ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Грандиозное мошенничество на марафоне. В Мексике дисквалифицировали 11 тысяч участников

Спортсмены умело использовали воспользовались техническими проблемами организаторов.
Грандиозное мошенничество на марафоне. В Мексике дисквалифицировали 11 тысяч участников
08 сентября 2023 13:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: EFE

Марафонский забег Telcel - одно из крупнейших и самых обсуждаемых спортивных событий Латинской Америки. В этом году дистанция забега составила 42 километра и 195 метров вдоль территории Мехико, а количество участников достигло отметки в 32640 тысяч участников. Успешное выполнение необходимого норматива дает право принять участие в легендарном Бостонском марафоне.

После забега организатором стали поступать многочисленные жалобы от участников старта. Со слов бегунов, многие пользовались общественным транспортом или даже припаркованными вдоль маршрута автомобилями, чтобы сократить маршрут.

Организаторы проверили десятки тысяч электронных жетонов для отслеживания местоположения и выявили нарушение регламента со стороны участников: у них не оказалось необходимых отметок на контрольных точках (каждые 5 километров) марафона, что означает срез дистанции или использование стороннего транспорта. В комиссии не стали точечно выверять и решили применить суровые меры: дисквалифицировали около одиннадцати тысяч человек. Некоторые из забаненных решили оспорить результат, уверяя, что столкнулись с неисправностью устройства. Но и после карательных методов скандала избежать не удалось, ведь количество отмененных результатов составило 36 процентов от общего числа выступивших.

mexiconewsdaily

Вскоре организаторы именитого соревнования, отмеченного золотой наградой World Athletics обратились с заявлением:

«Институт спорта Мехико сообщает, что приступит к выявлению тех случаев, в которых участники Городского марафона продемонстрировали неспортивное отношение во время мероприятия, и аннулирует их время в протоколе. Это грандиозное событие представляет собой не только выдающийся праздник для всех жителей столицы, но и повод подтвердить вечные ценности спорта», - говорится в заявлении.

Позиция руководства вполне ясна: никто не хочет бросать тень на World Athletics, превращая торжество спорта в плацдарм для мошенничества и неспортивного поведения. Справедливости ради, случаи обмана на марафонских забегах - явление нередкое, особенно в Мексике. По статистике, число нарушителей на Telcel ежегодно увеличивается. К примеру, в 2017 году удалось обнаружить 6 тысяч обманщиков, а уже через год это число приблизилось к отметке в 13 тысяч. Несмотря на это, большинство бегунов регулярно жалуется на неисправность электронных чипов, которые выдают организаторы.

Иногда на мошенничестве ловят даже именитых людей. Одним из главных скандалов в истории забегов обернулось выступление кандидата в президенты Роберто Мадрасо. Перед президентскими выборами, обладающий репутацией коррупционера политик решил принять участие в народном забеге для поднятия рейтинга. Победить в голосовании не удалось, а спустя год деятеля уличили в обмане на Берлинском марафоне.

Пятидесятилетний политик пробежал марафон за 2 часа и 41 минуту, а после перепроверки выяснилось, что Роберто каким-то волшебным образом преодолел отрезок в 15 километров за 21 минуту. Задолго до расследования обстоятельств Мадрасо объяснял байкой о том, что он - потомок майя и ацтеков.

Польский спортсмен устроил в Москве небывалую провокацию. Его не остановили даже спецслужбы
Польский спортсмен устроил в Москве небывалую провокацию. Его не остановили даже спецслужбы
Владислава освистывал весь стадион.
06.09.2023 08:00
Легкая атлетика
автор: Сергей Чиков
Американцы доминируют в лёгкой атлетике. Многих из них просто не проверяют на допинг!
Американцы доминируют в лёгкой атлетике. Многих из них просто не проверяют на допинг!
Лидерство сборной США в медальном зачёте чемпионата мира по лёгкой атлетике имеет двойное дно.
24.08.2023 12:00
Легкая атлетика
автор: Виталий Галущак
Россию вычеркнули из истории лёгкой атлетики. Чиновники окончательно обезумели
Россию вычеркнули из истории лёгкой атлетики. Чиновники окончательно обезумели
WA не включила ни одного советского или российского спортсмена в рейтинг 40 величайших моментов чемпионатов мира.
19.08.2023 16:00
Легкая атлетика
автор: Юрий Усынин
Русский спортсмен рассмешил всю арену пьяной выходкой. Остановить его не смог даже судья
Русский спортсмен рассмешил всю арену пьяной выходкой. Остановить его не смог даже судья
Случай на турнире заставил Ивана пересмотреть свою карьеру.
13.08.2023 14:00
Легкая атлетика
автор: Сергей Чиков
Русская чемпионка нашла удивительную замену флагу России. Поступок девушки поразил трибуны
Русская чемпионка нашла удивительную замену флагу России. Поступок девушки поразил трибуны
За границей юной спортсменке аплодировал весь стадион.
25.07.2023 00:00
Легкая атлетика
автор: Сергей Чиков
Русскую легкоатлетку затравили после победы на чемпионате Европы. Не помог и флаг Кипра
Русскую легкоатлетку затравили после победы на чемпионате Европы. Не помог и флаг Кипра
После триумфа в финском Эспоо Елена Куличенко столкнулась со шквалом оскорблений.
23.07.2023 13:00
Легкая атлетика
автор: Владимир Лазарев
Руки прочь от Лены. Великую Исинбаеву готовы уничтожить и растоптать
Руки прочь от Лены. Великую Исинбаеву готовы уничтожить и растоптать
Шумиха вокруг громкого заявления рекордсменки мира приобрела запредельные масштабы.
20.07.2023 18:00
Легкая атлетика
автор: Юрий Усынин
Итальянский трансгендер выигрывает все женские старты в лёгкой атлетике. А так можно было?
Итальянский трансгендер выигрывает все женские старты в лёгкой атлетике. А так можно было?
Бывший мужчина Валентина Петрилло хочет отобраться на Паралимпиаду в Париже-2024.
20.07.2023 14:30
Легкая атлетика
автор: Андрей Тупиков
Агент МОК в России? Исинбаева выступила с методичкой для русских спортсменов
Агент МОК в России? Исинбаева выступила с методичкой для русских спортсменов
Двукратная олимпийская чемпионка сделала провокационное заявление и отреклась от армейского прошлого.
18.07.2023 20:01
Легкая атлетика
автор: Артем Зибрак
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.