Агент МОК в России? Исинбаева выступила с методичкой для русских спортсменов

Исинбаева нечасто выступает публично, особенно в последние полтора года. Однако в последнее время её фамилия помимо её желания появляется в лентах новостей. Так, украинцы требовали Международный олимпийский комитет лишить Исинбаеву членства из-за наличия майорского звания, а испанское издание El Digital Sur рассказало, что та живёт на Канарских островах, несмотря на то что является «бывшим депутатом Госдумы и членом правящей партии».
Проблема в том, что это выдуманная биография – ни депутатом, ни членом партии Исинбаева не была. Вот, видимо, и не выдержала:
«Друзья, я редко реагирую на какие-либо новости или статьи, связанные с моим именем… Но в этот раз решила расставить все точки над «i» для всех, кто интересуется этой темой и кому интересна истина.
В России, как и в любой другой стране в Европе, каждый спортсмен принадлежит к тому или иному спортивному клубу.
До 2018 года я выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения. Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооружённых силах РФ. Так же, как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. Моё призвание – спорт.
В 2013 году основала свой благотворительный фонд, работа которого направлена на развитие детско-юношеского спорта, массового спорта и спорта для детей с ограниченными возможностями. Вот уже девять лет мы строим доступные спортивные площадки для бесплатного пользования (сегодня их насчитывается более 90), я провожу соревнования по лёгкой атлетике, выявляя талантливых детей, оснащаю спортивным инвентарём детские дома и так далее.
С 2016 года я являюсь членом Международного олимпийского комитета, где активно работаю со своими коллегами, выдающимися спортсменами со всего мира, на благо развития спорта и Олимпийского движения.
Была временная пауза в работе, МОК понадобилось время во всем разобраться. Сегодня я с радостью могу сообщить, что уже в сентябре 2023-го возобновляю свою международную деятельность в МОК, так как в отношении меня у МОК нет никах сомнений и ни под какие статьи и санкции я не попадаю.
Друзья, обращаюсь ко всем, кто распространяет фейковые статьи и информацию: я человек мира, всегда была и ею останусь!
Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю. Я всегда верила и буду верить в лучшие стороны каждого человека, даже тех людей, которые «готовы бросить камень в меня сегодня» лишь потому, что кто-то что-то где-то сказал, написал или распространил фото 10-летней давности, не имеющие никакой связи с настоящей реальностью. Запомните: зависть – разрушающее чувство.
Проверяйте информацию, анализируйте её, не давайте себя обмануть и сбить с пути достижения собственных целей. Цените себя и свое время, не тратьте его понапрасну…У вас еще есть шанс, чего-то достичь в этой жизни. Всем добра!»
Найти истину в этом вопросе непросто, и важно отличать её юридическую составляющую от реальной, поскольку звание майора Исинбаевой действительно было присвоено, и в 2015 году она подписала пятилетний контракт с Минобороны и получила должность инструктора по лёгкой атлетике ЦСКА. Впрочем, МОК уже проводил проверку спортсменки, но ничего менять во взаимоотношениях с ней не стал.
Так что, если ничего не изменится, в сентябре она, как и обещала, выйдет на работу и продолжит трудиться в МОК.
А вот информация о её проживании на Канарах, вероятно, соответствует реальности, поскольку дочь Исинбаевой, 9-летняя Ева Петинова, в 2023 году принимала участие в двух теннисных турнирах на островах – в Тенерифе и Гран-Канария. Петинова занимает 18-ю строчку в местном рейтинге теннисисток до 10 лет. Впрочем, разве можно Исинбаеву за это критиковать?
Реакция на скандальное интервью Елены Исинбаевой последовала незамедлительно. Глава Дагестана Сергей Меликов уже распорядился поменять название стадиона, которое до сегодняшнего дня носило имя как раз-таки рекордсменки по прыжкам с шестом. На этом стадионе проводит свои домашние матчи футбольный клуб «Динамо» (Махачкала). Меликов считает, что новое название спортивному сооружению должны выбрать сами жители республики, а в честь Исинбаевой предложил называть спортивные объекты в Испании.
«Дагестан – спортивная республика, у нас много достойных спортсменов, настоящих патриотов Родины, историй триумфа, когда дагестанский характер позволял нашим атлетам вырвать победу даже у самого сильного противника. Именно это всё, по-моему, должно находить отражение в названии стадиона. Допускаю, что люди и вовсе захотят вернуть прежнее название – «ТРУД». А в честь Елены Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России», – сообщил в своем телеграм-канале Сергей Меликов.