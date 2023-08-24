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Американцы доминируют в лёгкой атлетике. Многих из них просто не проверяют на допинг!

Лидерство сборной США в медальном зачёте чемпионата мира по лёгкой атлетике имеет двойное дно.
Американцы доминируют в лёгкой атлетике. Многих из них просто не проверяют на допинг!
24 августа 2023 12:00
автор: Виталий Галущак
автор фото: Getty Images

Американцы являются безусловными лидерами в мировой лёгкой атлетике. В последние годы они побеждают в медальном зачете с большим отрывом от всех других команд. Но победы многих спортсменов из США вызывают вопросы. Ведь, как показывает открытая статистика по допинг-тестированию, американцев просто не проверяют на запрещённые препараты. По результатам чемпионата мира в Будапеште к команде США может появиться еще больше вопросов.

Статистика по допинг-тестированию перед прошлым чемпионатом мира в Юджине

На сайте Athletics Integrity Unit опубликованы любопытные данные по допинг-тестированию всех участников чемпионата мира по лёгкой атлетике 2022 года. Мировое первенство впервые в истории проходило на территории США, поэтому американцы были мотивированы показать максимально хороший результат.

Getty Images

Согласно опубликованной информации, из 142 человек в команде США 18% не сдавали допинг-тесты в течение 10 месяцев до начала чемпионата мира. Но еще интереснее то, что из попавших в топ-8 в своих дисциплинах 59 человек оказалось 6 таких атлетов, которые не проходили проверку на запрещённые препараты в течение всего сезона перед мировым первенством. Всего же американцы выиграли 33 медали разного достоинства, включая 13 золотых наград.

В первой пятерке медального зачёта статистика по внесоревновательному допинг-тестированию спортсменов перед чемпионатом мира в Юджине следующая:

  • в команде Ямайки из 59 человек тесты не сдавали 36%. Из попавших в топ-8 сдавали все.
  • в Эфиопии и Кении все спортсмены сдавали внесоревновательные допинг-тесты.
  • в команде Великобритании из 73 человек тесты не сдавали 21%, из попавших в топ-8 не сдавал один атлет.
  • в команде Украины, состоящей из 21 спортсмена, избежать допинг-пробы удалось одному легкоатлету. Из топ-6 тестировались все атлеты.

По этим данным наглядно видно, что американцам позволено намного больше, чем другим. Их лишний раз не тревожат, давая спокойно готовиться к главному старту сезона. Похожее положение дел с командами Ямайки и Великобритании. А вот спортсменов, выступающих за африканские страны, проверяют постоянно.

Getty Images

Почему так важны внесоревновательные тесты

Современная фармакология творит чудеса. Спортсмен может подойти к главным соревнованиям сезона на пике формы, используя различные препараты, которые будут выведены из организма перед началом старта. И делается это так, что никто ничего не заметит. Поэтому и нужны внезапные проверки по ходу всего сезона, чтобы исключить возможность махинаций с допингом. Если же спортсмена не проверяют вне соревнований, он получает преимущество перед своими соперниками.

Getty Images

Получается, что американцам и британцам позволяют быть «читерами» в лёгкой атлетике. Причём так происходит с первых дней участия атлетов из США и Великобритании в международных соревнованиях. А спортсмены из большинства других стран находятся в изначально проигрышном положении. Ведь, как только в начале 2000-х годов ввели допинг-контроль вне соревнований, они стали регулярно проходить такое тестирование.

Сейчас в Будапеште стартовал очередной чемпионат мира по лёгкой атлетике. Команда из США снова лидирует в медальном зачете с большим отрывом от преследователей. Интересно, какими будут данные по внесоревновательному тестированию по итогам этого чемпионата? Атлеты из США снова будут впереди всей планеты по отсутствию допинг-контроля?

источник: «Советский спорт»
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