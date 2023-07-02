МОК довел Исинбаеву до ручки. Икона российского спорта разрыдалась прямо на глазах Путина

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом и одна из самых успешных спортсменок в истории России Елена Исинбаева в 2016 году была очень серьезно настроена на грядущие Игры. Однако ее планам было не суждено сбыться. Российских легкоатлетов не допустили до главного турнира четырехлетия в связи с масштабным допинг-скандалом. Елена до последнего пыталась пробиться в Рио, но это ничем хорошим не окончилось. Итогом всему был только гнев, расстройство и слезы. Вспоминаем одну из главных несправедливостей последнего десятилетия в материале «Советского спорта».

КОЛЛЕКТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

​Совет Всемирной ассоциации легкоатлетических федерации (IAAF) временно отстранил Всероссийскую федерацию легкой атлетики от соревнований под своей эгидой в 2016 году. Все это стало звеном цепочки, которую начал Спортивный арбитражный суд (CAS), после крупного допинг-скандала инстанция активно рекомендовала не пускать российских легкоатлетов в Рио.

Именно тогда на мировой арене появился Григорий Родченков, давший показания о существовании программы поддержки допинга в России. Из-за заявлений бывшего главы антидопингового центра пострадало множество отечественных атлетов, виновных и невиновных. В случае с Олимпиадой в Бразилии большинство спортсменов понесли коллективную ответственность, в том числе и Исинбаева.

Источник фото: РИА Новости

Российская прыгунья была не согласна с таким раскладом и раз за разом пыталась оспорить решение во всех возможных бюрократических институтах. Для Елены поездка в Рио стала делом принципа, она постоянно обращалась к общественности, ко всем своим поклонникам по всему миру с призывами восстановить справедливость. Активно заступались за Исинбаеву ведущие российские спортсмены и в том числе занимавший на тот момент пост министра спорта Виталий Мутко. Политик многократно обращался к своим иностранным коллегам в МОК, чтобы апелляцию прыгуньи удовлетворили, однако все это было тщетно.

ПСЕВДОЧИСТЫЕ ИНОСТРАНЦЫ

В июле 2016 года Исинбаева полностью прекратила тренироваться и занималась исключительно вопросами своего возможного допуска. Окончательное решение должно было быть принято лишь 28 числа, вплоть до этой даты Елена не переставала активно проявлять себя в прессе. Многочисленные мольбы к справедливости в скором времени сменились на агрессивные обвинения, в том числе соперниц, которых без проблем допустили до Игр.

В одном из своих постов в социальных сетях Елена написала: «Пусть все эти псевдочистые иностранные спортсмены вздохнут с облегчением и выигрывают свои псевдозолотые медали». Человек, который целый месяц выступал за то, что «надо доказать прежде чем обвинять», сам назвал своих соперников «псевдочистыми», не имея никаких на то оснований. В этот момент почти всем стало ясно, что вероятность того, что Исинбаева поедет на игры равна нулю.

СЛЕЗЫ В КРЕМЛЕ

27 июля в Кремлевском дворце прошла официальная церемония проводов сборной России на Олимпиаду. На ней выступили ведущие лица государства, в том числе президент страны Владимир Путин. Без внимания не оставили и Исинбаеву, великой чемпионке дали слово. Девушка собрала все силы в кулак, однако не смогла сдержать слез, которые полились ручьем во время ее выступления.

«Эта ситуация должна нас сплотить. Вы должны показать все, на что вы способны, и за себя, и за нас. Вы можете, и мы в вас верим, не позволяйте вас дестабилизировать, не позволяйте вас давить. Ходите с такой гордо поднятой головой, чтобы все эти, как я уже говорила, чтобы все эти псевдочистые иностранные спортсмены поняли, что не на тех напали», - сказала Исинбаева.

Источник фото: РИА Новости

Через несколько часов после этой речи Елене пришел официальный отказ от МОК по ее апелляциям. Как отметила спортсменка «чуда не случилось». Таким образом, подошла к концу одна из самых великих карьер в истории мирового спорта. Два олимпийских золота и множество рекордов навсегда оказались позади.

Сейчас Исинбаева активно принимает участие в жизни российского спорта и всеми силами пытается помочь вернуть наших атлетов на международную арену.