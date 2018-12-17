Татьяна Лебедева: Вернуть медали? За 10 лет с ними могло случиться что угодно

Легкая атлетика 17 декабря 2018 21:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Татьяна Лебедева в интервью «Советскому спорту» прояснила свою позицию по возврату двух серебряных медалей, завоеванных в Пекине-2008, которых она была лишена решением Международного олимпийского комитета (МОК) в 2017-м году.

ОКР НАЧАЛ СБОР НАГРАД

Наш спорт уже давно в эпицентре могучего допингового скандала, которому нет конца и края. За последние пару лет Россия лишилась огромного количества наград, завоеванных на Олимпиадах 2008 и 2012 годов.

Олимпийский комитет России (ОКР) начал собирать эти медали у спортсменов с целью вернуть в МОК. Во все спортивные федерации, у которых были дисквалифицированные атлеты, были отправлены соответствующие запросы. Сегодня мы получили первые ответы.

Сначала пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) выдала следующее сообщение агентству ИТАР-ТАСС:

- Мы получили письмо от ОКР и оповестили тех спортсменов, которым необходимо вернуть награды Игр 2008 и 2012 годов. Кто-то из атлетов заявил, что не собирается это делать, кто-то потерял награду или взял паузу на раздумья, а некоторые просто не отвечают на наши обращения, - заявила пресс-атташе федерации Наталья Юхарева.

Чуть позже в ИТАР-ТАСС выступил исполнительный директор Федерации тяжелой атлетики России Александр Кишкин:

- Некоторые спортсмены игнорируют наши обращения, другие говорят, что награда утеряна. Часть атлетов дают понять, что не вернут. В итоге никто из тяжелоатлетов, чьи результаты на Играх 2008 и 2012 годов были аннулированы после перепроверки допинг-проб, своих наград не возвращал.

Именно в этих видах спорта Россия потеряла наибольшее количество медалей. «Советский спорт» связался с Татьяной Лебедевой, которая в результате допингового скандала была лишена двух серебряных медалей Пекина-2008, чтобы узнать, почему она их не возвращает.

«Я НЕ ПРИЗНАВАЛАСЬ, ЧТО УПОТРЕБЛЯЛА ДОПИНГ»

- От ВФЛА поступила информация, что вы отказываетесь возвращать олимпийские медали. Как вы можете это прокомментировать?

- Если говорить о государственных наградах, значках, дипломах, то мне их не давали. Что касается медалей… Я считаю, что прошло уже десять лет, мало ли что с ними могло случиться. Эта тема для меня закрыта. Комментировать ее я больше не собираюсь.

- Но вы же признали, что имели отношение к допингу…

- Если вы более подробно почитаете, то я не признавалась, что употребляла допинг. Суд не подошел к моей ситуации к экспертной точки зрения. При этом они сами признавали, что система несовершенна, но все равно считают, что я принимала допинг. Я поняла, что дальше судиться бесполезно, потому что пошел уже такой развод на деньги…

- То есть вы просто признали, что в вашей пробе мог быть запрещенный препарат.

- Да, я признала, что там могут быть какие-то проблемы с химической точки зрения. Не знаю, как поточнее выразиться… Что проба может быть загрязненной и могут возникать какие-то вопросы. С этим я согласна.

На момент суда с момента соревнований прошло восемь лет. Некоторые спортсмены доказывают, что допинг попадает в их организм через поцелуи. А тут у нас была серьезная подготовка, заключения экспертов, которые доказывали, что формула определения метаболитов некорректная, нам сказали, что это все хорошо, но мы считаем, что вы употребляли допинг. Конечно же, я с этим в корне не согласна.

«КАКИЕ САНКЦИИ? ВЫ САМИ ПОДУМАЙТЕ!»

- С чем именно вы не согласны?

- Не согласна с их подходом. С тем, что нас не услышали.

- А зачем тогда подписали бумагу?

- Бумагу я подписала, чтобы больше с ними не судиться. Я просто поняла, что нас не услышат. Еще раз хотела бы уточнить. Я не призналась в употреблении запрещенных препаратов. Я согласилась с тем, что мог возникнуть какой-то вопрос. Дальше я уже доказывала, что метаболит, похожий на туринабол, который был обнаружен в моей пробе, оказался там не из-за того, что я что-то принимала.

- Вернемся к медалям.

- Слушайте, прошло уже десять лет. Если брать законодательство, то там нет никаких рычагов. Если бы я подписывала какие-то бумаги, что обязуюсь вернуть медали в случае чего-то, это одно. Я ничего не подписывала. В конце концов, за десять лет с ними могло случиться все, что угодно. Ты мог их продать, а деньги отдать на благотворительность, в конце концов, ты мог их кому-то подарить. Мало ли, они вообще могли пропасть. Уже столько всяких случаев было. Я не собираюсь ни перед кем отчитываться. Это мое личное дело. Еще раз хочу повторить – эта тема для меня закрыта.

- Вы не думаете, что эта ситуация может повлечь очередные санкции по отношению к нашему спорту?

- Нет, совершенно не думаю. А какие санкции? Вы сами подумайте! Десять лет прошло. Я скажу, что у меня просто нет этой медали. Я могла их кому-то отдать на второй-третий день. Объяснять я никому ничего не собираюсь.

Понимаете, когда ты что-то ты пытаешься кому-то доказать, а тебя не слышат… Чисто с правовой точки зрения здесь никаких санкций быть не может. Сейчас мы вообще живем в такое время, когда нас обвиняют люди, которые сами что-то придумывают, что мы там в выборы вмешиваемся, еще что-то, а потом сами же придумывают санкции. Этим людям дашь палец – они по локоть откусят.