Дарья Клишина: Маше Ласицкене нужно поклониться в ноги

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Больше часа первая красавица королевы спорта отвечала на вопросы журналистов. Мы разбили беседу на две части, сегодня – первая.

«СТЕЙК ИЗ ГОВЯДИНЫ – ОДНО ИЗ ЛЮБИМЫХ БЛЮД»

– До чемпионата мира полтора месяца, почему вы сейчас тренируетесь в России, а не в Америке?

– С моим тренером Дуайтом Филипсом мы приняли решение готовиться в Европе к чемпионату мира, который состоится в Дохе (пройдет с 27 сентября по 6 октября. – Прим. ред.), чтобы избежать перелетов за океан и обратно. Такие перелеты могут негативно отразиться на выступлении на главном старте сезона. Пока я здесь тренируюсь одна, тренер прилетит на днях.

Как общаемся? В Новогорске есть техническая группа, она делает запись всех прыжков. Затем по скайпу с тренером это обсуждаем.

– Чем занимаетесь в Москве в свободное от тренировок время?

– Много мероприятий, дни расписаны. Вот к вам пришла. Но, помимо тренировок, нужно еще восстанавливаться, а эти процедуры проходят в разных местах и требуют времени. Так и мотаюсь по Москве.

– Условия в Новогорске вас устраивают?

– Да. Что касается еды, то ее большой выбор, так что проблем нет. Хотите жареную картошку с грибочками – пожалуйста! Хотите отварную курицу, говядину, блинчики или яичницу – нет проблем.

– Вы можете попросить поваров приготовить что-то исключительно для вас?

– Никогда этого не делала и не думаю, что это возможно. Но в этом нет необходимости. Повторю: в Новогорске большой выбор блюд, каждый найдет для себя что ему нужно.

– Что вы едите на завтрак?

– Предпочитаю овсянку, но добавляю в нее орехи или фрукты, плюс ложечку меда. И получается вкусно. Яичницу или омлет ем в воскресенье. Для меня это довольно тяжелая пища, после такого завтрака тренироваться трудно.

– В вашем инстаграме есть фотография большого стейка и подпись: «Кто любит поесть, тот я».

– Все правильно – я люблю поесть. И стейк из говядины – одно из любимых блюд. Я не из тех, кто заказывает на весь вечер листик салата. Во время соревнований диета меняется, ем, например, пасту.

– За сколько дней до соревнований начинаете соблюдать диету?

– За неделю. Начинаю урезать порции – чтобы немного ушел вес.

– Вы ощущаете, когда прибавляете в весе?

– Да, ощущаю. На соревнованиях вес у меня не сильно колеблется. Во внесоревновательный период прибавляю 2–2,5 кг. И это чувствуется. Но мне эти килограммы необходимы – для тренировок нужны напитанные мышцы, чтобы избежать возможных травм. А перед соревнованиями начинаю эти лишние килограммы убирать, мышцы необходимо подсушить.

– Врачи для похудения рекомендуют пить много воды. Следуете этой рекомендации?

– Да, стараюсь пить не меньше двух литров за день. Но это не только вода, это может быть и чай, а по утрам предпочитаю кофе. Но совсем не пью соки, газировку.

– К выбору напитков подходите аккуратно, чтобы что-то запрещенное не попало в организм?

– Пью воду, которую предоставляют организаторы.

– То есть не боитесь, что в организм может попасть что-то запрещенное.

– Опасаюсь, конечно. Но не до такой степени, чтобы свою воду везде носить.

– А лекарства? Если вдруг заболели, какие ваши действия?

– У меня всегда все необходимое с собой. Если что-то происходит – нужно действовать очень быстро, реагировать на первый же симптом. Допустим, когда горло прихватило. Во время сезона я использую препараты для повышения иммунитета, они хорошо защищают от всяких бактерий.

«ОБЫЧНО ШИПОВКИ ВСЕГДА КЛАДУ В РЮКЗАК, А ТУТ СДАЛА В БАГАЖ»

– В июле на соревнованиях в Марселе вы показали результат 6,78, в Казахстане – 6,52, на чемпионате России – 6,82, еще было 6,84 в Америке. Как оцениваете эти результаты?

