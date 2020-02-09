Родион Гатауллин: Если Дюплантис будет здоров - побьет «вечный» рекорд Бубки

- У Дюплантиса очень хороший разбег, в этом его преимущество, - поясняет Родион Гатауллин. – При этом, этот рекордный прыжок был далек от совершенства в плане исполнения.

- То есть, если швед технически все исполнит почище, может еще улучшить результат?

- Я бы не сказал почище, а поточнее. Просто он наделал ошибок при прыжке, видимо, из-за чрезмерного желания установить рекорд именно сейчас. Если будет прыгать почище – это дополнительный резерв.

- Вы за ним до этого прыжка следили?

- Конечно, следил. Арман в свои 20 лет является действующим чемпионом Европы. Он тогда прыгнул 6,05 м на стадионе.

- Возле музея МОК в Лозанне расположены те самые стойки и та самая планка, которую в 2014 году на турнире в Донецке преодолел француз Рено Лавиллени, установив новый рекорд мира 6,16 метра. Теперь работникам музея придется планку передвигать.

- Думаю, им еще не раз придется ее двигать – рекорд будет улучшаться.

- Где потолок в прыжках с шестом? Может, на психологической высоте - 6,20?

- Ну какой это потолок? До него всего 3 сантиметра осталось.

- Рекорд Сергея Бубки на открытом стадионе 6,14 м держится с 1994 года. Почему в помещениях его же рекорд 6,15 не устоял, а на воздухе держится? Это из-за того, что в помещениях более комфортные условия – нет ветра, дождя, оптимальная температура?

- Вы знаете в каких условиях Бубка прыгал в 1994 году в итальянском Сестриере, когда свой рекорд установил? Это высокогорье, порядка более 1000 метров над уровнем моря, Альпы. Сектор был оборудован специально под него. Насколько он соответствовал стандартах по характеристикам, непонятно. Я на этом стадионе прыгал. Стадион находится в ущелье, там всегда очень сильный попутный ветер. В общем, я бы не назвал эти условия некомфортными для Бубки.

Вы помните в 1996-м был скандал, когда Иван Педросо побил на 1 сантиметр рекорд Майка Пауэла (8,95) в прыжках в длину? Ему тот прыжок не засчитали. Был сильный попутный ветер, и какой-то человек прикрывал трубу на ветромере. Так вот прыгал Педросо как раз в Сестриере.

- Но все же достижение Бубки держится уже четверть века. Почему?

- Не было в мире такого спортсмена, который мог бы этот рекорд побить. Такой шанс был у француза Рено Лавиллени, который в феврале 2014 на родине Бубки в Донецке его рекорд для закрытых помещений улучшил на сантиметр, прыгнув 6,15. Но он тут же заказал 6,20, не взял и при этом сильно повредил стопу. Из-за этого летний сезон француз провалил. А Рено тогда был в отличной форме, вполне мог рекорд Бубки и для стадионов улучшить. А после этого к достижению Бубки никто не приближался.

- Дюплантис может замахнуться на «вечные» 6,14 Бубки?

- Не то, что может, а точно замахнется. И если Арман будет здоров, он этот рекорд побьет.

- В прыжках в высоту рекорд Хавьера Сотомайора 245 см держится с 1993 года. Здесь шест прыгунам не помогает. Это достижение когда-нибудь могут побить?

- Просто пока не родился второй Сотомайор. Вы посмотрите на баскетболистов, особенно из НБА. Это уникальные ребята, физически одаренные. Посмотрите, как они выталкиваются. Просто никто из них не занимается прыжками в высоту.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Напомним, вчера в польском городе Торунь шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис преодолел планку на высоте 6,17 метра и установил новый мировой рекорд в помещении.

20-летний спортсмен на 1 см улучшил достижение француза Рено Лавиллени, который прыгнул на 6,16 метра в 2014 году на турнире в Донецке.