санкций, в том числе и в Европе.

В прошлом году итальянский бегун устроил неожиданную акцию с российским флагом. И призвал вернуть россиян на мировую арену.

«Спорт без границ»

Ультрамарафон Ultra-Trail du Mont-Blanc главное мировое соревнование по трейлраннингу. Эта дисциплина подразумевает под собой бег в природных условиях в свободном темпе. Главное отличие от обычного кросса заключается в том, что забег проходит в горных ландшафтах, реже устраивается в пустынной местности.

Источник фото: соцсеть Федерико Барукко

Марафон состоялся 28 августа 2022 года. В нем приняли участие 1789 спортсменов, среди которых оказался Федерико Барукко. Итальянец финишировал лишь на 746-м месте, но можно с полной уверенностью сказать, что для российской публики он стал настоящим победителем.

Дело в том, что на финиш европеец пришёл… в цветах российского триколора. Флаг страны красовался на шапке и футболке спортсмена. Одного этого было бы достаточно, чтобы возмутить публику, однако акция Федерико на этом не закончилась: бегун развернул баннер с лозунгом «спорт без границ», и снимок с участие итальянца тут же разлетелся по соцсетям.

Причины поступка

Инцидент вызвал большой резонанс среди общественности и вышел за пределы фанатского круга трейлраннинга. В социальных сетях вспыхнули активные дискуссии насчет правильности поступка: многие спортивные фанаты начали травить бегуна, заявив, что российской символике сейчас не место на мировой арене. Нашлись, однако, у Федерико у единомышленники: часть пользователей согласились, что спорт – не место для дискриминации и продвижения политических взглядов. Сам Барукко позже объяснил свой поступок так:

Мне хотелось обратиться ко всем, кто участвовал в соревнованиях это спортсмены из более чем 120 стран. Миссия спорта – объединять людей, а любые отстранения это дискриминация. Я хочу поддержать российских спортсменов и ведущих, и только начинающих которые не должны расплачиваться своими мечтами и годами страданий, сказал итальянец.

Источник фото: соцсеть Федерико Барукко

Спортсмен отметил, что организаторы соревнований планировали связаться с ним для обсуждения правомерности подобных акций. При этом Федерико заявил, что готов биться за снятие санкций с России до самого конца.

До забега, в котором участвовал Барукко, наши спортсмены также не были допущены, хотя годами демонстрируют хорошие результаты. Главные представители российского горного бега – семья Митяевых. В 2017 году Екатерина завоевала бронзовую медаль в 90-километровом ультрамарафоне, а ее муж Дмитрий добился аналогичного результата в 2021-м.

На позицию Федерико вполне могла повлиять его жена, российская бегунья Александра Кравченко. Она родилась в Ярославле, а познакомилась с итальянцем в 2020 году на вершине Эльбруса, во время одного из забегов с участием Барукко, на котором Александра присутствовала в качестве болельщика. Сам спортсмен неоднократно участвовал в соревнованиях на территории России и становился призером местных забегов.

источник: «Советский спорт»
Три слова под флагом России. Европейского спортсмена затравили за смелую акцию
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