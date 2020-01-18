«А так можно было?» Британцы не подпускают WADA к допинг-пробам Мо Фары

Этот факт уже вызвал волну заявлений среди спортсменов, в том числе российских. Публикуем перевод материала.

Антидопинговое управление Великобритании (Ukad) настаивает на том, что не будет представлять образцы допинг-проб Мо Фара для расследования со стороны WADА. Речь идет не о нем одном, а обо всей группе спортсменов, которых тренирует Альберто Салазар.

Антидопинговое управление Великобритании уже заявило, что готово «противостоять любым попыткам Всемирного антидопингового агентства конфисковать запасы мочи и крови сэра Мо Фара».

Генеральный директор Ukad Николь Сапстед сказала, что банально заблокирует извлечение образцов.

– Образцы хранятся для повторного тестирования в будущем. Но если не будет достоверных доказательств, свидетельствующих о том, что они содержат запрещенные вещества, извлечь мы их не дадим, – цитирует г-жу Сапстед The Telegraph.

Перед окончанием срока полномочий в качестве президента WADA Крейг Риди объявил о грядущей проверке тех спортсменов, которые работали с Салазаром. По его словам, это включало в себя и работу с образцами, которые будут повторно протестированы.

Британцы отказали чуть раньше американским коллегам из USADA – в тот момент, когда они вели расследование в отношении Салазара, получившего в октябре прошлого года четырехлетний бан за допинговые преступления.

Британское антидопинговое агентство заявило тогда, что повторное тестирование может привести к порче образцов. Они хранятся 10 лет для того, чтобы быть протестированными с использованием новых методов обнаружения. Все остальное – риск испортить образцы.

– Нельзя вскрывать образцы постоянно без всяких оснований. Риск испортить огромный, – говорит г-жа Сапстед.

На вопрос о том, имеет ли WADA право изъять образцы Мо Фары, Сапстед ответила:

– На мой взгляд, любой образец, собранный британскими антидопинговыми службами, является только нашей собственностью.

Публикация этого материала вызвала взрыв негодования среди спортсменов. Ироничен был Сергей Шубенков: