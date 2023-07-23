Русскую легкоатлетку затравили после победы на чемпионате Европы. Не помог и флаг Кипра

Ещё совсем недавно прыгунья в высоту Елена Куличенко жаловалась, что порой в социальных сетях её нередко осуждают за решение представлять на международной арене Кипр. И это при том, что она не раз и не два подробно рассказывала о том, как она получила паспорт этого островного государства. Её отец — бизнесмен, который внёс серьёзный вклад в кипрскую экономику и мог по местным законам претендовать на гражданство для себя и ближайших родственников.

При этом переход Елены под кипрский флаг произошёл ещё в 2021 году и никак не связан с последними политическими событиями. Куличенко просто хотела выступать на международной арене, что было крайне затруднительно в связи с отстранением ВФЛА. Но после того, как Елена выиграла молодёжный чемпионат Европы за свою новую страну (что, в свою очередь, стало первой победой кипрских легкоатлетов на соревнованиях такого уровня), она столкнулась с настоящим потоком ненависти со стороны зарубежной спортивной общественности, после которой мягкие укоры русскоязычных гостей её страницы могли показаться, что называется, детским лепетом.

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«Абсурд какой-то»

Получив заслуженную золотую медаль, Елена с удовольствием отмечала, что теперь те, кто пишет ей из России, в основном поздравляли с успехом. А вот из других стран начали приходить оскорбления и даже угрозы. Самые осторожные из критиков пытались упирать на то, что Куличенко всё равно остаётся русской — и её выступление под флагом Кипра — не более чем попытка обойти наложенные ограничения.

Некоторые договорились до того, что Елена выполняет часть хитрого плана российских спортивных чиновников по отправке своих спортсменов на соревнования в условиях санкций. После чего началась самая настоящая травля. Самые радикальные хейтеры в открытую желали девушке скорейшей смерти, что совсем уж не укладывалось ни в какие рамки. Сама Елена, рассказывая в своих интервью об этой ситуации, старалась сохранять видимость спокойствия, называя действия обидчиков абсурдными, но что она на самом деле чувствовала в момент получения подобных сообщений — об этом можно только догадываться.

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За новыми успехами

Главное, что можно пожелать Елене в этой ситуации — это не поддаваться на провокации и не вступать в диалог с авторами подобных высказываний. К международным соревнованиям она официально допущена и отказать во въезде в большинство стран, где проводятся старты, ей не могут даже по формальным основаниям, так как она — гражданка Кипра.

Конечно, совсем молодой спортсменке очень сложно сохранять самообладание, когда на неё со всех сторон сыплются потоки оскорблений, но в данном случае позиция из известной русской пословицы — «Собака лает, а караван идёт» — самая верная. Впереди у Елены и без того сложный период перехода на взрослый уровень. И если она сумеет справиться с психологическим давлением, мы можем ещё не раз услышать о её новых победах.