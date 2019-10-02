Вдохновленный в Дохе. Шубенков взял серебро ЧМ после травмы

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ПАДЕНИЕ В РАБАТЕ

Сергей Шубенков – такое же лицо российской легкой атлетикой (написали бы – сборной, но ведь российской сборной де-юре давно нет), как, скажем, Мария Ласицкене. Может – чуть менее титулованный (у нее-то уже три победы на чемпионатах планеты, а у него – «всего» одна). И все-таки – вполне заслуженный. С трех последних ЧМ возвращался с медалями, собрав полный комплект – бронзу в Москве-2013, золото – в Пекине-2015, серебро – в Лондоне-2017. Вернулся бы с наградой и из Рио, но мы помним, что тогда помешало… Зато Сергей – харизматичный, веселый, общительный. Отлично говорит по-английски. Имеет болельщиков по всему миру. Такой себе – любимец девушек, пример для парней…

И вот это лицо едва не разбили на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате в июне. Причем – в прямом смысле. К счастью, все ограничилось плечом – разодранным и сильно ушибленным. Хотя последствия оказались серьезнее, чем нам показалось тогда.

Напомним, что ямаец Омар Маклеод – главный соперник Шубенкова на протяжении последних лет, тот самый, что победил его в Лондоне на предыдущем чемпионате мира – так рвался к финишной линии, что потерял равновесие, споткнулся – и рухнул, зацепив при падении россиянина. Сергей тоже упал – фактически, нырнул вперед. Именно так и закончил забег. Забавно, что все равно первым. К тому же и с отличным результатом – 13,12! Не лучшим для себя в карьере (в прошлом году он не раз выбегал из 13 секунд, установив личный рекорд на отметке 12,92). Но тем не менее!

То, что соперники, поздравляя с победой, будто специально хлопали Сергея по разбитому при падении плечу, а он смеялся, хотя и кривился от боли, тогда воспринималось с улыбкой. В том числе – и самим Шубенковым. Но по сути, именно в тот момент наш барьерист получил микротравму. Которая едва не испортила ему весь сезон. И могла повлиять на выступление в Дохе.

Омар-то, кстати, сразу извинился. И чувствовал себя очень неловко. Сергей обид держать не стал. Ну бывает, чего тут поделаешь…

ТРИ ЗАБЕГА ДО СЕРЕБРА

– Было ужасно тяжело! – признается Шубенков. – Да, тогда обошлось без серьезных увечий, но оказалось, что здоровье спортсмена – очень хрупкая вещь. И пусть мы крутые, как камни, а стоит на нас дунуть – как все сыпется. Восстановиться было сложно. Не знаю, насколько тот инцидент сбил мне настрой на вторую половину сезона, но прийти в себя оказалось действительно трудно.

Время Сергея на стартах упало. Серия выступлений с пробегами за 13,5-13,8 секунд не добавляла уверенности в своих силах… Лишь ближе к Дохе результаты вновь пошли вверх. И то, не слишком сильно. В начале сентября на матчевой встрече между сборными США и Европы россиянин пробежал за 13,39. С такой скоростью ни о победе, ни о медалях главного турнира мечтать не приходилось.

Но в столице Катара мы увидели другого Сергея. Такого, какого привыкли. Не сразу, но постепенно он стал показывать, что готов вполне здорово. И пусть тот же Маклеод, испанец Орландо Ортега и особенно американец Грант Холлоуэй смотрелись заметно увереннее, являясь основными фаворитами, Шубенкова это мало заботило. В квалификации в своем забеге он выиграл, промчавшись по дистанции за 13,27. В полуфинале – стал вторым, улучшим время до 13,18. В финал пробился с пятым результатом. И был определен на крайнюю, девятую дорожку. Что, кстати, неплохо – в том плане, что пихаться пришлось бы лишь с одним соперником. А не с двумя с обеих сторон.

И главное – «опасного» Маклеода рядом не было!

Омар опять упал. И снова помешал другому барьеристу. На этот раз – Ортеге. Но это мало волновало россиянина. Точнее – не волновало совсем. Пусть Холлоуэй ожидаемо прибежал первым, выдав 13,11 (не лучшее, кстати, время, но достаточное для победы сейчас), зато Сергей стал вторым! На технике. На опыте. На классе. На всем – по чуть-чуть. И 13,15 – это очень достойно! Если вспомнить, с какими проблемами пришлось столкнуться Шубенкову в последние два месяца.

А главное – у него снова есть медаль чемпионата мира! Уже четвертая – на четырех турнирах подряд.

Доха (Катар)

Чемпионат мира

Мужчины. 110 м с/б

1. Грант Холлоуэй (США) – 13,11

2. Сергей Шубенков (Россия) – 13,15

3. Паскаль Мартино-Лагард (Франция) – 13,18