– Как неплохие, учитывая, что сезон получился экспериментальным. До этого у меня было два тренера – Лорен Сигрейв и Дуайт Филипс. Лорен уехал в Таиланд, где работает с местной сборной. Нынешний сезон непривычно длинный – из-за чемпионата мира он продлен до октября. И мы тоже начали прыгать непривычно поздно – в начале июля. Рассчитываем на два пика формы, второй должен прийтись на чемпионат мира. Взаимопонимание у нас в Дуйатом полное: он ведь полтора года помогал Лорену, да и сам бывший прыгун в длину.

– Перед турниром в Марселе появилась новость: Дарья Клишина прибыла на турнир без одежды. Что произошло?

– Не совсем без одежды, конечно, – смеется Дарья. – Без багажа. Сама виновата – обычно шиповки всегда кладу в рюкзак, а тут сдала в багаж. Это был прямой рейс Москва – Марсель, подумала, что с чемоданом ничего не случится. Однако мой багаж так в Марсель и не прибыл. Получила его только на следующем турнире в Казахстане. Вещей было много, я ведь прилетела из Америки в Европу на четыре месяца.

– Как вышли из ситуации?

– Помогла местная прыгунья – принесла на выбор целых четыре пары своих рабочих шиповок. Я одну выбрала, но проблема в том, что они были на размер больше. Это не очень хорошо – многие стараются выбирать соревновательную обувь на размер меньше, чтобы лучше чувствовать стопу. Хотя у меня шиповки моего размера.

– С формой как решили проблему?

– Что-то успели прислать, что-то одолжили. Кеды у меня были свои, я в них прилетела. Ничего, это тоже полезный опыт – в любых условиях нужно уметь прыгать. И в Марселе я показала неплохой результат.

«ЕСЛИ НОГА НЕ ПОДВЕДЕТ – ВЫСТУПЛЮ В МАДРИДЕ»

– Вы сказали, что прилетели на четыре месяца. Какие соревнования в вашем графике?

– График мы составили, но у меня есть проблемы с ногой. 25 августа будут соревнования в Мадриде, пока не ясно, приму ли в них участие. Если состояние ноги позволит, выступлю в Испании. В противном случае, буду просто тренироваться. В сентябре у нас запланирован сбор на Кипре.

– Кто ваши главные соперницы на чемпионате мира в Дохе?

– Все соперницы известны, разве что не будет Тианны Бартолетты (трехкратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира 2014 года в эстафете 4×100 м, трехкратная чемпионка мира в прыжках в длину. – Прим. ред.), она пропускает этот сезон. Может добавиться Катерина Ибаргуэн (колумбийская легкоатлетка, двукратная чемпионка мира, чемпионка Игр-2016 и серебряный призер Игр-2012 года в тройном прыжке. – Прим. ред.), если она решит прыгать.

– С кем вы приятельствуете из ваших конкуренток?

– С Бартолеттой очень хорошие отношения, мы ведь три года вместе тренировались. Но вообще в секторе мы все между собой нормально общаемся. Однако особой дружбы ни с кем нет. Очень хорошо общаемся в Шантеллой Малон, с которой тренируемся в одной группе. Она сейчас в мировом рейтинге даже выше меня стоит – на седьмом месте, я на восьмом.

– Через год Олимпиада. Часто посещают мысли о выступлении в Токио?

– Конечно, Олимпиада – глобальная цель. И даже если не получится хорошо выступить в Дохе, этот чемпионат станет этапом подготовки к Олимпиаде. Все-таки нынешний год для меня экспериментальный, мне нужно кое-какие вещи отработать. И если не получится стартовать в Мадриде, до Дохи у меня больше соревнований не будет. Поэтому придется на чемпионате мира отшлифовывать то, что мы наработали на тренировках. Но в любом случае я там покажу все, что смогу. Главное, чтобы ахилл не помешал прыгать далеко.

– Как сейчас чувствует себя ваша нога?

– Сейчас у меня облегченные тренировки. Много времени занимают ежедневные восстановительные процедуры. Это сделано для того, чтобы за полтора месяца до чемпионата мира можно было приступить к качественной подготовке к главному турниру сезона. Если же сейчас приступить к интенсивным тренировкам, то через неделю нога даст о себе знать. Задача – до приезда моего тренера восстановиться полностью.

– Какие процедуры проходите?

– Массаж, физиотерапия, компрессы.

«СЛОВА ШЛЯХТИНА – УДАР НИЖЕ ПОЯСА»

– В Японии приходилось бывать?

