Русский спортсмен рассмешил всю арену пьяной выходкой. Остановить его не смог даже судья

Иван Ухов прославился на весь мир после Олимпийского золота на играх в 2012 году. Путь прыгуна в высоту на спортивный Олимп был долгим и тернистым: личные проблемы и зависимость не давали ему полностью раскрыться.

Жизнь спортсмена резко изменилась после одного случая. На очередных стартах атлет вышел на стадион… в стельку пьяным.

Над россиянином смеялась вся арена.

Чёрная полоса в карьере

Предолимпийский цикл перед Играми-2008 обернулся для прыгуна чередой неудач: спортсмен занял лишь 12-е место на чемпионате Европы, а мировое первенство пропустил из-за травмы.

Последним шансом попасть в Пекин стал для него чемпионат России, где атлет смог показать лишь второй результат. Ухова попытался спасти его тренер Евгений Загорулько, который с боем добился включения Ивана в состав сборной. Однако в итоге вместо него в Китай всё же отправили конкурента Андрея Сильнова, ставшего там чемпионом.

РИА Новости

Помимо спортивных неудач, состояние прыгуна пошатнуло расставание с девушкой Ириной Гордеевой. Незадолго до этого он также прекратил работу со своим тренером. Все эти факторы вывели Ухова из колеи — спортсмен начал активно выпивать.

Позор в Лозанне

Жизнь спортсмена перевернул один инцидент, который окончательно дал понять атлету, что так продолжать нельзя. Летом 2008 года в рамках этапа Бриллиантовой лиги в Лозанне Ухов рассмешил весь мир. Соревнования проходили спокойно, пока не подошла очередь Ивана.

Зрители оказались в шоке, когда увидели пьяного русского. Атлета сильно шатало, но тот отчаянно пытался совершить прыжок. В тот момент прыгуну казалось, что ему море по колено. Между попытками он выпивал виски и энергетик, а судью, пытавшегося остановить атлета, агрессивно отталкивал. После этого он разбежался и комично упал на мат.

РИА Новости

В этот момент весь «Олимпик де ла Понте» не мог сдержать смех. Видео с участием спортсмена разлетелось по всему интернету, а его главный герой стал настоящим мемом.

Путь к рекорду

После конфуза в Лозанне карьера спортсмена вышла на новый уровень. Он взялся за ум, а благодаря усилиям нового тренера Сергея Клюгина атлету удалось избежать дисквалификации. Через полгода он выиграл зимний чемпионат Европы, в 2010 году стал победителем Бриллиантовой лиги.

В 2011 году он стал двукратным чемпионом Европы и отправился на Олимпиаду в Лондон как один из фаворитов соревнования. Там Ухов показал великолепный результат: прыгнул на 2,38 метра и завоевал золото.

РИА Новости

Спустя 2 года Иван прыгнул на 2,42 метра и повторил рекорд, который в 1988 году установил Карл Тренхард. В 2016 году из-за допинг-скандала Ухов не отправился на Олимпиаду в Рио, а спустя три года спортсмена лишили золота-2012 из-за нашумевшего доклада Ричарда Макларена, хотя легкоатлет ни разу не сдавал положительных допинг-проб.

РИА Новости

Вскоре спортсмен завершил карьеру и женился. Ухов редко появляется на публике, однако в 2022 году атлет рассказал Sports.ru, что сейчас работает во всероссийской программе «Реноваций».