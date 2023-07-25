Русская чемпионка нашла удивительную замену флагу России. Поступок девушки поразил трибуны

Российским спортсменам не первый год приходится мириться с запретами на использование государственной символики. Санкции такого рода начали применяться против сборной ещё несколько лет назад по итогам нескольких допинговых скандалов. Досталось в том числе нашим легкоатлетам, которых ещё в 2015 году наказала международная федерация (ИААФ).

Далеко не всем участникам сборной России по лёгкой атлетике, однако, эти меры казались справедливыми. Четыре года назад с необычным протестом против ИААФ выступила яркая юниорка.

Видео прыгуньи тут же стало вирусным.

«Победила, но не до конца»

Аксана Гатауллина – дочь знаменитого Родиона Гатауллина, серебряного призёра ОИ-1988 по прыжкам в высоту. Девушка пошла по стопам отца и довольно скоро начала показывать выдающиеся результаты. По-настоящему громко о спортсменке заговорили в 2019 году, когда она завоевала золото юниорского чемпионата Европы.

Источник фото: РИА Новости

На континентальном соревновании использование российской символики было запрещено, так как на тот момент в отношении страны действовали санкции Международной федерации лёгкой атлетики (ИААФ) – всё из-за давних скандалов с допингом. Наши спортсмены по традиции выступали с белым полотном вместо флага и гимном международной федерации вместо музыки Александрова.

Юная атлетка, однако, с таким положением дел мириться не хотела. На заключительном этапе Аксана покорила высоту 4,36 м и завоевала золотую медаль. По завершении соревнований призёры должны были сделать торжественный круг по арене, размахивая своими флагами.

Поскольку доставать родной триколор россиянам было нельзя, Гатауллина решила заявить о себе по-своему – и задумала необычную акцию. Вместо флага Аксана… обмоталась в плед с яркой расцветкой: розовой в горошек. Трибуны поступок девушки оценили – и отреагировали бурными аплодисментами.

Источник фото: IAAF

Акция вскоре переросла в тренд: жест начали повторять пользователи социальных сетей, посмотревшие видео россиянки. Вскоре к Гатауллиной даже обратились журналисты, чтобы выяснить, какую именно идею закладывала спортсменка. Аксана объяснила, что, с одной стороны, хотела просто подурачиться, с другой – передать абсурдность санкций для российских спортсменов.

– Я была счастлива, что победила, но как-то не до конца. Смотришь на этот белый флаг, слушаешь другую музыку вместо гимна, и радоваться не получается. Не знаю, как у других ребят, но у меня были вот такие эмоции, – говорила Гатауллина в интервью «Спорт-Экспрессу».

К счастью, никаких дополнительных санкций со стороны международных спортивных властей в отношении девушки не последовало: её необычную акцию чиновники восприняли спокойно. Сама же спортсменка в том же году получила звание мастера спорта международного класса, после чего начала выступать уже на взрослом уровне. Сейчас в коллекции Аксаны уже три медали чемпионата России в помещении: серебро в 2020 и 2022 годах, а также бронза в 2023-м.