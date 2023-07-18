Агент МОК в России? Исинбаева выступила с методичкой для русских спортсменов

Исинбаева нечасто выступает публично, особенно в последние полтора года. Однако в последнее время её фамилия помимо её желания появляется в лентах новостей. Так, украинцы требовали Международный олимпийский комитет лишить Исинбаеву членства из-за наличия майорского звания, а испанское издание El Digital Sur рассказало, что та живёт на Канарских островах, несмотря на то что является «бывшим депутатом Госдумы и членом правящей партии».

Проблема в том, что это выдуманная биография – ни депутатом, ни членом партии Исинбаева не была. Вот, видимо, и не выдержала:

«Друзья, я редко реагирую на какие-либо новости или статьи, связанные с моим именем… Но в этот раз решила расставить все точки над «i» для всех, кто интересуется этой темой и кому интересна истина.

Источник фото: РИА Новости

В России, как и в любой другой стране в Европе, каждый спортсмен принадлежит к тому или иному спортивному клубу.

До 2018 года я выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения. Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооружённых силах РФ. Так же, как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. Моё призвание – спорт.

В 2013 году основала свой благотворительный фонд, работа которого направлена на развитие детско-юношеского спорта, массового спорта и спорта для детей с ограниченными возможностями. Вот уже девять лет мы строим доступные спортивные площадки для бесплатного пользования (сегодня их насчитывается более 90), я провожу соревнования по лёгкой атлетике, выявляя талантливых детей, оснащаю спортивным инвентарём детские дома и так далее.

Источник фото: РИА Новости

С 2016 года я являюсь членом Международного олимпийского комитета, где активно работаю со своими коллегами, выдающимися спортсменами со всего мира, на благо развития спорта и Олимпийского движения.

Была временная пауза в работе, МОК понадобилось время во всем разобраться. Сегодня я с радостью могу сообщить, что уже в сентябре 2023-го возобновляю свою международную деятельность в МОК, так как в отношении меня у МОК нет никах сомнений и ни под какие статьи и санкции я не попадаю.

Друзья, обращаюсь ко всем, кто распространяет фейковые статьи и информацию: я человек мира, всегда была и ею останусь!

Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю. Я всегда верила и буду верить в лучшие стороны каждого человека, даже тех людей, которые «готовы бросить камень в меня сегодня» лишь потому, что кто-то что-то где-то сказал, написал или распространил фото 10-летней давности, не имеющие никакой связи с настоящей реальностью. Запомните: зависть – разрушающее чувство.

Проверяйте информацию, анализируйте её, не давайте себя обмануть и сбить с пути достижения собственных целей. Цените себя и свое время, не тратьте его понапрасну…У вас еще есть шанс, чего-то достичь в этой жизни. Всем добра!»

Источник фото: Getty Images

Найти истину в этом вопросе непросто, и важно отличать её юридическую составляющую от реальной, поскольку звание майора Исинбаевой действительно было присвоено, и в 2015 году она подписала пятилетний контракт с Минобороны и получила должность инструктора по лёгкой атлетике ЦСКА. Впрочем, МОК уже проводил проверку спортсменки, но ничего менять во взаимоотношениях с ней не стал.

Так что, если ничего не изменится, в сентябре она, как и обещала, выйдет на работу и продолжит трудиться в МОК.

А вот информация о её проживании на Канарах, вероятно, соответствует реальности, поскольку дочь Исинбаевой, 9-летняя Ева Петинова, в 2023 году принимала участие в двух теннисных турнирах на островах – в Тенерифе и Гран-Канария. Петинова занимает 18-ю строчку в местном рейтинге теннисисток до 10 лет. Впрочем, разве можно Исинбаеву за это критиковать?

Источник фото: соцсеть Елены Исинбаевой

Реакция на скандальное интервью Елены Исинбаевой последовала незамедлительно. Глава Дагестана Сергей Меликов уже распорядился поменять название стадиона, которое до сегодняшнего дня носило имя как раз-таки рекордсменки по прыжкам с шестом. На этом стадионе проводит свои домашние матчи футбольный клуб «Динамо» (Махачкала). Меликов считает, что новое название спортивному сооружению должны выбрать сами жители республики, а в честь Исинбаевой предложил называть спортивные объекты в Испании.

«Дагестан – спортивная республика, у нас много достойных спортсменов, настоящих патриотов Родины, историй триумфа, когда дагестанский характер позволял нашим атлетам вырвать победу даже у самого сильного противника. Именно это всё, по-моему, должно находить отражение в названии стадиона. Допускаю, что люди и вовсе захотят вернуть прежнее название – «ТРУД». А в честь Елены Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России», – сообщил в своем телеграм-канале Сергей Меликов.