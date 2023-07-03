«Они не сёстры, а братья!» Советские чемпионки Тамара и Ирина Пресс были мужчинами?

Когда шеф российского тенниса Шамиль Тарпищев назвал сестер Винус и Серену Уильямс обидным словом «братья», это уже было мейнстримом. Более того, по сути первый щепетильный вопрос гендера в женском спорте поднимался ещё в 50-х годах прошлого века, когда мировая лёгкая атлетика узнала имена советских спортсменок Тамары и Ирины Пресс.

Нынче спорт высших достижений буквально нашпигован скандалами касательно гендерной принадлежности спортсменок. Достаточно вспомнить шумный процесс определения пола южноафриканской бегуньи Кастер Семени, которую то допускали до стартов, то отстраняли от спорта. Дело в том, что раньше обо всех подозрениях лишь шептались в тесных кругах и не выносили сор из избы. Первое такое дело было ещё в 30-е годы прошлого столетия в Германии, когда легкоатлетка Дора Ратьен в процессе длительной истории с чуть ли не криминальным подтекстом была выведена на чистую воду. Но тогда все оказалось банальнее — мужчина выдавал себя за женщину, опираясь на внешние факторы.

Источник фото: Getty Images

Сестры Пресс — уникальное явление в советском и мировом спорте. Тамара и Ирина родились в обычной семье в Харькове. Отец погиб во время Великой Отечественной войны, мама была обычной кассиршей в магазине. В годы войны женщин эвакуировали в солнечный Самарканд, где и прошло детство будущих звёзд «королевы спорта». Уже с юных лет обеих сестёр отличало не самое гармоничное развитие мускулатуры. Подобные данные мечтали бы иметь и некоторые мужчины. Однако соревновались девочки исключительно в женских разрядах.

Не нужно писать о том, что преимущество над соперницами они имели значительное. На школьных уроках физкультуры старшая Тамара была вне конкуренции, сдавая все нормативы, при этом отличаясь от сверстниц невероятной выносливостью. Так она попалась на глаза тренеру Владимиру Бессекерных, который и разглядел в школьнице огромный потенциал, посоветовав, учитывая габариты ученицы, попробовать свои силы в метании диска и толкании ядра. Через короткое время Тамара стала выносить соперниц на каждом юниорском турнире.

Источник фото: Getty Images

Вдохновлённая успехами старшей сестры более мелкокостная Ирина также пришла в лёгкую атлетику. Но тут уж было не до метаний и толканий тяжёлых предметов. Ирину её наставник Иосиф Капустянский определил в беговые дисциплины. Позже Ирина всё-таки попробует свои силы именно в толкании ядра, но в рамках состязаний пятиборцев. Результаты будут неплохими, но, конечно, не такими, как у старшей сестры Тамары. В какой-то момент в Самарканде сёстрам явно стало скучно, потому что никакого движения вперед не было и добиться более высоких результатов можно было, только переехав в более крупный город. Тренеры девушек передали их на поруки ленинградскому наставнику Виктору Алексееву.

В 1960 году девушки отправились на свою первую Олимпиаду в Рим. И сразу триумф — две золотые и одна серебряная медаль, причём Тамара Пресс забрала золото в толкании ядра и серебро в метании диска. Ирина же поднялась на высшую ступень в беге на 80 метров с барьерами. Через четыре года в Токио Тамара завоевала уже две золотые награды в своих дисциплинах, тогда как Ирина была первой в пятиборье, причём с новым мировым рекордом, который остался «вечным» из-за того, что правила подсчёта очков изменились.

Источник фото: РИА Новости

Обратная сторона этих медалей была в том, что уже начались скандалы в мировом спорте, связанные с сомнением в гендерных показателях некоторых женщин. Особенно бурлила об этом иностранная пресса, которая без всякого стыда называла сестёр Пресс «братьями». Правда, всё это было бездоказательно. Но травлю иностранные СМИ не заканчивали. На пресс-конференциях Тамару и Ирину буквально засыпали бестактными вопросами относительно их телесного сложения.

Источник фото: Getty Images

Когда ситуация с щепетильным вопросом начала выходить из-под контроля, МОК решился на введение обязательного гендерного теста. Перед Олимпиадой в Мексике 1968 года советские спортсменки неожиданно отказались от участия в любых соревнованиях, чем спровоцировали огромную волну слухов и подозрений. Среди иностранных спортивных врачей даже бытовало мнение, что сёстры Пресс в детстве перенесли операцию по смене пола. Предположение было бредовым, но эту ахинею подхватила вся западная пресса, несмотря на то что в 30-е годы, когда Тамара и Ирина появились на свет, в СССР, да и в мире вряд ли обладали возможностями делать подобные операции. Советская же сторона напирала на то, что сёстры Пресс просто устали от травм.

Предположение о сомнительности женского начала у сестёр ещё более укоренилось в обществе из-за того, что ни Тамара, ни Ирина так и не обзавелись семьями, а их личная жизнь так и осталась тайной по сей день. Тамара и Ирина Пресс после ухода из спорта почти всю оставшуюся жизнь проработали в спортивных федерациях. Тамара умерла в 2021 году, Ирина в 2004-м. Сёстры унесли с собой в могилу главный секрет советского спорта. Однако не пойман — не вор.