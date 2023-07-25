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Русская чемпионка нашла удивительную замену флагу России. Поступок девушки поразил трибуны

За границей юной спортсменке аплодировал весь стадион.
Русская чемпионка нашла удивительную замену флагу России. Поступок девушки поразил трибуны
25 июля 2023 00:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: Getty Images

Российским спортсменам не первый год приходится мириться с запретами на использование государственной символики. Санкции такого рода начали применяться против сборной ещё несколько лет назад по итогам нескольких допинговых скандалов. Досталось в том числе нашим легкоатлетам, которых ещё в 2015 году наказала международная федерация (ИААФ).

Далеко не всем участникам сборной России по лёгкой атлетике, однако, эти меры казались справедливыми. Четыре года назад с необычным протестом против ИААФ выступила яркая юниорка.

Видео прыгуньи тут же стало вирусным.

«Победила, но не до конца»

Аксана Гатауллина – дочь знаменитого Родиона Гатауллина, серебряного призёра ОИ-1988 по прыжкам в высоту. Девушка пошла по стопам отца и довольно скоро начала показывать выдающиеся результаты. По-настоящему громко о спортсменке заговорили в 2019 году, когда она завоевала золото юниорского чемпионата Европы.

Источник фото: РИА Новости

На континентальном соревновании использование российской символики было запрещено, так как на тот момент в отношении страны действовали санкции Международной федерации лёгкой атлетики (ИААФ) всё из-за давних скандалов с допингом. Наши спортсмены по традиции выступали с белым полотном вместо флага и гимном международной федерации вместо музыки Александрова.

Юная атлетка, однако, с таким положением дел мириться не хотела. На заключительном этапе Аксана покорила высоту 4,36 м и завоевала золотую медаль. По завершении соревнований призёры должны были сделать торжественный круг по арене, размахивая своими флагами.

Поскольку доставать родной триколор россиянам было нельзя, Гатауллина решила заявить о себе по-своему и задумала необычную акцию. Вместо флага Аксана… обмоталась в плед с яркой расцветкой: розовой в горошек. Трибуны поступок девушки оценили и отреагировали бурными аплодисментами.

Источник фото: IAAF

Акция вскоре переросла в тренд: жест начали повторять пользователи социальных сетей, посмотревшие видео россиянки. Вскоре к Гатауллиной даже обратились журналисты, чтобы выяснить, какую именно идею закладывала спортсменка. Аксана объяснила, что, с одной стороны, хотела просто подурачиться, с другой передать абсурдность санкций для российских спортсменов.

Я была счастлива, что победила, но как-то не до конца. Смотришь на этот белый флаг, слушаешь другую музыку вместо гимна, и радоваться не получается. Не знаю, как у других ребят, но у меня были вот такие эмоции, – говорила Гатауллина в интервью «Спорт-Экспрессу».

К счастью, никаких дополнительных санкций со стороны международных спортивных властей в отношении девушки не последовало: её необычную акцию чиновники восприняли спокойно. Сама же спортсменка в том же году получила звание мастера спорта международного класса, после чего начала выступать уже на взрослом уровне. Сейчас в коллекции Аксаны уже три медали чемпионата России в помещении: серебро в 2020 и 2022 годах, а также бронза в 2023-м.

источник: «Советский спорт»
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