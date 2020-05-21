Сенсация у «Королевы спорта»: сразу два старейших рекорда России могут помолодеть на 15 лет

Чем хороша работа в домашнем архиве в наше коронавирусное времечко? Тем, что почти все свободное время, которого так не хватает в обычной жизни, можно посвятить любимому делу – изучению старых протоколов и статистических справочников. А таковых в моей обычной двухкомнатой квартире скопилось предостаточно.

Бегло просматривая справочник «EUROPSKE TABULKY 1970», полученный лет 30 назад от моих чешских коллег, на странице 59 неожиданно для себя нахожу удивительную информацию.

В двух редких сегодня беговых дисциплинах – часовом беге и 20 000 метров на дорожке стадиона, первые два результата спортивного сезона 1970 года принадлежат советским бегунам – Игорю Щербаку и Владимиру Меркушину (что по нынешним временам поголовного доминирования в стайерском беге уроженцев Африканского континента, в том числе в Европе, уже необычно).

Но главное, меня поразили сами результаты, показанные 30 мая 1970 года на чемпионате Вооруженных Сил в Москве:

1. Игорь Щербак (Харьков, СА, р. 9.06.1943 г.) – 19 929 метров (1 час) и 1:00:11.8 (20 000 м)

2. Владимир Меркушин (Хабаровск, СА, р. 16.02.1947 г.) – 19 894 метров и 1:00:16.2.

Всесоюзные рекорды на этих дистанциях в тот момент времени принадлежали динамовцу из Алма-Аты Леониду Микитенко: 19 961 метр в часовом беге и 1:00.05.2 на дистанции 20 000 м.

Для сравнения, официальные рекорды Российской Федерации на тех же дистанциях почти 65 лет принадлежат московскому армейцу Альберту Иванову. Они были установлены 27 сентября 1955 года в Москве на беговой дорожке Центрального стадиона «Динамо» – 19 595 метров и 1:01:15.4. Мировые рекорды на тот момент времени принадлежали четырехкратному олимпийскому чемпиону Эмилю Затопеку из Чехословакии – 20 052 метра и 59:51.8 (Стара-Болеслав, 29 сентября 1951 года).

К великому сожалению, такие популярные раньше сверхдлинные дистанции на дорожке стадиона, как часовой бег, 20 000 м, 25 000 м и 30 000 м, в 70-80-е годы практически исчезли из программы всесоюзных, а затем и всероссийских соревнований. В то же время, во многих странах Европы, Азии и других частей света эти дисциплины хотя и не часто, но все же проводятся. Продолжается регистрация мировых, континентальных и национальных рекордов. Напомню, что сегодня мировые рекорды в часовом беге (21 285 м) и на дистанции 20 000 м (56:26.0) принадлежат двукратному олимпийскому чемпиону Хайле Гебреселассие. Они были установлены в Остраве 27 июня 2007 года.

У нас же в стране крайне редко можно увидеть соревнования в часовом беге, но только на любительском уровне, не выше первенств КЛБ.

Получилось, что о рекордных для России результатах Владимира Меркушина 50-летней давности при формировании «Таблицы рекордов Российской Федерации по легкой атлетике» в начале 90-х просто забыли.

Автор постарается инициировать восстановление результатов В. Меркушина и их утверждение ВФЛА в качестве полноценных рекордов России.