Андрей Сильнов: Федерация? Да в сборной вообще бардак!

Напомним, что Сильнов ушел в отставку в июне прошлого года из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.
- Как вы восприняли последние изменения, произошедшие в ВФЛА? – первый вопрос Сильнову.
- Наступил тот момент, когда молчать смысла уже нет. Я с 2016 года присутствовал при всем, что происходило в федерации. И, наверное, был в организации «белой вороной». Объясню, почему. Во-первых, у меня не было никакого контакта с той командой, которая вела работу. А мы с вами видим, к чему привела их деятельность. Допинговые скандалы, лишение аккредитации. А еще - изготовление фальшивых справок… Честно говоря, это не укладывается в моей голове. Вот что получается, когда в ВФЛА приходят люди, не имеющие отношения к легкой атлетике. Они просто не понимали, что и как делать. Тем более руководитель «разрывался» между двумя постами (экс-президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин является министром спорта Самарской области. - Прим. ред.). А когда начальника нет на месте, как нормально работать? Очень сложно что-то предпринимать в таких случаях.
Все должны заниматься тем, в чем они компетентны. Даже, если вы очень коммуникабельный человек, все равно не сможете везде успевать, быть еще кем-то. Высока вероятность, что провалите дело, если не знаете, как его надо выполнять.
Президент ВФЛА - серьезный пост. Тем более, организация имеет много проблем, в которые нужно погружаться с головой, вплотную ими заниматься. Очень обидно, когда к такой работе подходят не совсем с полной ответственностью.
- То есть отставка президиума - оптимальное решение?
- Команда показала себя не с лучшей стороны. В прошлом году, когда я еще работал в федерации, на меня упала тень. По-другому не скажешь, ведь до сих пор мне не предъявлено никаких обвинений. Я мог бы оставаться на своем посту и продолжать трудиться. Но для меня на первом месте были спортсмены. Поэтому я решил, что не хочу каким-либо образом усугублять ситуацию, связанную с негативом вокруг нашей федерации. Я сказал: «Хорошо, если ко мне есть какие-либо вопросы, давайте разберемся и решим, что делать дальше». И сразу ушел в сторону.
Что происходит сейчас? Честно скажу, я этого не понимаю. Люди до последнего не признавали ошибок. Если есть рекомендация Минспорта, Олимпийского комитета подать всем в отставку, то надо всем коллективом брать и уходить. Однако некоторые все равно выставляли свои кандидатуры на руководящие должности. Зачем? Ведь все равно вокруг них будет негатив. Как с точки зрения международной федерации, так и со стороны спортсменов, Минспорта, Олимпийского комитета. При этом я думаю, что люди, которые выдвигают свои кандидатуры, но при этом никогда не были в легкой атлетике, не сделают ничего хорошего. Все это может привести ровно к тому же, что мы видим сейчас.
- Есть человек, который сможет вывести ВФЛА из кризиса?
- Единственный, кого я представляю в должности президента федерации, это спортивный менеджер ВФЛА Михаил Гусев. Он сам занимался легкой атлетикой, долгие годы работает в этой сфере. Специалист знает этот вид спорта изнутри. Это самая реальная кандидатура. Он действительно может что-то сделать.
- Что новому президенту и его команде нужно предпринять, чтобы вернуть ВФЛА аккредитацию в ИААФ и доброе имя?
- Первое - наладить контакт с международной федерацией. Они не будут идти нам навстречу, пока мы не сделаем реальных шагов. Не на бумаге - на деле. Сейчас только произносятся пустые слова, ни к чему не приводящие. Также нужно показать, что действительно ведется антидопинговая борьба.
- Как кризис отразился на сборной страны?
- Все говорят о федерации, но молчат о том, что происходит в сборной. А там творится полнейший бардак. У нас сильно упали результаты. Но снизились они не потому, что мы нигде не выступаем, никуда не выезжаем, вовсе нет. Например, я, будучи спортсменом, до попадания в сборную не выезжал вообще за границу. Когда первый раз выехал - выиграл чемпионат Европы. И мне не надо было отправляться на международные старты. У меня была квалифицированная, качественная подготовка здесь, дома. Однако уровень подготовки сейчас очень низкий именно в сборной страны.
- С чем это связано?
- Сколько у нас за этот период допинговых случаев? Я имею в виду время, когда главным тренером команды является Юрий Михайлович Борзаковский? У нас десятки допинговых случаев. О чем это говорит? Это говорит о некачественной работе, которую должен проводить именно главный тренер. К его предшественнику Валентину Маслакову возникли серьезные вопросы, когда были зафиксированы один-два случая нарушения правил. И он сразу ушел в отставку. Сейчас фиксируются десятки допинговых случаев, но на Борзаковского такого давления нет. Это странно.
Меня смущает еще один момент. Я не понимаю, почему мы проводим сборы так часто и регулярно, например, в Португалии? На дорогу уходит почти сутки. Я был там и могу сказать, что условия практически такие же, как у нас - довольно простые. Понимаю, что нужно менять дислокацию. Но не уверен, что база в Португалии - самая оптимальная. У нас есть шикарные базы в Сочи, Кисловодске. Там качество тренировок будет даже лучше.
- Разделяете ли вы позицию Марии Ласицкене, которая призывала спортсменов действовать без оглядки на ВФЛА?
- В какой-то мере могу разделить ее позицию. Маша вправе это говорить. Она действительно тот спортсмен, который показывает результаты. И я ее прекрасно понимаю, потому что она пропустила одну Олимпиаду, и повторения этого сценария не хочет. Она пытается найти выход из сложившейся ситуации. Наверное, ее в федерации не хотели слышать, поэтому так все и происходит.
- Только новая команда сможет вывести российскую легкую атлетику из кризиса?
- Старый состав не должен возвращаться. Он не делал той работы, о которой заявлял. К нему доверие очень сложно будет восстановить. Нужно полностью обнулиться. Чтобы все понимали, что такого больше не повторится. А к людям из бывшего руководства просто-напросто доверия нет.
- А вы сами сейчас имеете отношение к ВФЛА?
- После ухода из федерации я нахожусь в свободном полете. К ней не имею теперь никакого отношения.
- А если позовут в новую команду, примете предложение?
- Думаю, да... Хотя сейчас трудно об этом говорить.
Евгений ЮРЧЕНКО, член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации
Олег КУРБАТОВ, глава Федерации легкой атлетики Москвы
Михаил ГУСЕВ, спортивный менеджер
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
78 российских легкоатлетов в настоящее время отбывают наказание за употребление допинга
7 тренеров по легкой атлетике отстранены от спорта по обвинению в склонении к употреблению допинга
1 врач, работавший в легкой атлетике, дисквалифицирован из-за допинга