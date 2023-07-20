Руки прочь от Лены. Великую Исинбаеву готовы уничтожить и растоптать

В разговорах о самом популярном виде спорта в России чаще всего упоминается футбол и хоккей, хотя иногда к разговору подключают биатлон и фигурное катание. Но на самом деле это не совсем верно, так как не менее любимое занятие – нападать на словах на кого-то, имеющего отличающееся мнение. Вообще идеально, если этот человек раньше был известным и успешным.

В истории про слова Исинбаевой доминирующее мнение основано на осуждении великий чемпионки. Однако изредка всё-таки проскакивают слова поддержки в адрес Елены. И такое альтернативное мнение вполне имеет право на жизнь. Ведь, казалось бы, самое время порадоваться за соотечественницу, оставшуюся членом МОК после инициированной олимпийским комитетом проверки, а то наших представителей в солидных мировых спортивных организациях осталось буквально считаное количество. Но нет, мы так не можем, кажется, большинству как раз нравится ощущение нахождения в осаждённой крепости.

Источник фото: Getty Images

Количество тех, кто высказался по этому поводу в последние дни, какое-то несметное – спортсмены, журналисты, даже политики не остались в стороне. И при этом большинство решительно осуждают Елену, в том числе обычные читатели в комментариях под новостями, которые вылетают одна за другой со скоростью болида Формулы-1 на прямых. Самое занятное, что эти же самые люди ещё недавно искренне всей душой болели за Исинбаеву, переживали с ней взлёты и падения, а теперь готовы в один момент вылить на «красавицу, спортсменку и комсомолку» ушат помоев.

Хотя кто, как не она, была одной из тех немногих, кто олицетворял силу российского спорта и являлся его, так сказать, витриной? Двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы, обладательница десятков уникальных мировых рекордов, главный из которых до сих пор не побит. Вы помните 18 августа 2008 года, когда все легкоатлетические соревнования олимпийского дня были завершены, но трибуны переполненного 80-тысячного пекинского стадиона не поредели, а замерли в ожидании нового мирового рекорда Елены? А рёв взорвавшегося в эйфории стадиона после того, как с третьей попытки ей это удалось сделать?

Источник фото: Getty Images

А теперь, оказывается, преступно жить в солнечном испанском Тенерифе, хотя раньше никого что-то не беспокоило, что домом для Исинбаевой был куда более дорогой и пафосный Монако. А слова о «номинальном характере» полученных воинских званий, пусть и прозвучавшие резко, имеют под собой некоторые основания. Сотни спортсменов в Германии, Италии и других странах также связаны с военными структурами своих стран и имеют соответствующие звания, но никому же не приходит в голову равнять их с военнослужащими в классическом понимании этого слова.

Исинбаева имеет такое же отношение к армии, как футболист «Локомотива» к российским железным дорогам. Давайте теперь всех игроков команды отправим чинить шпалы где-нибудь между Нижним Новгородом и Ярославлем. Ну а что, у них ведь тоже есть корочка железнодорожника. Или это другое?

Источник фото: РИА Новости

Сама Исинбаева после начавшейся шумихи решила уйти в тень. Пожалуй, это наиболее правильное решение, так как стоит появиться какой-то новой будоражащей умы теме, как все переключатся на неё. Елена остаётся великой выдающейся спортсменкой, которая внесла неоценимый вклад в продвижение России на мировой арене. Она давным-давно заработала (во всех смыслах этого слова) полное право жить где и как ей только захочется. Вот только теперь всего лишь за пару слов её имя с удовольствием топчут и смешивают с грязью.

Если мы с такой лёгкостью по самым незначительным поводам готовы низвергать своих же героев, то на кого тогда вообще в скором времени останется равняться, кем гордиться?