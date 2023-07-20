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Итальянский трансгендер выигрывает все женские старты в лёгкой атлетике. А так можно было?

Бывший мужчина Валентина Петрилло хочет отобраться на Паралимпиаду в Париже-2024.
Итальянский трансгендер выигрывает все женские старты в лёгкой атлетике. А так можно было?
20 июля 2023 14:30
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Getty Images

На днях Совет Федерации РФ принял закон о полном запрете в нашей стране операций по смене пола без явных медицинских показаний. Как рассказала глава верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, «опасных игр в гендеры в России нет и не будет». Однако в европейских странах так не думают, там между делом происходят свои «опасные игры» со всеми вытекающими отсюда скандалами. И если ту же несчастную южноафриканскую бегунью Кастер Семеню ещё можно хоть как-то понять в её борьбе за свои тестостероны (она такой родилась), то в Италии ситуация явно вышла из-под спортивного контроля.

Новая страница истории о том, во что могут превратиться подобные «игры» в большом спорте, произошла в Италии. Бронзу в беге на 400 метров на паралимпийском чемпионате мира по лёгкой атлетике в Париже завоевала 49-летняя спортсменка, представляющая свою страну в категории Т12 для слабовидящих спортсменов. Ещё пять лет назад итальянская спортсменка была спортсменом, а нынче, в уже преклонном для лёгкой атлетики возрасте, с лёгкостью обыгрывает женщин гораздо младше себя.

Соцсеть Валентины Петрилло

Когда полностью отсутствует конкуренция в секторе, нетрудно предположить, что итальянка Валентина Петрилло без всяких проблем отберётся на Паралимпиаду-2024. Такие скандальные дела уже сейчас вызывают негодование у многих представителей «королевы спорта». Телосложением новоиспечённая Валентина не сильно напоминает женщину, заметно превосходя в маскулинности соперниц на беговой дорожке. Однако, учитывая выполнение всех предписанных правил гормональной терапии, Петрилло вписывается во все требования о количестве тестостерона, которое имеет право содержаться в её организме. Но соревновательная справедливость сильно страдает из-за того, что, как ни крути, а возможности итальянки в разы серьёзнее, чем у оппоненток.

«Я не считаю, что имеет место честное соперничество. Физическая структура тела у Петрилло явно мужская. Судьба, которую выбрала Валентина, — это её личное дело. Но со спортивной точки зрения это не так. Из-за ее присутствия на стартах обычные женщины чувствуют, что подвергаются дискриминации» — говорит Кристина Санулли, проигравшая Петрилло на чемпионате Италии.

Соцсеть Валентины Петрилло

Правозащитная организация RadFem Italia недавно опубликовала новость о том, что трансгендерная бегунья брезгует женскими раздевалками, и задали резонный вопрос: «Если вы признаёте, что тело Петрилло мужское до и после соревнований, непонятно, почему оно должно быть женским во время соревнований?». В ответ на это Валентина сделала упор на «нацистские» методы обсуждения её гендера. «Лучше быть медленной счастливой женщиной, чем быстрым несчастным мужчиной. Мне не кажется, что я что-то у кого-то краду», — заявила в интервью BBC Петрилло. Аккурат после перехода в женский разряд в 2019 году итальянка завоевала на соревнованиях по лёгкой атлетике аж девять титулов, в том числе она обзавелась золотом на всех коротких беговых дистанциях: 100 м, 200 м и 400 м в категории T12 на чемпионате своей страны.

Getty Images

У подростка Фабрицио Петрилло в возрасте 14 лет была выявлена болезнь Штаргардта — дегенеративное заболевание глаз, которое не поддаётся лечению. Когда молодому человеку стукнуло 20 лет, он решил поступить в университет и начал изучать информатику для слабовидящих. Там же он попал в спорт и даже протиснулся в паралимпийскую сборную Италии по футзалу. Бегом Петрилло начал заниматься уже в 41 год и за три неполных года умудрился завоевать 11 наград в категории T12. В 2018 году Петрилло-мужчина признался своей семье, что решил стать женщиной, и пошло-поехало. Удивительно, но Валентина и дальше проживает с супругой, воспитывая двух детей.

Исходя из правил Всемирной федерации паралимпийской лёгкой атлетики, «спортсменка имеет право участвовать в соревнованиях среди женщин, если она официально признана женщиной по закону». У итальянки такое подтверждение есть, и в 2020 году она даже делала попытки отобраться на Паралимпиаду в Токио. Но местная федерация испугалась скандала, учитывая тот хайп, который поднялся из-за новозеландской тяжелоатлетки-трансгендера Лорен Хаббард. В итоге Петрилло в паралимпийскую сборную не взяли. На сегодняшний день Валентина готова бороться до последнего, но получить доступ к выступлениям на предстоящей Олимпиаде в Париже.

источник: «Советский спорт»
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