Железо повышенной прочности. Триатлонист перешагнул границы возможностей

Спортивная вершина для триатлонистов, уверенно встающая в один ряд с олимпийским золотом — испытания IronMan — сама по себе неординарная проверка на прочность для организма. И если родоначальник олимпийского движения современности называл пятиборцев рыцарями пяти качеств, то в данном случае этой формулировке можно поменять только число. Классическая дистанция для «железных людей» выглядит следующим образом — заплыв на 3,86 километра, заезд на велосипеде на 180,25 километра и классическая марафонская легкоатлетическая дистанция. Причём все три составляющих выполняются без каких-либо пауз. Для неподготовленного спортсмена это звучит само по себе устрашающе. А теперь представим, что всю эту последовательность действий надо проделать десять раз подряд. Нереально? Не тут-то было. Роберт Карас на соревнованиях в Бразилии наглядно продемонстрировал, что невозможного в спорте не так уж и много, как иногда кажется.

Источник фото: соцсети Роберта Караса

ДВАДЦАТОЕ ДЫХАНИЕ

Про легкоатлетические марафоны не раз и не два говорили, что настоящая борьба на дистанции начинается после тридцать пятого километра. В этом контексте то, что совершил Карас, не укладывается в рамки ни второго, ни пятого, ни пятнадцатого дыхания. Шутка ли — ему пришлось проплыть 38 километров, проехать на велосипеде полноценную тысячу миль и пробежать более 400 километров. К тому же, как выяснилось после финиша, всё это Роберт проделал на фоне серьёзных проблем со здоровьем. Ещё по ходу первой беговой марафонской дистанции у него обострилась старая травма. Но он продолжил движение к финишу — и закончил свой ультрамарафон несмотря ни на что. Новый мировой рекорд, установленный Карасом для подобных испытаний теперь составляет 164 часа 14 минут и 2 секунды. Предыдущее достижение он превзошёл более, чем на 18 часов — то есть, можно сказать, что предыдущий обладатель рекорда по сравнению с ним на каких-то участках дистанции, по сути, шёл прогулочным шагом.

Источник фото: соцсети Роберта Караса

ДА ЗДРАВСТВУЕТ АЛЬТРУИЗМ!

Немаловажным фактом стало и то, что Роберт, по сути, ничего не получил за установленный им уникальный результат. Само по себе вознаграждение было смехотворным для достижения такого уровня. Карасу был вручён чек на 7300 долларов — Криштиану Роналду и Лионель Месси, которым подобные сверхнагрузки могут только сниться, долго бы рассказывали об этом вознаграждении своим знакомым, если бы, конечно, узнали об этой ситуации. Но и от этой суммы мужественный спортсмен отказался, сразу же приняв решение передать эти деньги в фонд помощи тяжелобольным детям. Так что Карас оказался ещё более «железным» человеком, чем требовала от него преодолённая дистанция. Более того — не стоит сомневаться, что Роберт ещё не раз взвалит на свои мощные плечи подобную ношу, чтобы помочь тем, кому деньги сейчас важнее, чем ему. А это в наше непростое время стоит дорогого.