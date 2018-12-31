Здравствуй, WADA, Новый год! Наступил очередной «час икс» для России

Легкая атлетика 31 декабря 2018 23:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

31 декабря истек последний срок, к которому Всемирное антидопинговое агентство должно было получить данные из московской лаборатории.

Не хотел бы я в эту новогоднюю ночь оказаться за одним столом с Юрием Ганусом. Уж не знаю, откупорил ли под куранты шампанское глава РУСАДА, но произносить здравицы ему, думаю, не очень хотелось. А может и чокаться.

МОЛИТВУ ГАНУСА УСЛЫШАЛИ В КРЕМЛЕ

Напомню, что на позапрошлой неделе второй визит экспертов WADA в Россию завершился примерно тем же, чем и первый, то есть, ничем. По причине, вызывавшей недоумение: было объявлено, что оборудование для выуживания данных из закромов московской лаборатории, у гостей не было сертифицировано согласно нашим законам. Гранаты не той системы, неправильные пчелы и все такое прочее.

Вадовцы уехали, несолонно хлебавши, и наступила пугающая тишина. Каникулы. Сначала Рождество у них, потом Новый год у нас, а когда все очнутся и стряхнут с опухших лиц данаетых животов засохшее оливье, времени до назначенного на 14-15 января исполкома WADA уже не останется. Не говоря уже о 31 декабря, назначенном крайней датой еще в сентябре, когда миловали наше агентство РУСАДА.

Русада русадой, а Новый год - по расписанию. Пока все радостно закупали елки-подарки-жратву, бедняга Ганус с ужасом наблюдал, как с календаря опадают последние листочки. С отчаянья он даже накатал молитвенное письмо Владимиру Путину, где призвал батюшку-президента спасти наш спорт, находящийся «у края пропасти». Что было очень похоже на правду: если исполком снова дисквалифицирует РУСАДА, это будет даже хуже, чем год назад, перед Пхенчханом. От нас, как обещавших, но не сдержавших слово, отвернутся все - и быстро выкинут отовсюду.

Удивило другое: в Кремле бумагу, окропленную слезами Гануса, не только прочли, но и прокомментировали. Чего,будь ситуация действительно безнадежной, вполне могли бы и не делать. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал опасения Гануса «во многом беспочвенными» – мол, тот просто не в курсе деталей «рабочего процесса, который имеет место между российскими представителями и представителями WADA».

Х-м, что бы это значило?

ДО ИСПОЛКОМА WADA ПОДОЖДАТЬ ЕЩЕ МОЖЕТ. ДАЛЬШЕ – КАЮК

Столь же спокойное заявление о «рабочем процессе» сделала вице-премьер по спорту Ольга Голодец, которая,правда, сказала, что ожидает окончания истории с передачей данных… до 16 января. То есть, когда на самом деле будет уже поздно. Если вопрос с московской лабораторией не решится до исполкома, тому просто не останется иного выхода, кроме репрессий. Вариант с 16-м числом – это не «рабочий процесс», а, наоборот,«полный капец». Крышка, медный таз, каюк!

В субботу к хору «спокойствие, только спокойствие» подключился министр спорта Павел Колобков. Он сообщил: из WADA пришло письмо с предложениями - как все-таки скопировать заколдованные данные из лаборатории. Кроме того, по словам Колобкова у сторон «есть взаимопонимание», и сейчас уточняется дата следующего визита экспертов в Москву.

Нет, как ни крути, а что-то там все-таки происходит, движуха есть. Кстати, это на днях подтвердил и президент WADA Крэйг Риди. Заметив,правда, что «сейчас все на каникулах». Похоже, они действительно готовы еще немного подождать.

Сколько именно? Неделю? Дней десять?

Полагаю, не дольше, чем до исполкома. Учтите, что наши многочисленно-голосистые «доброжелатели», критиковавшие агентство Риди еще три месяца назад, отлично помнят про 31-е, и уж кто-кто, а они ждать не станут точно. Поднимут крик сразу, с боем курантов - да уже подняли, небось, прямо из-под елок. И каждый следующий день будут кричать о русском допинге все громче. К исполкому оглохнуть успеем тысячу раз.

Так что третий приезд вадовцев в Москву, если он-таки состоится, наверняка станет и последним. Все зависит только от него.

Эх, правду говорят: как год начнешь – таким он весь и будет.Даже не знаю,поздравлять вас теперь или нет, а?..