Польский спортсмен устроил в Москве небывалую провокацию. Его не остановили даже спецслужбы

Польский прыгун Владислав Козакевич навсегда вошёл в историю спорта. Несмотря на золотые медали, после Олимпиады в Москве атлет прославился не столько своими успехами, сколько провокационной выходкой во время соревнований.

За оскорбительное поведение ему грозил арест.

Во время соревнований по прыжкам с шестом в высоту на Олимпиаде 1980 года зрители активно поддерживали русского спортсмена Константина Волка, которому предстояло бороться за золото с Козакевичем.

РИА Новости

Когда наступила очередь поляка, трибуны принялись активно освистывать его, что привело к неожиданному результату. Заведённый Козакевич уже с первой попытки обеспечил себе золото, а на третьем подходе… поставил олимпийский рекорд, покорив высоту 5,78 метра. Продемонстрировав своё превосходство, Козакевич повернулся к трибуне и показал грубейший жест, известный в России как «полруки». В Польше же с тех пор он получил название «жест Козакевича».

Советские чиновники оскорбились и потребовали объяснений от польских функционеров. Им пришлось оправдывать спортсмена, заявив, что у Владислава просто свело мышцы. Сам Козакевич сказал, что жест он показывал не трибунам, а планке, которую он смог покорить. Впрочем, ещё до начала Игр в стране знали, что от поляка стоит ожидать неприятных сюрпризов. На Олимпиаде к нему специально приставили сотрудника КГБ, но агент предупредить скандал никак не мог.

Атлету удалось избежать наказания, однако он нажил себе серьёзные проблемы из-за того, что жест обрёл политический смысл в кругах его соотечественников-революционеров. Вплоть до 1985 года спортсмен ещё имел возможность представлять свою страну: вместе с ней он завоевал бронзу на чемпионате Европы — 1982, а спустя два года и вовсе вернулся в Москву на Альтернативные игры «Дружба-84», однако решил симулировать травму, чтобы не принимать в них полноценное участие. За эту выходку его дисквалифицировали на год.

РИА Новости

Когда Владислав узнал, что его хотят арестовать за «сотрудничество с иностранной разведкой», то решился на хитрость. Накануне задержания он уехал на соревнования в Германию, откуда уже не возвращался в Польшу.

За «неполиткорректность» в Польше отказалась выдавать разрешение на участие в соревнованиях, и Козакевич вскоре принял немецкое гражданство. Здесь он дважды одержал победу на чемпионате страны, установив национальный рекорд. После окончания карьеры Козакевич увлекся тренерской деятельностью, пока в 1998-м не стал депутатом городского совета Гдыни. Атлет пытался баллотироваться в польский сейм, но развиться на политическом поприще у него не получилось.