Грандиозное мошенничество на марафоне. В Мексике дисквалифицировали 11 тысяч участников

Марафонский забег Telcel - одно из крупнейших и самых обсуждаемых спортивных событий Латинской Америки. В этом году дистанция забега составила 42 километра и 195 метров вдоль территории Мехико, а количество участников достигло отметки в 32640 тысяч участников. Успешное выполнение необходимого норматива дает право принять участие в легендарном Бостонском марафоне.

После забега организатором стали поступать многочисленные жалобы от участников старта. Со слов бегунов, многие пользовались общественным транспортом или даже припаркованными вдоль маршрута автомобилями, чтобы сократить маршрут.

Организаторы проверили десятки тысяч электронных жетонов для отслеживания местоположения и выявили нарушение регламента со стороны участников: у них не оказалось необходимых отметок на контрольных точках (каждые 5 километров) марафона, что означает срез дистанции или использование стороннего транспорта. В комиссии не стали точечно выверять и решили применить суровые меры: дисквалифицировали около одиннадцати тысяч человек. Некоторые из забаненных решили оспорить результат, уверяя, что столкнулись с неисправностью устройства. Но и после карательных методов скандала избежать не удалось, ведь количество отмененных результатов составило 36 процентов от общего числа выступивших.

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Вскоре организаторы именитого соревнования, отмеченного золотой наградой World Athletics обратились с заявлением:

«Институт спорта Мехико сообщает, что приступит к выявлению тех случаев, в которых участники Городского марафона продемонстрировали неспортивное отношение во время мероприятия, и аннулирует их время в протоколе. Это грандиозное событие представляет собой не только выдающийся праздник для всех жителей столицы, но и повод подтвердить вечные ценности спорта», - говорится в заявлении.

Позиция руководства вполне ясна: никто не хочет бросать тень на World Athletics, превращая торжество спорта в плацдарм для мошенничества и неспортивного поведения. Справедливости ради, случаи обмана на марафонских забегах - явление нередкое, особенно в Мексике. По статистике, число нарушителей на Telcel ежегодно увеличивается. К примеру, в 2017 году удалось обнаружить 6 тысяч обманщиков, а уже через год это число приблизилось к отметке в 13 тысяч. Несмотря на это, большинство бегунов регулярно жалуется на неисправность электронных чипов, которые выдают организаторы.

Иногда на мошенничестве ловят даже именитых людей. Одним из главных скандалов в истории забегов обернулось выступление кандидата в президенты Роберто Мадрасо. Перед президентскими выборами, обладающий репутацией коррупционера политик решил принять участие в народном забеге для поднятия рейтинга. Победить в голосовании не удалось, а спустя год деятеля уличили в обмане на Берлинском марафоне.

Пятидесятилетний политик пробежал марафон за 2 часа и 41 минуту, а после перепроверки выяснилось, что Роберто каким-то волшебным образом преодолел отрезок в 15 километров за 21 минуту. Задолго до расследования обстоятельств Мадрасо объяснял байкой о том, что он - потомок майя и ацтеков.