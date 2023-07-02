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МОК довел Исинбаеву до ручки. Икона российского спорта разрыдалась прямо на глазах Путина

Елена до последнего билась за путевку на Олимпиаду, но ей не помогли даже связи Мутко.
МОК довел Исинбаеву до ручки. Икона российского спорта разрыдалась прямо на глазах Путина
02 июля 2023 22:00
автор: Никита Плохих
автор фото: РИА Новости

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом и одна из самых успешных спортсменок в истории России Елена Исинбаева в 2016 году была очень серьезно настроена на грядущие Игры. Однако ее планам было не суждено сбыться. Российских легкоатлетов не допустили до главного турнира четырехлетия в связи с масштабным допинг-скандалом. Елена до последнего пыталась пробиться в Рио, но это ничем хорошим не окончилось. Итогом всему был только гнев, расстройство и слезы. Вспоминаем одну из главных несправедливостей последнего десятилетия в материале «Советского спорта».

КОЛЛЕКТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

​Совет Всемирной ассоциации легкоатлетических федерации (IAAF) временно отстранил Всероссийскую федерацию легкой атлетики от соревнований под своей эгидой в 2016 году. Все это стало звеном цепочки, которую начал Спортивный арбитражный суд (CAS), после крупного допинг-скандала инстанция активно рекомендовала не пускать российских легкоатлетов в Рио.

Именно тогда на мировой арене появился Григорий Родченков, давший показания о существовании программы поддержки допинга в России. Из-за заявлений бывшего главы антидопингового центра пострадало множество отечественных атлетов, виновных и невиновных. В случае с Олимпиадой в Бразилии большинство спортсменов понесли коллективную ответственность, в том числе и Исинбаева.

Источник фото: РИА Новости

Российская прыгунья была не согласна с таким раскладом и раз за разом пыталась оспорить решение во всех возможных бюрократических институтах. Для Елены поездка в Рио стала делом принципа, она постоянно обращалась к общественности, ко всем своим поклонникам по всему миру с призывами восстановить справедливость. Активно заступались за Исинбаеву ведущие российские спортсмены и в том числе занимавший на тот момент пост министра спорта Виталий Мутко. Политик многократно обращался к своим иностранным коллегам в МОК, чтобы апелляцию прыгуньи удовлетворили, однако все это было тщетно.

ПСЕВДОЧИСТЫЕ ИНОСТРАНЦЫ

В июле 2016 года Исинбаева полностью прекратила тренироваться и занималась исключительно вопросами своего возможного допуска. Окончательное решение должно было быть принято лишь 28 числа, вплоть до этой даты Елена не переставала активно проявлять себя в прессе. Многочисленные мольбы к справедливости в скором времени сменились на агрессивные обвинения, в том числе соперниц, которых без проблем допустили до Игр.

В одном из своих постов в социальных сетях Елена написала: «Пусть все эти псевдочистые иностранные спортсмены вздохнут с облегчением и выигрывают свои псевдозолотые медали». Человек, который целый месяц выступал за то, что «надо доказать прежде чем обвинять», сам назвал своих соперников «псевдочистыми», не имея никаких на то оснований. В этот момент почти всем стало ясно, что вероятность того, что Исинбаева поедет на игры равна нулю.

СЛЕЗЫ В КРЕМЛЕ

27 июля в Кремлевском дворце прошла официальная церемония проводов сборной России на Олимпиаду. На ней выступили ведущие лица государства, в том числе президент страны Владимир Путин. Без внимания не оставили и Исинбаеву, великой чемпионке дали слово. Девушка собрала все силы в кулак, однако не смогла сдержать слез, которые полились ручьем во время ее выступления.

«Эта ситуация должна нас сплотить. Вы должны показать все, на что вы способны, и за себя, и за нас. Вы можете, и мы в вас верим, не позволяйте вас дестабилизировать, не позволяйте вас давить. Ходите с такой гордо поднятой головой, чтобы все эти, как я уже говорила, чтобы все эти псевдочистые иностранные спортсмены поняли, что не на тех напали», - сказала Исинбаева.

Источник фото: РИА Новости

Через несколько часов после этой речи Елене пришел официальный отказ от МОК по ее апелляциям. Как отметила спортсменка «чуда не случилось». Таким образом, подошла к концу одна из самых великих карьер в истории мирового спорта. Два олимпийских золота и множество рекордов навсегда оказались позади.

Сейчас Исинбаева активно принимает участие в жизни российского спорта и всеми силами пытается помочь вернуть наших атлетов на международную арену.

источник: «Советский спорт»
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