– Была три раза, дважды в Токио. Нужно будет хорошо продумать, как решить проблему акклиматизации, чтобы не попасть в яму. Если я прилечу из Америки – это одиннадцать часов разницы.

– В отличие от чемпионата мира, на Олимпиаде вы будете выступать под российским флагом.

– Да, наша федерация получила подтверждение от Международного олимпийского комитета, что наши легкоатлеты смогут выступить в Токио под своим флагом.

– Видели ролик, на котором прыгунья с шестом Аксана Гатауллина бегала с пледом вместо флага, отмечая эту радостную новость?

– Видела. Молодец Аксана! Трудно сдержать эмоции, когда столько лет нам не разрешали выступать под российским флагом.

Я не раз слышала сетования наших тренеров, что их молодые спортсмены уже три года выступают на международных стартах, но еще ни разу не смогли выступить под российским флагом. Они даже не представляют себе, какие это эмоции.

Помню, какие чувства испытывала после побед на юношеских турнирах, когда на флагштоке поднимался наш триколор и звучал российский гимн.

– Слеза наворачивалась?

– Я довольно сдержанный человек, но если немного не сдержала бы себя, могла и пустить слезу. Эмоции в этот момент переполняют: понимаешь, какая ты молодец, что успешно представила страну.

– В Японии у вас есть поклонники, как у наших фигуристок?

– Фигуристки там часто выступают, да и фигурное катание в Японии очень популярно. Но я вспоминаю чемпионат мира в Корее, в Дэгу в 2011 году. Туда съехались болельщики из всех близлежащих стран региона. Нас там так тепло принимали, как нигде и никогда.

– В июне на заседании Совета ИААФ Всероссийскую федерацию легкой атлетики вновь не восстановили в правах. После этого Мария Ласицкене предложила всем виновным в создавшейся ситуации уйти в отставку. Какова ваша позиция по этому вопросу?

– Меня поразили слова президента федерации (Дмитрия Шляхтина. – Прим. ред.), что Мария может быть лишена нейтрального статуса. Это удар ниже пояса. Маша сейчас – эффективный посол всей российской легкой атлетики. Ей в ноги нужно поклониться за все, что она делает, за ее результаты. Не думаю, что кто-либо в истории сможет это повторить – выиграть все этапы Бриллиантовой лиги.

Думаю, Мария имеет полное право на такую позицию. Сколько она уже навыигрывала за последние четыре года и нигде не смогла сделать круг почета с российским флагом.

Конечно, я понимаю, что наша федерация много сделала за этот период. Спортсмены сами просят включить их в пул для участия в международных соревнованиях. Умоляют, чтобы у них взяли допинг-пробы… Просто все устали от этой ситуации, она слишком затянулась. Хочется уже какого-то позитива, а ничего не меняется. И проблема в том, что мы ничего не решаем, и от нас ничего не зависит. Маша высказалась так из-за накопившейся усталости от того, что ситуация не меняется. Я в инстаграме Машу поддержала.

– Кстати, вы знакомы лично с Себастьяном Коэ?

– Нет.

– Говорят, что он, как ни странно, очень хорошо относится к России, потому что в Москве стал олимпийским чемпионом.

– Его любовь к России не отражается на его работе. Бизнес есть бизнес. Скоро опять перевыборы президента ИААФ, и Коэ опять главный кандидат на пост президента.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Дарья КЛИШИНА

Родилась 15 января 1991 года в Твери.

Вице-чемпионка мира (2017). Двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013). Победительница командного ЧЕ (2015). Бронзовый призер ЧЕ (2014). Чемпионка Универсиады (2013). Чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет (2007), чемпионка Европы среди юниоров (2009), чемпионка Европы среди молодежи (2011). Обладательница юниорского рекорда России с результатом 7,05 м. Это третий результат среди юниоров за всю историю прыжков в длину, уступающий лишь знаменитой немке Хайке Дрекслер, которая в 1983 году прыгнула на 7,08 и 7,14 м.

Личный рекорд (открытый стадион) – 7,05 м (2011), личный рекорд (в помещении) – 7,01 м (2013).

Завтра из второй части интервью вы узнаете:

– чувствует ли Дарья предвзятое отношение к себе в Америке;

– как получает американскую визу;

– какой самый невероятный слух, который о себе слышала спортсменка;

– кто ей более интересен – Дудь или Познер, и пойдет ли в ресторан, если пригласит Криштиану Роналду.

– Почему Дарья любит группу Queen.