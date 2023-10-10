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17-летний юниор убил судью копьём. Арбитра могли спасти, но пожалели вертолёт

Страшная трагедия старейшего немецкого судьи Дитера Шмидта.
17-летний юниор убил судью копьём. Арбитра могли спасти, но пожалели вертолёт
10 октября 2023 10:00
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Getty Images

Дитер Шмидт считался одним из самых авторитетных судей в легкоатлетической дисциплине метание копья. На момент ежегодных юношеских соревнований в Дюссельдорфе Wilhelm Unger Games Дитеру было уже 75 лет. Заслуженный арбитр с волнением ждал это событие, потому что на них должна была выступить его 18-летняя внучка. Однако настоящая трагедия не позволила дедушке порадоваться за родственницу.

В августе 2012 года на юниорском турнире в Германии Дитер спокойно выполнял обыденную работу - замерял попытку очередного спортсмена. В этот момент со снарядом разбежался немецкий 17-летний юниор и метнул снаряд, не заметив медленно идущего судью. Наконечник копья попал в шею рефери и пробил сонную артерию. Шмидт даже не успел понять, что произошло. Судья рухнул на газон, а травяное покрытие вокруг него стремительно покрылось кровью.

Getty Images

Первыми на трагедию обратили внимание болельщики, пришедшие на стадион. Через некоторое время к Дитеру прибежали медицинские работники. У врачей получилось аккуратно вытащить копьё, а машина скорой увезла пожилого человека в Университетскую клинику Дюссельдорфа. Шмидта быстро прооперировали, но совсем не молодой организм Дитера не смог справиться с сильной потери крови. Мужчина скончался прямо на операционном столе.

Врачи могли быстрее привезти пациента в больницу, если бы воспользовались вертолётом, который был в их распоряжении. Но почему-то было принято другое решение.

— Копьё попало ему в шею, задело сонную артерию. Он истекал кровью. Наши врачи оказали ему первую помощь, после чего судью доставили в больницу. У нас был вертолёт, но медперсонал решил доставить его в больницу на машине, — сообщил представитель дюссельдорфской пожарной службы Михаэль Сандфорт The Local.

Getty Images

Юный метатель копья долго находился под следствием, но его вина в смерти Дитера Шмидта не была доказана. Рассматривалась версия, что сам судья грубо нарушил правила безопасности на стадионе, но позже полицейские изменили версию на «несчастный случай». Не обошлось без психологических последствий у молодого спортсмена. Он целый год проходил реабилитацию у психологов, после чего решил уйти из спорта.

Среди зрителей, которые наблюдали за соревнованиями, были и маленькие дети. Сразу шесть человек потеряли сознание от того ужаса, который предстал перед их взором. Им оказали медицинскую помощь. Устроители спортивного праздника отменили дальнейшие спортивные мероприятия. Однако уже на следующий год традиционные легкоатлетические старты прошли в прежнем формате, но с особой внимательностью к технике безопасности.

источник: «Советский спорт»
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