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Великий чемпион расстался с жизнью из-за упрямства власти. Владимира цинично лишили Олимпиады

Знаменитого спортсмена нашли мёртвым в собственной квартире.
Великий чемпион расстался с жизнью из-за упрямства власти. Владимира цинично лишили Олимпиады
06 июля 2023 11:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: ЦСКА

Владимир Куц попал в профессиональный спорт в позднем возрасте и по чистой случайности, но довольно скоро стал лучшим бегуном СССР. Талантливый спортсмен принес стране немало престижных международных призов, однако закончил карьеру раньше положенного. Найти себя после ухода из спорта атлет так и не сумел.

Неудачи в личной жизни и давление со стороны правительства довели Владимира до страшного конца.

Война и спорт

Спортивная карьера Владимира началась благодаря армейской службе. В 1943 году 16-летнего Куца призвали на фронт в ряды артиллеристов. Ради того, чтобы туда отправиться, он приписал себе два года. После окончания войны бегуна отправили в расположение Балтийского флота, где тот дослужился до звания старшины и руководителя артиллерийского расчета.

Источник фото: РИА Новости

В конце 40-х годов его попросили заменить заболевшего боевого на армейских соревнованиях по кроссу. Куц согласился и без какой-либо подготовки выиграл. Он увлекся бегом и начал участвовать в различных стартах, где одерживал одну победу за другой. Спортсмен-самоучка привлек внимание тренеров в 1951 году на сборах в Сочи. Первым талантливого атлета приметил Леонид Хоменков, который познакомил Владимира с Григорием Никифоровым одним из тренеров сборной СССР.

С этого момента Владимир стал активно участвовать во всесоюзных соревнованиях. Главным эпизодом в карьере бегуна стали Игры-1956 в Мельбурне. Спустя три года после начала профессиональных тренировок Куц стал олимпийским чемпионом и одним из самых успешных спортсменов в составе советской команды. Его невероятный забег против британца Гордона Пири навсегда вошёл в историю. Благодаря гениальному тактическому замыслу Владимир сумел перегнать одного из лучших бегунов того времени.

Источник фото: РИА Новости

Спустя несколько дней обессиленного бегуна уговаривало принять участие в забеге на 5000 метров чуть ли не все советское руководство. Ему обещали огромную пенсию и прочие материальные блага. Куц согласился… и снова победил в потрясающем стиле. С самого начала он оторвался от группы и не позволил кому-либо даже приблизиться к себе. Весь мир после блестящей гонки обсуждал только советского спортсмена.

Трагическое возвращение

Слабостью знаменитого бегуна был алкоголь. Когда советская команда возвращалась из Австралии на теплоходе, Владимир провел всю поездку в запое. С этого момента его карьера пошла на спад. Повлияли и травмы, приобретенные во время Олимпиады: у спортсмена обнаружили повышенную проницаемость капилляров в ногах. С таким диагнозом заниматься бегом противопоказано.

Все эти факторы вывели из себя главного тренера сборной Никифорова, который и без того был настоящим диктатором:

– Каково же было моё удивление, когда в стакане с «чаем» я обнаружил чистый… коньяк. Пришлось пить, не спеша прихлёбывая и не морщась. Но Никифоров потом заметил, что мы немного окосели, и дико рассвирепел. Решил, что это я сбиваю своего младшего товарища с пути истинного. Он даже написал на меня докладную, в которой сообщил руководству, что я плохо влияю на Куца, – вспоминал партнер Владимира по сборной в интервью «Виперсон».

Источник фото: РИА Новости

Несколько лет спортсмен пытался продолжить карьеру, но тщетно. С новыми осложнениями Владимир не мог демонстрировать хорошие результаты. Последние старты прошли для него в Риме в 1959 году.

Куц перешел в статус тренера: на эту должность его пригласили в ЦСКА. Однако новая работа не приносила ему удовлетворения. Положение спортсмена усугубляли неудачи на любовном фронте. Владимир развелся со своей первой женой, в которую был страстно влюблен до конца своих дней он не мог забыть её и поддерживал с бывшей супругой связь, хотя позже женился во второй раз.

Источник фото: РИА Новости

Перед Олимпиадой-1972 в Мюнхене бегун попытался возобновить карьеру и даже начал подготовку к турниру. Организаторы Игр направили советскому атлету персональное приглашение, однако второй шанс Куцу отказался давать Спорткомитет. Мечта Владимира оказалась недостижима для него это был страшный удар.

Спустя три года Куца неожиданно обнаружили мертвым в собственном доме. Перед смертью он принял снотворное и запил его алкоголем несчастный случай очень походил на самоубийство, хотя доказать эту версию оказалось невозможно. Вместе с Владимиром в квартире проживал его протеже – Сергей Скрипка. К несчастью, тот не смог его вовремя остановить.

источник: «Советский спорт»
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