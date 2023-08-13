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Русский спортсмен рассмешил всю арену пьяной выходкой. Остановить его не смог даже судья

Случай на турнире заставил Ивана пересмотреть свою карьеру.
Русский спортсмен рассмешил всю арену пьяной выходкой. Остановить его не смог даже судья
13 августа 2023 14:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: Getty Images

Иван Ухов прославился на весь мир после Олимпийского золота на играх в 2012 году. Путь прыгуна в высоту на спортивный Олимп был долгим и тернистым: личные проблемы и зависимость не давали ему полностью раскрыться.

Жизнь спортсмена резко изменилась после одного случая. На очередных стартах атлет вышел на стадион… в стельку пьяным.

Над россиянином смеялась вся арена.

Чёрная полоса в карьере

Предолимпийский цикл перед Играми-2008 обернулся для прыгуна чередой неудач: спортсмен занял лишь 12-е место на чемпионате Европы, а мировое первенство пропустил из-за травмы.

Последним шансом попасть в Пекин стал для него чемпионат России, где атлет смог показать лишь второй результат. Ухова попытался спасти его тренер Евгений Загорулько, который с боем добился включения Ивана в состав сборной. Однако в итоге вместо него в Китай всё же отправили конкурента Андрея Сильнова, ставшего там чемпионом.

РИА Новости

Помимо спортивных неудач, состояние прыгуна пошатнуло расставание с девушкой Ириной Гордеевой. Незадолго до этого он также прекратил работу со своим тренером. Все эти факторы вывели Ухова из колеи — спортсмен начал активно выпивать.

Позор в Лозанне

Жизнь спортсмена перевернул один инцидент, который окончательно дал понять атлету, что так продолжать нельзя. Летом 2008 года в рамках этапа Бриллиантовой лиги в Лозанне Ухов рассмешил весь мир. Соревнования проходили спокойно, пока не подошла очередь Ивана.

Зрители оказались в шоке, когда увидели пьяного русского. Атлета сильно шатало, но тот отчаянно пытался совершить прыжок. В тот момент прыгуну казалось, что ему море по колено. Между попытками он выпивал виски и энергетик, а судью, пытавшегося остановить атлета, агрессивно отталкивал. После этого он разбежался и комично упал на мат.

РИА Новости

В этот момент весь «Олимпик де ла Понте» не мог сдержать смех. Видео с участием спортсмена разлетелось по всему интернету, а его главный герой стал настоящим мемом.

Путь к рекорду

После конфуза в Лозанне карьера спортсмена вышла на новый уровень. Он взялся за ум, а благодаря усилиям нового тренера Сергея Клюгина атлету удалось избежать дисквалификации. Через полгода он выиграл зимний чемпионат Европы, в 2010 году стал победителем Бриллиантовой лиги.

В 2011 году он стал двукратным чемпионом Европы и отправился на Олимпиаду в Лондон как один из фаворитов соревнования. Там Ухов показал великолепный результат: прыгнул на 2,38 метра и завоевал золото.

РИА Новости

Спустя 2 года Иван прыгнул на 2,42 метра и повторил рекорд, который в 1988 году установил Карл Тренхард. В 2016 году из-за допинг-скандала Ухов не отправился на Олимпиаду в Рио, а спустя три года спортсмена лишили золота-2012 из-за нашумевшего доклада Ричарда Макларена, хотя легкоатлет ни разу не сдавал положительных допинг-проб.

РИА Новости

Вскоре спортсмен завершил карьеру и женился. Ухов редко появляется на публике, однако в 2022 году атлет рассказал Sports.ru, что сейчас работает во всероссийской программе «Реноваций».

источник: «Советский спорт»
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