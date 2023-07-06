Великий чемпион расстался с жизнью из-за упрямства власти. Владимира цинично лишили Олимпиады

Владимир Куц попал в профессиональный спорт в позднем возрасте и по чистой случайности, но довольно скоро стал лучшим бегуном СССР. Талантливый спортсмен принес стране немало престижных международных призов, однако закончил карьеру раньше положенного. Найти себя после ухода из спорта атлет так и не сумел.

Неудачи в личной жизни и давление со стороны правительства довели Владимира до страшного конца.

Война и спорт

Спортивная карьера Владимира началась благодаря армейской службе. В 1943 году 16-летнего Куца призвали на фронт в ряды артиллеристов. Ради того, чтобы туда отправиться, он приписал себе два года. После окончания войны бегуна отправили в расположение Балтийского флота, где тот дослужился до звания старшины и руководителя артиллерийского расчета.

Источник фото: РИА Новости

В конце 40-х годов его попросили заменить заболевшего боевого на армейских соревнованиях по кроссу. Куц согласился и без какой-либо подготовки выиграл. Он увлекся бегом и начал участвовать в различных стартах, где одерживал одну победу за другой. Спортсмен-самоучка привлек внимание тренеров в 1951 году на сборах в Сочи. Первым талантливого атлета приметил Леонид Хоменков, который познакомил Владимира с Григорием Никифоровым – одним из тренеров сборной СССР.

С этого момента Владимир стал активно участвовать во всесоюзных соревнованиях. Главным эпизодом в карьере бегуна стали Игры-1956 в Мельбурне. Спустя три года после начала профессиональных тренировок Куц стал олимпийским чемпионом и одним из самых успешных спортсменов в составе советской команды. Его невероятный забег против британца Гордона Пири навсегда вошёл в историю. Благодаря гениальному тактическому замыслу Владимир сумел перегнать одного из лучших бегунов того времени.

Источник фото: РИА Новости

Спустя несколько дней обессиленного бегуна уговаривало принять участие в забеге на 5000 метров чуть ли не все советское руководство. Ему обещали огромную пенсию и прочие материальные блага. Куц согласился… и снова победил в потрясающем стиле. С самого начала он оторвался от группы и не позволил кому-либо даже приблизиться к себе. Весь мир после блестящей гонки обсуждал только советского спортсмена.

Трагическое возвращение

Слабостью знаменитого бегуна был алкоголь. Когда советская команда возвращалась из Австралии на теплоходе, Владимир провел всю поездку в запое. С этого момента его карьера пошла на спад. Повлияли и травмы, приобретенные во время Олимпиады: у спортсмена обнаружили повышенную проницаемость капилляров в ногах. С таким диагнозом заниматься бегом противопоказано.

Все эти факторы вывели из себя главного тренера сборной Никифорова, который и без того был настоящим диктатором:

– Каково же было моё удивление, когда в стакане с «чаем» я обнаружил чистый… коньяк. Пришлось пить, не спеша прихлёбывая и не морщась. Но Никифоров потом заметил, что мы немного окосели, и дико рассвирепел. Решил, что это я сбиваю своего младшего товарища с пути истинного. Он даже написал на меня докладную, в которой сообщил руководству, что я плохо влияю на Куца, – вспоминал партнер Владимира по сборной в интервью «Виперсон».

Источник фото: РИА Новости

Несколько лет спортсмен пытался продолжить карьеру, но тщетно. С новыми осложнениями Владимир не мог демонстрировать хорошие результаты. Последние старты прошли для него в Риме в 1959 году.

Куц перешел в статус тренера: на эту должность его пригласили в ЦСКА. Однако новая работа не приносила ему удовлетворения. Положение спортсмена усугубляли неудачи на любовном фронте. Владимир развелся со своей первой женой, в которую был страстно влюблен – до конца своих дней он не мог забыть её и поддерживал с бывшей супругой связь, хотя позже женился во второй раз.

Источник фото: РИА Новости

Перед Олимпиадой-1972 в Мюнхене бегун попытался возобновить карьеру и даже начал подготовку к турниру. Организаторы Игр направили советскому атлету персональное приглашение, однако второй шанс Куцу отказался давать Спорткомитет. Мечта Владимира оказалась недостижима – для него это был страшный удар.

Спустя три года Куца неожиданно обнаружили мертвым в собственном доме. Перед смертью он принял снотворное и запил его алкоголем – несчастный случай очень походил на самоубийство, хотя доказать эту версию оказалось невозможно. Вместе с Владимиром в квартире проживал его протеже – Сергей Скрипка. К несчастью, тот не смог его вовремя остановить.