Мария трехкратная. Ласицкене догнала Исинбаеву с Лебедевой по золоту ЧМ - Советский спорт
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30 сентября 2019 22:59Легкая атлетикаТигай Лев

Мария трехкратная. Ласицкене догнала Исинбаеву с Лебедевой по золоту ЧМ

Вторую золотую медаль чемпионата мира в Дохе России принесла прыгунья в высоту Мария Ласицкене.

До этого дня у нас было две трехкратных чемпионки мира по легкой атлетике – Ирина Исинбаева и Татьяна Лебедева. Теперь стало три. И я совершенно не удивлюсь, если Мария Ласицкене через пару лет станет первой четырехкратной. Причем она, в отличие от предшественниц, сделала свой золотой хет-трик подряд, без каких-либо пауз: Пекин-2015, Лондон-2017, Доха-2019.

Конечно, на была фаворитом №1, но пара вещей перед чемпионатом все-таки тревожили. Во-первых, при впечатляющем летнем результате 2,06 Ласицкене не брала два метра с июля. А во-вторых, совсем недавно в Минске единственное поражение в сезоне ей нанесла украинка Юлия Левченко. Та самая Левченко, что доставила нашей прыгунье столько хлопот на предыдущем ЧМ.

А на этом получилось еще сложнее. Шутка ли, сразу четыре прыгуньи преодолели двухметровую высоту, причем две из них - с первой попытки! Помимо Ласицкене отличилась американка Вашти Каннингем. Хотя главный сюрприз в итоге все равно прилетел с Украины, только не от Левченко, а от 18-летней Ярославы Могучих. Она еле-еле «перелезла» через 2,00, после чего… сразу взяла 2,02! Ничего себе новости.

Впрочем, на Ласицкене все эти страсти-мордасти не повлияли совершенно. Дистанцию финала, начиная с 1,84 и по 2,04 включительно, она прошла собранно и четко, ни разу не сбив планку и лишь однажды чуть задев ее икрами. И хотя Могучих 2,04 с третьей тоже взяла, сразу после этого счастливая украинка отказалась от продолжения борьбы. Серебра с таким суперрезультатом ей было достаточно «выше крыши».

Ласицкене еще трижды атаковала 2,08. К сожалению, безуспешно, но это ни капельки не расстроило. Настоящая чемпионка!

Также в понедельник впервые на ЧМ-2019 вышел на дорожку экс-чемпион мира в барьерном спринте Сергей Шубенков. Свой предварительный забег россиянин выиграл без проблем, но показал лишь четвертое время дня - 13,27. Быстрее были и испанец Орландо Ортега (13,15), и Омар Маклеод с Ямайки, и Грант Холлоуэй из США. Именно эта четверка плюс француз Паскаль Мартино-Лагар должны разыграть медали. Можно было бы добавить сюда еще одного американца Дэниэла Робертса, но тот умудрился сломать барьер бедром и схлопотал дисквалификацию. Полуфиналы и финал на этой дистанции - в среду.

Чемпионат мира. Доха (Катар). Высота. Женщины

1. Мария Ласицкене (Россия) - 2,04
2. Ярослава Могучих (Украина) - 2,04
3. Вашти Каннингем (США) - 2,00
4. Юлия Левченко (Украина) - 2,00

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